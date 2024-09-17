«Единая Россия» предложила своих кандидатов в руководство комитетов Госдумы

Собеседник во фракции рассказывает, что заседание проводил руководитель фракции Владимир Васильев. Оно проходило без председателя нижней палаты Вячеслава Володина, он был на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина, рассказывает собеседник. Также на заседании был врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев, который кратко подвел итоги единого дня голосования, а также заявил, что уже началась подготовка к единому дню голосования 2025 г. и что партии нужно начинать готовиться к выборам в Госдуму 2026 г. Также на заседании Якушев вручил партийный билет Абрамченко, рассказал собеседник.