Главой центрального аппарата «Справедливой России» стал участник спецоперации

Главой центрального аппарата «Справедливой России» стал участник спецоперацииЗанимавшая этот пост Анастасия Павлюченкова ушла «по личным» причинам
Руководитель центрального аппарата (ЦА) «Справедливой России» (СР) Анастасия Павлюченкова вечером 23 марта сообщила, что написала заявление о сложении полномочий. «Комментариев пока не будет, тут есть и личное. Этот этап был очень поучительным, настало время нового», – написала она в Telegram-канале.
На ее место назначен «человек с опытом государственной службы в аппаратах Госдумы и Совета Федерации, прошедший через спецоперацию», Денис Боровков, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе партии.
СР последовательно развивает подходы к формированию команды, делая особый акцент на поддержке и профессиональной реализации участников СВО. Для нас как для патриотической силы, поддерживающей курс президента, это не просто направление работы, а один из главных приоритетов», – подчеркнули в СР. В связи с этим назначение Боровкова на должность руководителя центрального аппарата – это логичный шаг. «Такие кадры обладают не только профессиональными навыками, но и личным пониманием ответственности перед страной», – уверены в партии.
Это не первый опыт интеграции участников спецоперации в руководство СР. В октябре 2025 г. одним из зампредов партии стал руководитель аппарата фракции в Госдуме Руслан Татаринов. В 2022 г. он отправился служить добровольцем, а в 2023 г. был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за выдающиеся боевые заслуги.
Павлюченкова же продолжит работу на посту советника руководителя фракции в Государственной думе, сообщили в пресс-службе. «Ее компетентность, опыт и взвешенный подход остаются важной частью общей стратегии, направленной на развитие парламентской деятельности СР», – подчеркнул собеседник в партии. Также Павлюченкова является секретарем президиума центрального совета СР по работе с молодежью, внутренним коммуникациям и образовательным проектам, входит в президиум и центральный совет партии.
Оценка сверху
Павлюченкову назначили на пост главы ЦА 29 октября 2025 г., писали «Ведомости». Лидер партии Сергей Миронов подчеркнул, что это назначение соответствует стратегии омоложения партии и привлечения большего числа сторонников среди молодежи.
С Павлюченковой были связаны надежды на обновление партии, за ее плечами ряд успешных и ярких партийных проектов, была возможность, что, используя ее опыт, активность и веру в партию, справороссам удастся усилиться перед выборами, обращает внимание политолог Дмитрий Еловский. «Сейчас ситуация выглядит так, что партия этот ресурс задействовать не сможет. Замена на участника спецоперации – это политическое решение, но нужны решения технологические», – убежден он.
«Ветеран хорош в списке, а аппаратом – считайте предвыборным штабом – должен руководить сильный лидер и политтехнолог. Пока это не выглядит как оптимальное решение», – говорит Еловский.
Согласно электоральному рейтингу АЦ ВЦИОМ за 9–15 марта, за СР отдали бы свой голос 5,3% избирателей. На данный момент это наименьший показатель среди партий.
«Ведомости» направили запрос Павлюченковой.