Депутаты на этой неделе откроют новую сессию и начнут думать о бюджете

По новому нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» должны быть предусмотрены средства, в частности, на ремонт и оснащение объектов здравоохранения, а также на строительство не менее 350 спортивных объектов ежегодно. В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» должно быть выделено финансирование на капитальный ремонт и строительство школ (более 210 млрд руб. и не менее не менее 317 млрд руб. до 2030 г., соответственно, уточняют во фракции), на завершение работ по подключению общеобразовательных организаций к высокоскоростному интернету, на строительство не менее 12 образовательных школ лидерского уровня. В новом национальном проекте «Кадры» заложены средства на ремонт и оснащение учреждений СПО, капитальный ремонт не менее 800 общежитий вузов и университетов, а также создание к 2036 г. не менее 40 университетских кампусов.