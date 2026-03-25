Какие вызовы видят в администрации президента в избирательной кампании – 2026

Второй вызов – ужесточение информационной войны. По словам Рапопорта, происходит рост доверия к федеральным СМИ и снижается доверие к мессенджерам и соцсетям. Сейчас 45% доверяют федеральному телевидению, 29% не доверяют, мессенджерам доверяют 29%, не доверяют 35%. Также 88% россиян считают, что против страны ведется информационная война, причем, по их мнению, если внутри страны в ней Россия одерживает победу, то за рубежом проигрывает. Рапопорт привел характеристики нынешних информационных войн: нет запрещенных методов их ведения, невозможен контроль за распространением «оружия», эта война будет длится бесконечно и т. д. В ходе такого противостояния используется инфраструктура противника, в том числе она будет вестись и в мессенджере Max, сказал чиновник.