Главная / Технологии /

РКН отреагировал на информацию РБК о сроках блокировки Telegram

Издание сообщило об окончательном решении по мессенджеру
Ведомости

Власти рассматривают блокировку мессенджера Telegram в первых числах апреля, сообщил РБК со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями в профильных ведомствах. В Роскомнадзоре «Ведомостям» заявили, что пока им нечего добавить к ранее опубликованной информации.

Источники РБК, близкие к Кремлю, заявили, что это окончательное решение. Причиной блокировки называют участившиеся случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.

18 февраля глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что власти не планируют ограничивать работу Telegram в зоне спецоперации. Источники РБК подтвердили, что Telegram будет работать только в зоне военных действий.

24 февраля зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов сообщил, что мессенджер Telegram может быть признан экстремистской организацией, если в течение ближайших полутора месяцев не наладит сотрудничество с российскими государственными органами.

В начале февраля Роскомнадзор отмечал, что продолжит вводить ограничения в отношении Telegram и других сервисов, не исполняющих требований российского законодательства. Пресс-секретарь Дмитрий Песков 24 февраля заявил, что администрация мессенджера Telegram не намерена сотрудничать с российскими властями, хотя в приложении зафиксировано большое количество потенциально опасного контента.

