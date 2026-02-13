Некоторые известные парламентарии могут сменить депутатскую прописку

Смена депутатской прописки на думских выборах – это давно устоявшийся процесс, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Он чаще всего связан с заменами губернаторов или же с решениями федерального руководства – партии или администрации президента. Задача обычно в том, чтобы сохранить наиболее ценных депутатов, но при этом учесть интересы местных элит и потребности в частичном обновлении депутатского корпуса». Например, после губернаторских замен Гутеневу удобнее будет поменять Самарскую область на Ростовскую, а Бурматов находится в сложных отношениях с властями Челябинской области, говорит Туровский. Но депутат остается известной фигурой и вряд ли его лишат депутатского мандата, полагает эксперт. По его мнению, проще всего проводить такие перестановки для тех депутатов, которые избраны по партийным спискам.