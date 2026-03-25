Какие вызовы видят в администрации президента в избирательной кампании – 2026

Какие вызовы видят в администрации президента в избирательной кампании – 2026Кремлевский чиновник Борис Рапопорт рассказал, чего ждать от выборов этого года
О вызовах и характеристиках выборов 2026 г. на конференции Российской ассоциации политических консультантов рассказал 24 марта замначальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Борис Рапопорт. По данным ВЦИОМа, 70% россиян декларируют, что примут участие в голосовании. Для администрации президента (АП) главное – легитимность избирательной кампании, сказал Рапопорт. По его словам, «поствыборные цветные протестные сценарии не исключены», но маловероятны. Более вероятны попытки политизации социального недовольства путем перевода его в электоральную плоскость, использование выборов для подрыва патриотического консенсуса и выявление и закрепление точек кристаллизации протестного движения, сказал чиновник.
Основной задачей в ходе кампании будет сохранение консолидации, сказал Рапопорт. Среди основных вызовов он назвал усталость, поэтому нужно удержание необходимой мобилизации в обществе. Ведь «консолидация вокруг флага» после начала спецоперации длится уже четыре года, подчеркнул чиновник. По словам Рапопорта, основной повесткой избирательной кампании будет специальная военная операция, а у всех партий среди кандидатов будут участники спецоперации – в пандемию пытались заручиться поддержкой врачей.
Второй вызов – ужесточение информационной войны. По словам Рапопорта, происходит рост доверия к федеральным СМИ и снижается доверие к мессенджерам и соцсетям. Сейчас 45% доверяют федеральному телевидению, 29% не доверяют, мессенджерам доверяют 29%, не доверяют 35%. Также 88% россиян считают, что против страны ведется информационная война, причем, по их мнению, если внутри страны в ней Россия одерживает победу, то за рубежом проигрывает. Рапопорт привел характеристики нынешних информационных войн: нет запрещенных методов их ведения, невозможен контроль за распространением «оружия», эта война будет длится бесконечно и т. д. В ходе такого противостояния используется инфраструктура противника, в том числе она будет вестись и в мессенджере Max, сказал чиновник.
«Образ будущего» в цифрах
Третий вызов – это борьба за подрастающее поколение, причем она переходит из онлайна в офлайн. Четвертый – мигранты и «раскачивание» межнациональных конфликтов. По словам Рапопорта, существует три возможных сценария революции: имущественный (как было в 1917 г. в России), поколенческий (как было на Украине в 2014 г.) и межнациональный. У России большой запас прочности, отметил чиновник: «Нас вряд ли по этой [межнациональной] теме сильно раскачают, но об этом риске нужно помнить. Не случайно президент 2026 год объявил годом единства народов России».
Пятый вызов – резкий рост влияния новых технологий, в частности искусственного интеллекта (ИИ). По его словам, на экономическом форуме в Давосе в 2026 г. разработчики ИИ говорили о том, что государствам нужно как можно быстрее вносить элементы идеологии, которую они хотят пропагандировать, в ИИ. Первым на это уже пошел Китай, сказал он, к примеру, DeepSeek AI никак не упоминает события на площади Тяньаньмэнь.
«Единственное, к чему мы должны быть готовы, – это ко всему», – иронично заметил Рапопорт, добавив, что в ходе кампании точно могут прилететь «черные лебеди».
По его словам, ни у кого не вызывает сомнений, что «Единая Россия» займет 1-е место на выборах, интрига сохраняется вокруг 2-го и 3-го мест. Что касается характеристик нынешней избирательной кампании, то они, по данным внутриполитического блока АП, следующие: противник не внутри страны, а вовне, побеждать на выборах нужно не «сжигая», а увеличивая доверие, кампания должна быть полезная и «психотерапевтическая», а также должна приносить пользу и помощь «каждому человеку, семье, предприятию и отрасли, населенному пункту, региону».
Рапопорт подчеркнул, что требование АП к политтехнологам на выборах – не раскачивать повестку внутри страны в угоду сиюминутной выгоде. Среди региональных особенностей, в которых будет проходить нынешняя избирательная кампания, чиновник назвал следующие: жесткая экономия бюджетных средств, желание справиться своими силами, желание действовать по шаблону, отсутствие долгосрочного планирования и восприятие новых подходов как ненужных.
В сентябре пройдет более 2000 избирательных кампаний разного уровня, на которых будет разыграно более 20 000 мандатов. Главной избирательной кампанией станут выборы 450 депутатов Госдумы IX созыва. Кроме того, на прямых выборах будут избираться семь губернаторов, еще трое будут избираться парламентами регионов. Также пройдут выборы депутатов 39 законодательных собраний и 10 гордум административных центров.