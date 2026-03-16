Пользователи в России пожаловались на масштабный сбой в Telegram
Пользователи отправили более 8000 сообщений о неполадках в Telegram за сутки, следует из данных сервиса Detector404. Больше всего жалоб связано с тем, что не работает ни одна версия мессенджера – web, desktop, mobile.
На платформе отмечается, что больше половины сообщений направлено из Москвы и Московской области. Кроме того, жалобы поступили от жителей Санкт-Петербурга и других регионов Центральной России.
Сервис «Сбой.РФ» зафиксировал уже 3101 сообщение о сбоях в мессенджере, по данным на 11:58 мск.
О предыдущих сбоях в Telegram сообщалось 12 и 14 марта. Жалобы поступают в том числе от жителей приграничных регионов: в Брянской области доля таких обращений составила 6%, в Белгородской – 5%, в Курской – 3%, в Смоленской – 3% 14 марта.