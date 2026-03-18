Депутата Андрея Свинцова исключили из ЛДПР

Депутата Андрея Свинцова исключили из ЛДПРРешение было единогласным из-за жалоб граждан на его высказывания
Президиум Высшего совета ЛДПР единогласно исключил из партии депутата Госдумы Андрея Свинцова. Поводом стали действия, порочащие репутацию партии, массовые жалобы россиян и требования всех региональных отделений.
«Решение по данному вопросу было принято единогласно, без предварительных совещаний», – сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь лидера ЛДПР Элеонора Кавшар.
Свинцов заявил «Ведомостям», что, по его мнению, решение было принято высшим советом партии. «Когда я спросил, за что конкретно меня исключают из партии, несколько членов высшего совета сказали о том, что моя позиция по ряду вопросов отличается от позиции фракции по этим же вопросам. Без конкретизации, о чем идет речь, я, честно говоря, и уточнять не стал», – рассказал он.
Как предположил Свинцов, исключение связанно с тем, что его позиция отличалась от партийной.
Говоря о планах на выборы в Госдуму, депутат подчеркнул, что о возможном исключении из ЛДПР он узнал только 16 марта. «Поэтому у меня никаких мыслей и идей не было на этот счет», – добавил он.
Свинцов был одним из немногих парламентариев, активно комментировавших блокировки в интернете, и фактически стал «говорящей головой» по теме ограничений. В середине января он говорил, что полная блокировка Telegram не планируется, однако уже 24 февраля допустил признание мессенджера экстремистской организацией, если тот не наладит сотрудничество с властями. А 12 марта на пресс-конференции в НСН заявил, что россияне не смогут пользоваться Telegram даже со средствами обхода блокировок .
Три источника «Ведомостей», близкие к партии, ранее сообщали, что лидер ЛДПР Леонид Слуцкий неоднократно поднимал вопрос об исключении Свинцова на рабочих заседаниях фракции и призывал его ничего не комментировать.
10 февраля Роскомнадзор объявил о мерах по замедлению Telegram. Источники РБК сообщали, что мессенджер планируется полностью заблокировать в начале апреля. 18 февраля глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что Telegram игнорирует уже 150 000 требований об удалении запрещенной информации. Также сервис обвинялся в передаче данных иностранным разведкам.
Свинцов вступил в ЛДПР в 2000 г., работал в секретариате Владимира Жириновского, был его помощником. В 2013 г. окончил созданный Жириновским Институт мировых цивилизаций. Избирался депутатом Госдумы VI, VII созывов. На VIII созыв ему избраться не удалось. В 2022 г. он получил мандат в Госдуме после смерти основателя партии.