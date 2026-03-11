В Москве и Петербурге Telegram работает с перебоями
В работе мессенджера Telegram наблюдается массовый сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
За час поступило около 1000 жалоб, за сутки – 1471. Большинство зарегистрированных проблем касается работы сайта мессенджера – 56%. Еще у 22% не работает мобильное приложение.
Сообщения о проблемах в работе Telegram поступают в основном от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и Марий Эл.
10 февраля Роскомнадзор сообщил, что по решению уполномоченных органов продолжит введение последовательных ограничений Telegram «с целью добиться исполнения российского законодательства».
В настоящее время Telegram официально не заблокирован. Роскомнадзор применяет меры по замедлению стабильной работы мессенджера. Пользователи отмечают долгую загрузку медиа и чатов. По данным СМИ, Telegram могут полностью заблокировать в апреле. В Роскомнадзоре говорили «Ведомостям», что им пока нечего добавить к ранее опубликованной информации.