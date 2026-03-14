В работе Telegram снова произошел масштабный сбой

В работе мессенджера Telegram снова фиксируется масштабный сбой, свидетельствуют данные сервиса Сбой.РФ.

Жалобы на Telegram поступают от пользователей в нескольких регионах России. Больше всего жалоб из Москвы – на столицу приходится 43% всех обращений. В Санкт-Петербурге зафиксировано 16% сообщений о неполадках, в Московской области – 6%.

Также о проблемах с доступом к мессенджеру сообщают жители приграничных регионов: в Брянской области доля жалоб составила 6%, в Белгородской – 5%, в Курской – 3%, в Смоленской – 3%.

Среди других регионов, где отмечены сбои, – Ярославская область (3%), Воронежская область (2%), Краснодарский край (2%). По 1% жалоб зафиксировано в Тверской, Свердловской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Калужской, Иркутской областях, а также в Тюмени.

14 марта сервис получил 1007 жалоб. Как отметили в сервисе, проблемы могут возникнуть из-за аварии или технического сбоя, проблема также может оказаться временной.

Масштабный сбой в работе Telegram наблюдался и 12 марта. Жалобы начали поступать около 11:00 мск. За час поступило 5890 жалоб.

