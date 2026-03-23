Чак Норрис может лишить мандата депутата Госдумы Самокиша

Чак Норрис может лишить мандата депутата Госдумы СамокишаПод постом о смерти актера парламентарий разразился нецензурной бранью в отношении комментаторов
«Единая Россия» (ЕР) рассмотрит ситуацию с депутатом Госдумы Владимиром Самокишем, который 20 марта начал оскорблять подписчиков своего Telegram-канала. В партии считают поведение депутата неприемлемым, сказал «Ведомостям» один из источников-единороссов. По его словам, подобное поведение нарушает устав и может послужить поводом для исключения из фракции и сложения мандата.
Выводы могут быть самые жесткие, вплоть до исключения Самокиша из партии, из фракции и даже сложения мандата, поскольку такое поведение нарушает этические нормы устава ЕР, говорит собеседник «Ведомостей». «Извинения в странной форме вызвали дополнительные негативные эмоции, поскольку если извинения искренние, то они так не выглядят. Ситуация точно не останется без рассмотрения, но какие конкретные будут решения, пока не известно. Если ты не умеешь разговаривать с людьми, как ты можешь заниматься политикой?» – говорит собеседник. В партии еще 20 марта принесли извинения, напомнил источник.
Вечером 20 марта в своем Telegram-канале Самокиш написал (орфография сохранена): «Сдох чак норрис. Чо, скорбим, ДБ? Кто да – лайки [ставьте] под постом». К посту появились комментарии пользователей, которые удивились поведению депутата. Он в ответ начал оскорблять пользователей. Позже он удалил этот пост. Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале написала, что редакция «Осторожно Media» направила запрос на имя председателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Валентины Терешковой с просьбой дать оценку публикации и высказываниям Самокиша.
Вечером 21 марта в Telegram-канале Самокиша появился пост с необычным извинением. «Полковник Макаров В. С. (имеется в виду первый зампред фракции ЕР Вячеслав Макаров. – «Ведомости») мне приказал просить прощения у всех, кого вчера обидел, вольно или невольно, и доложить ему о выполнении приказа. Я человек, который в своей жизни беспрекословно выполнял и буду выполнять приказы. Был не прав, искренне прошу меня простить. Приказ полковника Макарова выполнил». Комментарии к постам Самокиш отключил.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») предложил жителям Томской области, от которой Самокиш избран в Госдуму, голосование: «Томичи, кого бы вы поддержали на выборах в Госдуму: Чака Норриса или Владимира Самокиша». Пока за депутата проголосовало 3%.
Это уже не первый демарш Самокиша. В декабре 2025 г. он раскритиковал в Telegram-канале как нечестные результаты конкурса «Молодежная столица России», в котором победу одержал Смоленск, а не Томск. Под постом он также начал оскорблять пользователей с использованием нецензурной брани. Позже пост был удален, Самокиш извинился за свое поведение. А в конце декабря он обматерил участников ролика, появившегося в соцсетях, которых спрашивали, какого города не существует – Омска или Томска? Позже Самокиш этот пост тоже удалил.
Депутату Самокишу 50 лет. Он родился в Томске. В начале карьеры работал в бизнесе. С 2009 по 2012 г. был замгубернатора Томской области по социальной политике. Затем занимался бизнесом. В 2015 г. был избран депутатом гордумы Томска. В 2021 г. стал депутатом Госдумы VIII созыва по списку ЕР по региональной группе от Кемеровской и Томской областей. В Думе является зампредом комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Победитель конкурса «Лидеры России» 2018 г.
Согласно уставу ЕР, члены, сторонники партии, в том числе депутаты Госдумы, должны соблюдать этические нормы, среди которых «придерживаться принципа личной скромности и сдержанности в публичном поведении», не допускать высказываний, унижающих достоинство людей и проч. Член партии может быть исключен из нее за несоблюдение устава партии, программных документов, решений центральных органов партии, а также «за действие, дискредитирующее партию».
Один из собеседников в партии полагает, что Самокиш в новый созыв может быть не избран, поскольку сейчас партия формирует списки потенциальных депутатов и проводит праймериз. На сайте праймериз Самокиш пока не регистрировался.