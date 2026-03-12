В работе Telegram вновь наблюдается масштабный сбой

За сутки поступило 10 459 сообщений от пользователей о сбое в работе мессенджера. 11 марта, согласно данным сервиса, проблемы наблюдались около часа, с 14:45 до 15:45 мск. Сообщения о проблемах поступали поступали в основном от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и Марий Эл.