Умер зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин
Скончался заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Ему было 60 лет.
«Скоропостижно ушел из жизни наш коллега Юрий Николаевич Швыткин», – заявил он, выразив соболезнования родным и близким.
По словам Володина, Швыткин был «боевым офицером», награжденным, в частности, тремя орденами Мужества и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. «Его уважали коллеги, ему доверяли избиратели – жители Красноярского края», – отметил спикер.
Он добавил, что депутат был добровольцем в зоне спецоперации на Украине и занимался поддержкой ее участников и их семей.
Швыткин родился в 1965 г. в Красноярске. Он служил в Воздушно-десантных войсках, участвовал в операциях в ряде регионов, а также в боевых действиях в Чечне. В 1990-е гг. работал в органах внутренних дел Красноярского края, где занимал руководящие должности в подразделениях спецназначения.
С 2001 по 2016 гг. был депутатом Законодательного собрания Красноярского края, затем избирался в Госдуму VII и VIII созывов.