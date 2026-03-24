Ирина Яровая, скорее всего, вновь пойдет в Госдуму от Камчатки

Ирина Яровая, скорее всего, вновь пойдет в Госдуму от КамчаткиВ регионе у нее прочные позиции, но уникальность для парламента в последние годы оказалась размыта
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») планирует вновь баллотироваться в Госдуму от Камчатского края, который она представляет с 2016 г. Об этом «Ведомостям» сообщили четыре собеседника: близкий к администрации президента и близкие к региону.
«Конечно, она пойдет от Камчатки одномандатником. Она самый рейтинговый политик, вообще не жду никакой интриги», – говорит собеседник, близкий к краю. С точки зрения власти, Яровая – очень заслуженный человек, указывает политолог Виталий Иванов. «С точки зрения региона – уже давно тяжеловес. Ирина Анатольевна в самом деле серьезный, заслуженный человек. Абсолютно на своем месте», – сказал он «Ведомостям».
В 2025 г. «Справедливая Россия» планировала выдвинуть известную на Камчатке телеведущую, депутата заксобрания Александру Новикову в губернаторы, что, по оценкам политологов, могло серьезно осложнить переизбрание действующего главы субъекта Владимира Солодова от «Единой России». Тогда многие пытались переубедить лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, вспоминает Иванов. По его словам, помогла в этом вопросе Яровая. В итоге Новикова сообщила, что президиум центрального совета «Справедливой России» отозвал свое согласование ее кандидатуры на выборах губернатора, писали «Ведомости» 30 июня 2025 г.
С нынешним губернатором Яровой даже комфортнее, чем с бывшим главой Камчатки Владимиром Илюхиным (ушел в отставку в 2020 г.), говорит политолог Константин Калачев. «Вопрос только в том, насколько губернатор там сейчас контролирует ситуацию с выборами», – добавил эксперт.
Яровую можно назвать эффективным лоббистом для своего региона, но в целом в нижней палате ее уникальность ниже, чем лет 10 назад, когда политик выступала с радикальными инициативами – одна из немногих, вспоминает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Сейчас, когда идет гонка радикалов, прежняя уникальность Яровой, которая готова была идти на репутационные издержки, чтобы оказаться полезной власти, оказалась размыта», – сказал он «Ведомостям».
На момент подготовки материала телефон Яровой был отключен.
Родившаяся в Макеевке Донецкой области, Яровая окончила школу в Петропавловске-Камчатском. С 1988 по 1997 г. работала в органах прокуратуры Камчатской области стажером, следователем, помощником прокурора. С 1997 г. дважды избиралась в совет народных депутатов Камчатки. Входила в федеральный совет партии «Яблоко», из которой вышла в 2007 г., вступив в «Единую Россию». Тогда же впервые была избрана депутатом Госдумы от Камчатского края.
В 2011 г. Яровая получила думский мандат от на тот момент президента России Дмитрия Медведева, возглавлявшего федеральный список единороссов (изначально мандат президента перешел тогдашнему губернатору Илюхину, который также от него отказался).
В нынешнем, восьмом, созыве Госдумы Яровая представляет Камчатский одномандатный округ. Как вице-спикер курирует деятельность комитетов по государственному строительству и законодательству, по конкуренции, по развитию Дальнего Востока и Арктики. В 2016 г. широкий общественный резонанс вызвал так называемый пакет Яровой – антитеррористические поправки, разработанные ею совместно с сенатором Виктором Озеровым.
Одним из законов введена уголовная ответственность за участие в деятельности международных террористических группировок и наказание за публичные призывы к насильственному свержению власти и нападению на посольства. Также этот пакет ввел уголовную ответственность за недонесение о преступлении террористической направленности. Кроме того, пакетом Яровой предусмотрена обязанность операторов связи хранить переписку и переговоры пользователей в течение полугода.
Совет по правам человека призывал президента России Владимира Путина отклонить этот пакет законопроектов «ввиду неконституционности, противоречивости и правовой неопределенности ряда содержащихся в них правовых норм». Это обращение было сделано уже после того, как пакет подавляющим большинством одобрили сенаторы.
В подготовке материала участвовал Евгений Мездриков