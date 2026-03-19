Исключенный из ЛДПР депутат Свинцов не смог попасть в «Справедливую Россию»Лидер справороссов Сергей Миронов резко критиковал ограничения Telegram
Исключенный высшим советом ЛДПР из партии депутат Госдумы – зампред комитета по информационной политике Андрей Свинцов рассматривал варианты вступления в «Справедливую Россию» (СР). Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – близкий к ЛДПР, другой – к СР.
Взаимодействие Свинцова с руководством СР по поводу возможного вступления в партию было еще несколько месяцев назад, так как конфликт либерал-демократа с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким длится уже не один день, говорит собеседник, близкий к справороссам. Тогда этот вопрос «подвесили» и СР взяла время на обдумывание, продолжает он. «Не очень сейчас понятно, зачем он так начал себя вести, его испугаются просто [другие партии] с такой активностью. <...> Он стал совсем токсичным», – утверждает собеседник в СР.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу СР.
Другой источник отмечает, что Свинцов пытался также наладить контакты и с «Новыми людьми» (НЛ). Впрочем, как сказал «Ведомостям» вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (НЛ), они не готовы принять его в партию, поскольку он «далек от нас по ценностям».
Сам же Свинцов, отвечая на вопрос «Ведомостей», сказал, что решение высшего совета стало для него неожиданностью, ведь о том, что его могут исключить, он узнал лишь в понедельник, 16 марта. Тогда об этом написали «Ведомости». В связи с этим «никаких мыслей и идей» по поводу того, будет ли он баллотироваться в Госдуму вновь и от какой партии, у него еще нет, сказал Свинцов.
Депутат также является владельцем «ЛДПР-ТВ». Касательно продолжения спонсирования платформы он ответил, что, не будучи членом партии, заниматься этой деятельностью, «мягко говоря, странно». «Пока ситуация была спонтанная со стороны руководства партии, наверное, они [о будущем «ЛДПР-ТВ»] пока не думали. Но, наверное, в ближайшее время подумают и какое-то решение примут: либо закрыть, либо сделать ребрендинг».
По мнению политолога Дмитрия Еловского, шанс, что Свинцова примут в СР, минимальный. «Свинцов относится к категории «активно хайпующих депутатов». Их несколько десятков в Госдуме, и это самая неустойчивая категория. Их легко заменить, у них нет твердых позиций», – оценил он.
После того как СР одна из немногих публично осудила замедление Telegram, принятие в свои ряды Свинцова стало бы когнитивным диссонансом, обращает внимание политолог Константин Калачев. Впрочем, говорит он, все решает наличие воли у узкого круга лиц, для которых он старался быть рупором.
Как исключали Свинцова
О том, что Свинцова могут исключить из фракции, «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили 16 марта.
После заседания фракции в тот день замруководителя центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар сообщила, что Слуцкий назначил заседание президиума высшего совета партии по поводу Свинцова на 18 марта. В результате по итогам собрания партия приняла «единогласное» решение об исключении его из партии. Поводом стали действия, порочащие репутацию партии, массовые жалобы россиян и требования всех региональных отделений, пояснила Кавшар.
«Каждое новое высказывание вызывало крайнее недовольство со стороны людей. Мы получили множество обращений с просьбой принять меры. Помимо этого все региональные отделения ЛДПР выступили единым фронтом за исключение Свинцова, направляли соответствующие обращения в центральный аппарат партии», – сказал Слуцкий.
«ЛДПР воочию убедилась, что много лет работать в тени Владимира Жириновского недостаточно, чтобы достойно занять его место в Госдуме», – написал первый замруководителя фракции Андрей Луговой.
«Когда я спросил, за что конкретно меня исключают из партии, несколько членов высшего совета сказали, что моя позиция по ряду вопросов отличается от позиции фракции по этим же вопросам. Без конкретизации, о чем идет речь, я, честно говоря, и уточнять не стал», – поделился с «Ведомостями» Свинцов.
Свинцов был одним из немногих парламентариев, активно комментировавших блокировки в интернете, и фактически стал «говорящей головой» по теме ограничений. В середине января он говорил, что полная блокировка Telegram не планируется, однако уже 24 февраля допустил признание мессенджера экстремистской организацией, если тот не наладит сотрудничество с властями.
Депутат вступил в ЛДПР в 2000 г., работал в секретариате Владимира Жириновского, был его помощником. В 2013 г. окончил созданный Жириновским Институт мировых цивилизаций. Избирался депутатом Госдумы VI, VII созывов. В VIII созыв ему избраться не удалось. В 2022 г. он получил мандат в Госдуме после смерти основателя партии.