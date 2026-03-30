Вячеслав Володин вновь выдвигается на выборы в Госдуму

Вячеслав Володин вновь выдвигается на выборы в ГосдумуСпикер нижней палаты подал документы для участия в праймериз в Саратовской области
Спикер Госдумы Вячеслав Володин зарегистрировался для участия в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов на выборах в нижнюю палату IX созыва. Единоросс 27 марта выставил свою кандидатуру по региональному списку в родной для него Саратовской области, а также по своему прежнему одномандатному округу – Саратовскому, сказано на сайте праймериз.
Володин – опытный депутат. Он пять раз (с перерывами) избирался в Госдуму: трудился на Охотном Ряду с 1999 по 2010 г., а затем после работы в аппарате правительства и в Кремле в 2016 г. вернулся в нижнюю палату – уже на пост спикера.
Избрание Володина в Саратовском одномандатном округе – «это рабочий вариант, который рассматривается при подготовке к выборам и конфигурации Госдумы», говорит собеседник, близкий к администрации президента (АП). Другой источник отмечает, что у спикера есть личный контакт с президентом, это позволяет иметь ряд гарантий на продолжение карьеры.
Пост председателя Госдумы ни один спикер не занимал больше двух сроков. Председателем нижней палаты I созыва был представитель Аграрной партии России Иван Рыбкин, во II и III созывах им был коммунист Геннадий Селезнев, в IV и V созывах – председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов, в VI созыве – его однопартиец Сергей Нарышкин.
Более 10 опрошенных «Ведомостями» депутатов полагают, что Володин может сохранить свой пост и в новом созыве. Спикер «вполне нормально» руководит Госдумой, он член команды президента, кроме того, в последние годы ротации на таких высоких должностях происходят крайне редко, говорит один из собеседников. Например, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко занимает должность с 2011 г. Еще один депутат также уверен, что «без повода» замены в окружении производить не будут.
Все собеседники подчеркивают, что решение по тому, продолжит ли работу Володин во главе Госдумы следующего созыва, будет принимать лично глава государства. Подбор кандидатур остается за первым лицом и немаловажную роль здесь будет играть соблюдение баланса внутри Госдумы, говорит один из источников «Ведомостей». Никто не должен иметь всех рычагов для контроля над парламентом, констатирует он.
Депутаты избирают спикера на первом заседании.
Один из собеседников добавляет, что в любом случае нужно будет наблюдать за тем, кого вне праймериз может выдвинуть на выборах съезд партии «Единая Россия» в июне. Если вдруг появится кандидатура, сопоставимая с Володиным для работы на этой должности, можно будет рассуждать о его замене. Именно так выдвинули и нынешнего спикера в 2016 г.
На думских выборах 2016 г., будучи первым заместителем руководителя АП, Володин возглавил региональную группу «Единой России» по Волгоградской, Саратовской, Пензенской и Тамбовской областям. Решение о том, что он пойдет на выборы, приняли на заседании высшего и генерального советов партии в день предвыборного съезда, а затем решение утвердил и сам съезд.
В праймериз в тот год Володин не участвовал. При этом тогдашний спикер Сергей Нарышкин в марте 2016 г. подавал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» для выдвижения в Кингисеппском округе Ленинградской области.
И праймериз, и выборы в округе он выиграл, но вскоре был назначен директором Службы внешней разведки. Володин стал спикером Госдумы, а в Кремле его сменил генеральный директор «Росатома» Сергей Кириенко. Все трое занимают свои посты до сих пор.
Когда в начале марта в «Единой России» объявляли о старте праймериз, то в положении о предварительном голосовании внесли новое правило, что кандидат может подавать заявление на участие либо по округу, либо по списку. Но позже вернули норму о возможности подаваться одному человеку и по списку, и по округу.
Обычно так в праймериз, а затем и в выборах участвуют статусные депутаты, которые могут выступать в качестве «паровозов» в своих региональных группах – в 2021 г. по округу и списку шли Володин, несколько вице-спикеров, руководитель фракции Владимир Васильев и др. Например, Володин весной 2021 г. принял участие в праймериз по списку и округу, но в итоге стал депутатом от Саратовского одномандатного округа.
В сентябре 2025 г. Володин говорил журналистам, что преждевременны разговоры о его участии в выборах в Госдуму: «Все решения, которые принимались президентом, исполнял и буду исполнять». По его словам, «на выборах отвлекаются от насущных дел, занимаются какими-то обещаниями, а нам надо просто работать». Также спикер говорил, что у него в работе нет своей повестки, а «есть повестка президента, есть повестка страны».
Участие в праймериз повышает вероятность того, что Володин останется на новый срок, считает политолог Алексей Макаркин: «Но кадровые вопросы на таком высоком уровне находятся в компетенции первого лица государства». Сейчас на таких высоких постах стараются не менять людей – спецоперация не способствует масштабным кадровым переменам, считает эксперт: «Кроме того, сейчас Госдума развивает и межпарламентские связи, в том числе с США».
То, что никто не занимал на таком уровне пост больше двух сроков подряд, вряд ли можно назвать правилом, говорит Макаркин. Важно, что перемещения на таком высоком уровне ведут за собой и другие кадровые перестановки, и есть вопрос, насколько они целесообразны, отметил он.
Подача документов для участия в праймериз технически выглядит как уверенность в продолжении работы на посту спикера Госдумы, но без гарантий, поскольку это ранее показал прецедент Нарышкина, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Володин за два срока, что он возглавляет нижнюю палату, добился укрепления аппаратного статуса председателя Госдумы, хотя и на фоне сопутствующего размывания позиций самой Думы», – считает эксперт.