«Единая Россия» предложила своих кандидатов в руководство комитетов Госдумы

«Единая Россия» предложила своих кандидатов в руководство комитетов ГосдумыДепутаты, бывшие министры, получат руководящие посты в Госдуме
Три новых депутата Госдумы – бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, экс-министр энергетики Николай Шульгинов и экс-министр спорта Олег Матыцин – вступили во фракцию «Единая Россия». Об этом стало известно 16 сентября на заседании фракции единороссов в Госдуме. Абрамченко и Матыцин избирались в Госдуму по Южному и Унечскому округам соответственно, оба шли на выборы от «Единой России». Шульгинов шел на выборы самовыдвиженцем при поддержке «Единой России» и КПРФ по Хакасскому округу.
Собеседник во фракции рассказывает, что заседание проводил руководитель фракции Владимир Васильев. Оно проходило без председателя нижней палаты Вячеслава Володина, он был на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина, рассказывает собеседник. Также на заседании был врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев, который кратко подвел итоги единого дня голосования, а также заявил, что уже началась подготовка к единому дню голосования 2025 г. и что партии нужно начинать готовиться к выборам в Госдуму 2026 г. Также на заседании Якушев вручил партийный билет Абрамченко, рассказал собеседник.
Фракция выдвинула Абрамченко на пост заместителя председателя Госдумы, Матыцина – на пост председателя комитета Госдумы по спорту, Шульгинова – на пост председателя комитета по энергетике. Кроме того, практически решился вопрос с председателем думского комитета по культуре: единороссы предложили его нынешнему председателю комитета по просвещению Ольге Казаковой. Вместо нее руководить комитетом по просвещению будет нынешний заместитель председателя комитета по госстроительству Ирина Белых, избравшаяся от Москвы. Соответствующие решения Госдума должна принять на своем пленарном заседании.
Васильев сказал, что во фракции хотели, чтобы Казакова возглавила комитет по культуре: «Она работала в Ставропольском крае министром культуры». «У наших коллег в ЛДПР не оказалось равнозначного кандидата на должность председателя комитета [по просвещению]. Ирина Викторовна [Белых] проработала 20 лет в школе, была замдиректора школы», – сказал руководитель фракции.
Пока без руководителя остался комитет по делам национальностей – фракция «Справедливая Россия» в мае приняла решение освободить Геннадия Семигина от руководства комитетом. Также после рекомендации Матыцина на пост председателя комитета по спорту без одного комитета остается и фракция ЛДПР – позиция до конца июля была за Дмитрием Свищевым.
Источник в Думе говорит, что руководство одним из комитетов может перейти ЛДПР для соблюдения паритета разделения комитетов между думскими фракциями. Еще один из собеседников добавляет, что комитет по делам национальностей может остаться за «Справедливой Россией». Другой собеседник рассуждает, что ЛДПР может перейти комитет по развитию гражданского общества или комитет по экологии (оба за единороссами).
Председатель комитета по экологии Дмитрий Кобылкин является одним из кандидатов на пост полпреда в Уральском федеральном округе, говорили «Ведомостям» два собеседника, близких к администрации президента. Он может сменить на этом посту Якушева, который стал врио секретаря генсовета «Единой России» в июне. До 1 октября он должен стать сенатором, писали «Ведомости».
«Ведомости» писали 30 июля, что комитет по делам национальностей может возглавить Владимир Иванов («Единая Россия»), соратник Васильева. Но пока это решение не принято и, вероятнее всего, единоросс все же не будет руководителем комитета, говорит один из собеседников в Думе.
Тогда собеседники «Ведомостей» не исключали, что пост председателя комитета по просвещению может занять вице-спикер Борис Чернышов (ЛДПР), а Казакова перейдет на комитет по культуре: в прошлом, VII созыве она была первым зампредом этого комитета. При этом в понедельник в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы 16 сентября на несколько секунд появился проект постановления, где Чернышов был указан в качестве председателя комитета по просвещению.
В Госдуме руководящие должности традиционно распределяются в результате межфракционных соглашений, которые заключаются в начале созыва. Посты глав половины комитетов отходят представителям «Единой России» как партии, которая на выборах набирает большинство, а другая половина делится между оставшимися фракциями с 2011 г. (тогда на выборах впервые с начала 2000-х гг. партия потеряла конституционное большинство в палате).