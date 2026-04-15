От «Единой России» в Коми на выборы в Госдуму пойдет Мария Бутина

От «Единой России» в Коми на выборы в Госдуму пойдет Мария БутинаСреди задач во время кампании – стабилизировать ситуацию в регионе, известном протестными настроениями
Депутат Госдумы Мария Бутина пойдет на выборы по новому для себя региону – Республике Коми. Об этом рассказали «Ведомостям» два собеседника: близкий к администрации президента (АП) и близкий к полпредству Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Документы для участия в праймериз «Единой России», которую она представляет в Госдуме, Бутина пока не подала.
На выборах в Госдуму 2021 г. Республика Коми была в топе регионов с самым низким результатом «Единой России» (после Хабаровска и Ненецкого автономного округа) – 29,44%. На 2-м месте была КПРФ – 26,9%. По округу победу одержал коммунист Олег Михайлов. Он получил 32,36% голосов против единоросса Ольги Савастьяновой, которая не смогла переизбраться на новый срок. Согласованным кандидатом Михайлов не был.
Коми на общероссийском уровне отличается сравнительно невысокими рейтингами «Единой России», констатирует политолог Ростислав Туровский. Также регион характеризуется высоким уровнем поддержки КПРФ, отметил он.
По информации двух источников «Ведомостей», близких к АП, избрание Михайлова на этот раз рассматривается как маловероятное. Сам он сказал «Ведомостям», что готов участвовать в выборах, но решение о его выдвижении должна принять партия.
Чем богата Республика Коми
Территория Коми относится или приравнена к районам Крайнего Севера, где жители имеют надбавку к зарплате и ряд льгот и компенсаций. Население весьма возрастное. Регион в 2023 г. оказался на 3-м месте в России по числу пенсионеров на душу населения.
В 2024 г. душевой ВВП составил 1,67 млн руб., что было на 39% выше, чем в среднем по России. Но зарплаты в 2025 г. были на 4% ниже средних по России, хотя еще двумя годами ранее превышали их. Доходы населения в 2024 г. выросли на 3,7%, а в 2025 г. – на 4%, что было ниже средних по стране темпов.
В 2024 г. экономика региона выросла на 0,8%, в частности, сельское хозяйство выросло на 7,5%, а производство потеряло 5,6%. По оценке правительства республики на 2025 г., экономика упала на 5,6%, а в 2026 г. рост составит едва ли 1,3%. Инвестиции в основной капитал в 2025 г. просели на 20%.
В структуре ВРП наибольшая доля приходится на добычу полезных ископаемых (49%) и обрабатывающее производство (8%).
Главными производственными отраслями является деревообработка, производство целлюлозы, кокса и нефтепродуктов, а также металлургия. Ключевыми ограничивающими факторами для развития промышленности остаются высокая степень износа основных фондов, недостаток инвестиций в модернизацию, дефицит квалифицированных кадров и зависимость от импортных комплектующих и сырья, отмечет правительство.
Крупнейшим предприятием региона является ООО «Газпром трансгаз Ухта», занимающееся транспортировкой газа по трубопроводам (выручка в 2025 г. – 235 млрд руб.). «ННК – Северная нефть» (выручка в 2021 г. – 57 млрд руб.) занимается добычей нефти, ООО «Бурсервис» (53 млрд руб.) оказывает нефтесервисные услуги, АО «Транснефть-Север» (48 млрд руб.) перекачивает по нефтепроводам нефть, «Воркута-уголь» (35 млрд руб.) добывает кокс закрытым способом, входящий в «Русал» «Боксит Тимана» (выручка в 2020 г. – 24 млрд руб.) добывает алюминийсодержащее сырье, а «Лукойл-УНП» (19 млрд руб. в 2025 г.) занимается нефтепереработкой.
Регион входит в пятерку лидеров по объему деревообработки и производству изделий из дерева. На долю республики приходится заметная часть производства в стране бумаги и картона, фанеры. Среди лидеров – Сыктывкарский ЛПК (выручка в 2025 г. – 83 млрд руб.), крупный производитель бумаги, которым до 2023 г. владела английская корпорация Mondi. А также Сыктывкарский фанерный завод (14 млрд руб.), изготовитель гигиенической бумаги «Сыктывкар тиссью груп» (11 млрд руб.), лесопереработчик «Лузалес» (10 млрд руб.) и др. Компания «Комитекс» и ее «дочка» «Комитекс-лин» (общая выручка в 2025 г. – 9 млрд руб.) являются крупными производителями нетканых синтетических материалов и линолеума.
Но богата республика не только лесом и углеводородами, но и красотами. На территории республики расположены национальные парки «Койгородский» и «Югыд-Ва», а также Печоро-Илычский биосферный заповедник.
Как уже писали «Ведомости», в округе (единственном в Коми) может быть выдвинут и, вероятнее всего, избран участник второго потока программы «Время героев» Станислав Кочев. Он в 2025 г. стал вице-спикером госсовета республики.
«Ведомости» писали 13 февраля, что Бутина вряд ли пойдет на выборы от Кировской области, от которой избрана в текущий созыв. Тогда обсуждалось, что она может баллотироваться от Калужской области. Но решение пересмотрели, отмечают собеседники «Ведомостей». Ранее Бутина говорила, что «будет служить людям и государству» там, куда «партия отправит».
В отличие от Кочева Бутина, вероятнее всего, пойдет на выборы по списку, указывают источники «Ведомостей». Обсуждается, что региональная группа, скорее всего, будет включать всего один субъект Федерации – саму Республику Коми. Близкий к полпредству СЗФО собеседник говорит, что появление Бутиной может в том числе помочь губернатору (им в 2025 г. избран Ростислав Гольдштейн) стабилизировать ситуацию в регионе и внутри элит. По словам одного из источников «Ведомостей», Бутина входит в окружение главы Росгвардии Виктора Золотова.
До настоящего времени у Коми в Госдуме нет ни одного представителя «Единой России», говорит близкий к АП собеседник «Ведомостей». Этот пробел необходимо закрыть, считает он. Кроме того, появление Бутиной должно позволить в сложном регионе вести работу по «выявлению иностранного влияния» (кейсы как с «Револьт-центром», основатель которого, по словам правоохранителей, поддерживал связи с агентами страны НАТО), а также выстроить связку «между управленцами и силовиками» (к ним относятся и представители ФСИН, которых много в регионе). Эта работа важна в том числе из-за активности в регионе, которая может быть направлена на представителей коми.
Политолог Михаил Виноградов отмечает, что Бутина – узнаваемая фигура: «Иногда известное лицо открывает какие-то возможности проведения публичных мероприятий [в регионе]». Кроме того, устройство ее в региональной группе важно для наведения мостов руководству Коми, считает он. Можно ожидать, что Бутина станет приоритетным кандидатом в регионе при активной поддержке федерального центра, полагает Туровский.