Депутаты на этой неделе откроют новую сессию и начнут думать о бюджете

Депутаты на этой неделе откроют новую сессию и начнут думать о бюджетеПравительство, вероятнее всего, внесет его чуть позже
На этой неделе депутаты нижней палаты парламента де-факто выходят после летнего отдыха. Первые две недели осени в расписании обозначены как «работа с избирателями», и на Охотном Ряду думцы начнут собираться только 16 сентября. В этот день пройдет первый Совет Госдумы – он должен будет утвердить первые планы на сессию. А 17 сентября согласно графику состоится первое пленарное заседание нижней палаты парламента. Опрошенные «Ведомостями» представители фракций традиционно называют одним из наиболее важных законов, над которым предстоит работа в осеннюю сессию, закон о федеральном бюджете на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг.
Но вероятнее всего, ждать внесения законопроекта в самые ближайшие дни не стоит, говорят источники «Ведомостей» на Охотном Ряду. По Бюджетному кодексу (ч. 1 ст. 192) документ должен быть внесен не позднее 15 сентября текущего года, но в этом году действие этой нормы приостановлено отдельным законом – главный финансовый документ должен быть внесен до 1 октября. Бюджет на 2024–2026 гг. был внесен в Госдуму 29 сентября 2023 г.
Основной приоритет осенней сессии – это работа над федеральным бюджетом на следующую трехлетку, сообщил первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»). По его словам, документ будет социально-направленным «с безусловным исполнением всех социальных обязательств государства». Приоритеты определил президент в послании Федеральному собранию: «развитие национальной экономики, социальная защита населения, обеспечение обороноспособности страны, поддержка участников спецоперации и членов их семей».
«Сейчас в завершающей стадии формирования находятся новые национальные проекты – финансирование должно быть предусмотрено в федеральном бюджете», – отметил Жуков. В рамках реализации нацпроекта «Семья» планируется продлить программу материнского капитала, увеличить финансирование социальных контрактов, выделить дополнительную помощь регионам с низким уровнем рождаемости, увеличить охват долговременным уходом пожилых людей и инвалидов к 2030 г. до 500 000 человек, предусмотреть средства на модернизацию перинатальных центров, детских поликлиник и больниц, капитальный ремонт детских садов, строительство дополнительно не менее 100 дошкольных детских учреждений и многое другое.
По новому нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» должны быть предусмотрены средства, в частности, на ремонт и оснащение объектов здравоохранения, а также на строительство не менее 350 спортивных объектов ежегодно. В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» должно быть выделено финансирование на капитальный ремонт и строительство школ (более 210 млрд руб. и не менее не менее 317 млрд руб. до 2030 г., соответственно, уточняют во фракции), на завершение работ по подключению общеобразовательных организаций к высокоскоростному интернету, на строительство не менее 12 образовательных школ лидерского уровня. В новом национальном проекте «Кадры» заложены средства на ремонт и оснащение учреждений СПО, капитальный ремонт не менее 800 общежитий вузов и университетов, а также создание к 2036 г. не менее 40 университетских кампусов.
Дополнительно будет предусмотрено финансирование для других новых нацпроектов: «Экология», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Чем еще хотят заняться единороссы в осеннюю сессию?
Работать над законодательством:
– по поддержке участников спецоперации и поддержке их семей. К примеру, могут принять закон об освобождении военных от взыскания исполнительского сбора, о получении следователям в зоне боевых действий статуса ветеранов и пр.
– по поддержке «института материнства и детства», к примеру, для этого предложено совершать сделки с квартирами, купленными с использованием семейного капитала (на большую) без участия органов опеки
– по «защите традиционных ценностей» – для этого в «Единой России» предлагают запретить усыновление и взятие под опеку российских детей в страны, где практикуется смена пола
– по молодежной политике. К примеру, внесен законопроект об отмене НДФЛ на возмещение расходов волонтеров на оплату медуслуг
– по доработке миграционной политики. Здесь трудится комиссия, которую возглавила вице-спикер Ирина Яровая, в нижнюю палату внесено несколько инициатив по этой теме.
По словам Жукова, только этим при формировании бюджета не ограничатся. Важное направление – это крупные инфраструктурные объекты, планируется профинансировать: модернизацию 75 аэропортов, развитие международного транспортного коридора «Север – Юг», расширение восточного полигона железных дорог – БАМа и Транссиба и др. Предусмотрены средства на продление программы поддержки регионов со сложной экономической ситуацией, а также на развитие вновь вошедших в состав России субъектов Российской Федерации. Предполагается, отмечает единоросс, поддержка регионам: списание 2/3 задолженности субъектов по бюджетным кредитам, что позволит им сохранить ежегодно порядка 200 млрд руб., которые должны быть целевым образом направлены на новые инфраструктурные проекты.
Также будут предусмотрены средства на программу социальной газификации. «И еще два важных момента, которые должны быть отражены в бюджете, – это внедрение новой модели оплаты труда бюджетников и соблюдение установленных указами президента целевых показателей уровня заработной платы работников бюджетного сектора экономики в период до внедрения новых систем оплаты труда на всей территории Российской Федерации и увеличение МРОТ», – напомнил Жуков.
«На Международном экономическом форуме, который проводила КПРФ в августе, были сформулированы подходы к бюджету развития, который мы будем отстаивать в ходе предстоящих бюджетных дебатов, – заявил «Ведомостям» депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов. – Чем больше будет бюджет, тем больше будет возможность решать институциональные проблемы». По его словам, коммунисты предлагают его увеличить за счет «открытия кубышки доходов теневой экономики».
Независимый депутат Оксана Дмитриева сказала «Ведомостям», что, по ее мнению, новый бюджет будет инерционен и в большей степени сохранит свою структуру. Она отметила, что расходы на оборону и связанные с обороной вопросы будут в приоритете, но, «как показал опыт, это является достаточно мощным стимулом для экономики».
По словам замруководителя фракции «Единая России» Дмитрия Вяткина, в бюджете должны быть заложены средства на оборону и безопасность, а также на «безусловное выполнение всех государственных обязательств перед гражданами». «Ну и, конечно, на достижение национальных целей развития», – говорит он.
В бюджете закладываются уже традиционные обещания власти, сказал «Ведомостям» член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук. «С электоральной точки зрения партия стремится бюджетными программами охватить большие группы новых сторонников», – считает эксперт. По его словам, новым является акцент на транспортной инфраструктуре, что связано с перераспределением внешнеторговых потоков торговли на Восток.
В подготовке материала участвовала Юлия Малева