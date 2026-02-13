Некоторые известные парламентарии могут сменить депутатскую прописку

Некоторые известные парламентарии могут сменить депутатскую пропискуМария Бутина, Владимир Гутенев и другие рассматривают новые регионы для выдвижения
Несколько известных депутатов от «Единой России» пойдут на выборы не от тех регионов, которые они представляли прежде.
Мария Бутина вместо Кировской области может пойти на выборы по списку в Калужской области, председатель комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев вместо Самарской области может избраться от Ростовской. Не исключено, что первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов также будет баллотироваться по новой территории (сейчас он избран в отличие от коллег по округу – Металлургическому в Челябинской области). Об этом рассказали три близких к администрации президента источника «Ведомостей».
Обсуждается смена «прописки» и другими депутатами. Не исключено, что вместо Санкт-Петербурга от Ленинградской области может пойти первый замруководителя фракции «Единая Россия», бывший спикер заксобрания Северной столицы Вячеслав Макаров. Окончательно это пока не решено и может быть несколько развилок, в том числе его выдвижение снова по Санкт-Петербургу, говорит источник.
Глава центрального исполкома партии Александр Сидякин может пойти в Госдуму от Воронежской области. Будучи в 2021 г. руководителем администрации главы Башкирии, Сидякин баллотировался по списку от республики. После выборов он мандат не взял, а в 2023 г., уже после перехода на партийную работу, ему досталось место избранного по Воронежской области Игоря Кастюкевича (перешел в сенаторы).
Избрание по новому региону источники «Ведомостей» чаще всего связывают в том числе со сложными отношениями с руководством прошлого региона избрания.
При этом собеседник в партии отмечает, например, что Бутина может баллотироваться в Калужской области, поскольку ее профиль близок этому региону (в том числе высококвалифицированные переселенцы из-за рубежа). А избрание Гутенева от Ростова связывают с тем, что он взаимодействует с губернатором, также выходцем из структур «Ростеха».
«Куда партия отправит, там буду служить людям и государству», – заявила Бутина. Бурматов ограничился словами, что активно готовится к процедуре предварительного внутрипартийного голосования. Получить комментарии остальных депутатов не удалось.
Списки «Единой России» на выборы в Госдуму, которые состоятся в сентябре, будут утверждены на предвыборном съезде партии в июне. До этого пройдут внутрипартийные праймериз, регистрация кандидатов на них может начаться в конце февраля – начале марта. «Ведомости» писали, что список единороссов будет разделен на максимальное число региональных групп, а ожидаемый результат партии по списку должен быть 55% при такой же явке.
Если мандат для депутата скорее источник статуса, а не способ влиять на регион, то «смена депутатской прописки» для него не очень важна, полагает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Бывают случаи, когда важно создать зону комфорта для действующего губернатора, не сталкивая его с предыдущими элитами, – к примеру, в нынешнем созыве Алексей Веллер стал депутатом от Красноярского края, а не от Мурманской области. Бывает, надо освободить округ под выдвиженца губернатора или под представителя оппозиции в «договорном» округе», – говорит эксперт. Поэтому для фигур федерального масштаба это не слишком значимо.
Смена депутатской прописки на думских выборах – это давно устоявшийся процесс, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Он чаще всего связан с заменами губернаторов или же с решениями федерального руководства – партии или администрации президента. Задача обычно в том, чтобы сохранить наиболее ценных депутатов, но при этом учесть интересы местных элит и потребности в частичном обновлении депутатского корпуса». Например, после губернаторских замен Гутеневу удобнее будет поменять Самарскую область на Ростовскую, а Бурматов находится в сложных отношениях с властями Челябинской области, говорит Туровский. Но депутат остается известной фигурой и вряд ли его лишат депутатского мандата, полагает эксперт. По его мнению, проще всего проводить такие перестановки для тех депутатов, которые избраны по партийным спискам.