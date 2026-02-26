РКН отреагировал на информацию РБК о сроках блокировки Telegram

В начале февраля Роскомнадзор отмечал, что продолжит вводить ограничения в отношении Telegram и других сервисов, не исполняющих требований российского законодательства. Пресс-секретарь Дмитрий Песков 24 февраля заявил, что администрация мессенджера Telegram не намерена сотрудничать с российскими властями, хотя в приложении зафиксировано большое количество потенциально опасного контента.