Главой центрального аппарата «Справедливой России» стал участник спецоперации

СР последовательно развивает подходы к формированию команды, делая особый акцент на поддержке и профессиональной реализации участников СВО. Для нас как для патриотической силы, поддерживающей курс президента, это не просто направление работы, а один из главных приоритетов», – подчеркнули в СР. В связи с этим назначение Боровкова на должность руководителя центрального аппарата – это логичный шаг. «Такие кадры обладают не только профессиональными навыками, но и личным пониманием ответственности перед страной», – уверены в партии.