Герой России может заменить в Госдуме умершего депутата Швыткина после выборов

Герой России может заменить в Госдуме умершего депутата Швыткина после выборовОлег Ликонцев совмещает боевые заслуги с успешным электоральным опытом
После скоропостижной кончины 23 марта на 61-м году жизни зампреда комитета Госдумы по обороне единоросса Юрия Швыткина, представлявшего Красноярский избирательный округ № 54 (в новой конфигурации – № 58), этот округ оказался вакантным – в разгар подачи заявок на праймериз «Единой России» (ЕР). Партия, возможно, выдвинет на этой территории Героя России, командира казачьего батальона «Сибирь» Олега Ликонцева, сообщил «Ведомостям» источник в Красноярском крае.
Сам Ликонцев эту информацию не подтвердил и не опроверг. «Я командный игрок. Поступит команда – буду работать [в Госдуме]», – сказал он «Ведомостям». Уникальность Ликонцева состоит в том, что свои боевые заслуги он совмещает с успешным электоральным опытом, отмечает руководитель аналитического департамента «Минченко консалтинга» Кирилл Петров. Герой России дважды побеждал на выборах: в 2020 г. он избрался в канский городской совет депутатов от КПРФ, а в 2025 г. – в канский окружной совет первого созыва от ЕР. Список единороссов на прошлогодних выборах в Канском округе возглавлял Швыткин, а Ликонцев шел вторым.
«В ЕР явно заинтересованы в выдвижении кандидата с ветеранским статусом. <...> Красноярский избирательный округ после перенарезки (в 2025 г. была принята новая схема одномандатных округов для выборов в Госдуму. – «Ведомости») не претерпел изменений и довольно благоприятен для партии власти, так что в случае победы на праймериз Ликонцев практически гарантированно попадет в Госдуму», – говорит Петров.
«Ведомости» направили запросы в пресс-службы центрального исполнительного комитета ЕР и красноярское краевое отделение партии.
Дума для героев
Красноярский политконсультант Алексей Аксютенко считает, что Ликонцев – единственный приемлемый для ЕР вариант на замену Швыткина в Госдуме. «Это [выдвижение Героя России] может стать выходом из кадрового тупика и закроет обязательную квоту на участников специальной военной операции на федеральных выборах от Красноярского края», – сказал Аксютенко «Ведомостям».
Политолог Виталий Иванов назвал возможное решение о выдвижении Ликонцева в Госдуму от Красноярского округа верным: «Чем больше ветеранов [в нижней палате парламента], тем лучше».
Олег Ликонцев с позывным Кан стал первым казаком-добровольцем, удостоенным звания Героя России, говорится на сайте «Российское казачество», созданном по решению Совета при президенте России по делам казачества. «Его бойцы насмерть стояли под Артемовском, а сам комбат не раз вызывал на себя огонь. Кан был уже трижды ранен, но даже после всех испытаний рвется на передовую», – сообщал ресурс 2 августа 2023 г.
Покойный Швыткин также был добровольцем в зоне спецоперации. Он награжден, в частности, тремя орденами Мужества и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. «Его уважали коллеги, ему доверяли избиратели – жители Красноярского края», – заявил по случаю смерти депутата спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Швыткин дважды (в 2016 и 2021 гг.) избирался в нижнюю палату парламента от Красноярского избирательного округа. Дума восьмого созыва в 2023 г. приняла разработанный им в соавторстве с коллегами по оборонному комитету Андреем Картаполовым и Андреем Красовым законопроект о повышении призывного возраста с 27 лет до 30.
Швыткин стал третьим представителем Красноярского края в восьмом созыве Госдумы, не дожившим до окончания срока полномочий. В 2023 г. в возрасте 62 лет умер депутат от Дивногорского округа Виктор Зубарев, в 2024 г. в возрасте 84 лет – депутат-списочник Артур Чилингаров.