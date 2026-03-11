В Москве и Петербурге Telegram работает с перебоями

В настоящее время Telegram официально не заблокирован. Роскомнадзор применяет меры по замедлению стабильной работы мессенджера. Пользователи отмечают долгую загрузку медиа и чатов. По данным СМИ, Telegram могут полностью заблокировать в апреле. В Роскомнадзоре говорили «Ведомостям», что им пока нечего добавить к ранее опубликованной информации.