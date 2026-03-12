Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Технологии /

В работе Telegram вновь наблюдается масштабный сбой

Ведомости

В работе мессенджера Telegram случился масштабный сбой, свидетельствуют данные сервиса detector404.ru.

Жалобы начали поступать около 11:00 мск. За час поступило 5890 жалоб. Пользователи сообщают о сбое в работе мобильного приложения и невозможности отправить сообщения.

Примечательно, что за последний час поступают жалобы из Белоруссии, США, Казахстана и России – больше всего жалоб в Санкт-Петербурге.

За сутки поступило 10 459 сообщений от пользователей о сбое в работе мессенджера. 11 марта, согласно данным сервиса, проблемы наблюдались около часа, с 14:45 до 15:45 мск. Сообщения о проблемах поступали поступали в основном от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и Марий Эл.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь