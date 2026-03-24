Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Главой центрального аппарата «Справедливой России» стал участник спецоперации

Занимавшая этот пост Анастасия Павлюченкова ушла «по личным» причинам
Юлия Малева
Евгений Биятов / РИА Новости
Евгений Биятов / РИА Новости

Руководитель центрального аппарата (ЦА) «Справедливой России» (СР) Анастасия Павлюченкова вечером 23 марта сообщила, что написала заявление о сложении полномочий. «Комментариев пока не будет, тут есть и личное. Этот этап был очень поучительным, настало время нового», – написала она в Telegram-канале.

На ее место назначен «человек с опытом государственной службы в аппаратах Госдумы и Совета Федерации, прошедший через спецоперацию», Денис Боровков, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе партии.

СР последовательно развивает подходы к формированию команды, делая особый акцент на поддержке и профессиональной реализации участников СВО. Для нас как для патриотической силы, поддерживающей курс президента, это не просто направление работы, а один из главных приоритетов», – подчеркнули в СР. В связи с этим назначение Боровкова на должность руководителя центрального аппарата – это логичный шаг. «Такие кадры обладают не только профессиональными навыками, но и личным пониманием ответственности перед страной», – уверены в партии.

Политика / Демократия

Это не первый опыт интеграции участников спецоперации в руководство СР. В октябре 2025 г. одним из зампредов партии стал руководитель аппарата фракции в Госдуме Руслан Татаринов. В 2022 г. он отправился служить добровольцем, а в 2023 г. был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за выдающиеся боевые заслуги.

Павлюченкова же продолжит работу на посту советника руководителя фракции в Государственной думе, сообщили в пресс-службе. «Ее компетентность, опыт и взвешенный подход остаются важной частью общей стратегии, направленной на развитие парламентской деятельности СР», – подчеркнул собеседник в партии. Также Павлюченкова является секретарем президиума центрального совета СР по работе с молодежью, внутренним коммуникациям и образовательным проектам, входит в президиум и центральный совет партии.

Оценка сверху

Приверженность СР президентскому курсу отметил на съезде 25 октября первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, зачитавший приветствие от президента. «На протяжении многих лет ваша партия пользуется поддержкой значительной части избирателей, играет заметную роль в политической и общественной жизни страны», – сказал Кириенко. Сторонники партии, по его словам, последовательно отстаивают базовые ценности социальной справедливости и оказывают «неизменную» поддержку участникам спецоперации.

Павлюченкову назначили на пост главы ЦА 29 октября 2025 г., писали «Ведомости». Лидер партии Сергей Миронов подчеркнул, что это назначение соответствует стратегии омоложения партии и привлечения большего числа сторонников среди молодежи.

С Павлюченковой были связаны надежды на обновление партии, за ее плечами ряд успешных и ярких партийных проектов, была возможность, что, используя ее опыт, активность и веру в партию, справороссам удастся усилиться перед выборами, обращает внимание политолог Дмитрий Еловский. «Сейчас ситуация выглядит так, что партия этот ресурс задействовать не сможет. Замена на участника спецоперации – это политическое решение, но нужны решения технологические», – убежден он.

«Ветеран хорош в списке, а аппаратом – считайте предвыборным штабом – должен руководить сильный лидер и политтехнолог. Пока это не выглядит как оптимальное решение», – говорит Еловский.

Согласно электоральному рейтингу АЦ ВЦИОМ за 9–15 марта, за СР отдали бы свой голос 5,3% избирателей. На данный момент это наименьший показатель среди партий.

«Ведомости» направили запрос Павлюченковой.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её