В работе Telegram вновь наблюдается масштабный сбой
В работе мессенджера Telegram случился масштабный сбой, свидетельствуют данные сервиса detector404.ru.
Жалобы начали поступать около 11:00 мск. За час поступило 5890 жалоб. Пользователи сообщают о сбое в работе мобильного приложения и невозможности отправить сообщения.
Примечательно, что за последний час поступают жалобы из Белоруссии, США, Казахстана и России – больше всего жалоб в Санкт-Петербурге.
За сутки поступило 10 459 сообщений от пользователей о сбое в работе мессенджера. 11 марта, согласно данным сервиса, проблемы наблюдались около часа, с 14:45 до 15:45 мск. Сообщения о проблемах поступали поступали в основном от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и Марий Эл.