Герой России может заменить в Госдуме умершего депутата Швыткина после выборов

Сам Ликонцев эту информацию не подтвердил и не опроверг. «Я командный игрок. Поступит команда – буду работать [в Госдуме]», – сказал он «Ведомостям». Уникальность Ликонцева состоит в том, что свои боевые заслуги он совмещает с успешным электоральным опытом, отмечает руководитель аналитического департамента «Минченко консалтинга» Кирилл Петров. Герой России дважды побеждал на выборах: в 2020 г. он избрался в канский городской совет депутатов от КПРФ, а в 2025 г. – в канский окружной совет первого созыва от ЕР. Список единороссов на прошлогодних выборах в Канском округе возглавлял Швыткин, а Ликонцев шел вторым.