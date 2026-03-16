Получившего место Жириновского депутата Свинцова могут исключить из фракции ЛДПР

Получившего место Жириновского депутата Свинцова могут исключить из фракции ЛДПРЭто может быть связано с его активной позицией по блокировке мессенджеров и ограничений интернета
Заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова (депутат VI, VII и VIII созывов) могут исключить из фракции на заседании 16 марта. Об этом «Ведомостям» сообщили три источника, близких к партии.
Еще собеседник отмечает, что этот вопрос уже давно обсуждается. Повестку заседания фракции депутатам еще не разослали. Один из источников утверждает, что лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уже не единожды на рабочих заседаниях фракции поднимал вопрос о том, что Свинцов может быть исключен из фракции в связи с его активной позицией касательно блокировки Telegram.
«Неоднократно на протяжении нескольких собраний Слуцкий ему говорил о том, что это последнее предупреждение, и призывал ничего не комментировать», – подчеркнул он. При этом собеседник обратил внимание на то, что Свинцову перешел мандат от основателя партии Владимира Жириновского после его смерти в 2022 г., а также он является владельцем «ЛДПР ТВ», поэтому ситуация с его исключением «двоякая».
Причем изначально Слуцкий «хорошо» относился к Свинцову и даже инициировал его награждение медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени в 2023 г., вспоминает собеседник. Его наградил спикер Госдумы Вячеслав Володин за профессиональную деятельность.
Замруководителя фракции Андрей Луговой на вопрос «Ведомостей» о том, какие основания исключения Свинцова из фракции, призвал дождаться заседания.
«Ведомости» направили запрос замруководителя центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеоноре Кавшар, она на него не ответила.
Свинцов – один из немногих парламентариев, который активно комментировал блокировки в интернете, фактически став «говорящей головой» касательно вводимых ограничений. Например, 16 января он заявил ТАСС, что полная блокировка Telegram в России сейчас не планируется, поскольку мессенджер взаимодействует с властями.
9 и 10 февраля российские пользователи сообщали о перебоях в работе Telegram. На фоне этого источники РБК заявили о мерах по замедлению Telegram. Один из собеседников уточнил, что они уже применяются к мессенджеру. 18 февраля глава Минцифры Максут Шадаев также говорил, что мессенджер игнорирует уже 150 000 требований об удалении каналов, материалов и публикаций с запрещенной информацией.
Как отмечали в РКН, с августа 2025 г. для сервисов, систематически игнорирующих законы, предусмотрены постепенные ограничения. «К сожалению, рядом мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранены. По-прежнему не исполняется российское законодательство, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях», – говорили в ведомстве.
24 февраля Свинцов заявил, что Telegram может быть признан экстремистской организацией, если в течение ближайших полутора месяцев не наладит сотрудничество с российскими государственными органами. 12 марта он сообщил на пресс-конференции в Национальной службе новостей, что россияне не смогут пользоваться Telegram даже со средствами обхода.
Свинцов не ответил на вопросы «Ведомостей».
В случае если Свинцов занимался самопиаром, не согласовав содержание своих заявлений с фракцией и партией, взыскание он может получить заслуженно, поскольку его выступления воспринимались как партийная позиция, отмечает политолог Константин Калачев.
Позиция Свинцова по ограничению мобильного интернета и блокировке Telegram голосов партии, судя по всему, не принесла, а вот потерять часть «периферийного» электората на этих высказываниях было вполне возможно, рассуждает он.
Депутат родился в Москве. В партию ЛДПР Свинцов вступил в 2000 г. С 2003 г. стал работать в секретариате Владимира Жириновского, в 2013 г. окончил созданный Жириновским Институт мировых цивилизаций, с 2008 по 2011 г. занимал должность помощника Жириновского. Удачно избирался в ГД шестого и седьмого созывов, но в ходе кампании в 2021 г., баллотируясь по списку, ему не удалось сразу пройти в парламент. Депутатский мандат ему достался только в 2022 г. после смерти лидера партии.
В 2023-2024 гг. Свинцов отличился запоминающимися инициативами: он предлагал выпороть плетью на Красной площади уехавших из России после начала спецоперации деятелей шоу-бизнеса, запретить пропаганду квадробики, а также законопроектом о запрете продавать алкоголь по воскресеньям. Тогда фракция ЛДПР не поддержала его инициативу, назвав ее абсурдным ограничением.
«В партии уверены, что вместо введения запретов следует сосредоточиться на создании благоприятных условий, способствующих формированию здоровых привычек и отказу от алкоголя», – говорилось в сообщении фракции 3 марта 2025 г.