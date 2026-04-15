От «Единой России» в Коми на выборы в Госдуму пойдет Мария Бутина

Республика входит в пятерку самых лесных регионов России: лесом покрыто 73% площади. На территории региона расположена Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция.

Территория Коми относится или приравнена к районам Крайнего Севера, где жители имеют надбавку к зарплате и ряд льгот и компенсаций. Население весьма возрастное. Регион в 2023 г. оказался на 3-м месте в России по числу пенсионеров на душу населения.

В 2024 г. душевой ВВП составил 1,67 млн руб., что было на 39% выше, чем в среднем по России. Но зарплаты в 2025 г. были на 4% ниже средних по России, хотя еще двумя годами ранее превышали их. Доходы населения в 2024 г. выросли на 3,7%, а в 2025 г. – на 4%, что было ниже средних по стране темпов.

В 2024 г. экономика региона выросла на 0,8%, в частности, сельское хозяйство выросло на 7,5%, а производство потеряло 5,6%. По оценке правительства республики на 2025 г., экономика упала на 5,6%, а в 2026 г. рост составит едва ли 1,3%. Инвестиции в основной капитал в 2025 г. просели на 20%.

В структуре ВРП наибольшая доля приходится на добычу полезных ископаемых (49%) и обрабатывающее производство (8%).

Главными производственными отраслями является деревообработка, производство целлюлозы, кокса и нефтепродуктов, а также металлургия. Ключевыми ограничивающими факторами для развития промышленности остаются высокая степень износа основных фондов, недостаток инвестиций в модернизацию, дефицит квалифицированных кадров и зависимость от импортных комплектующих и сырья, отмечет правительство.

Крупнейшим предприятием региона является ООО «Газпром трансгаз Ухта», занимающееся транспортировкой газа по трубопроводам (выручка в 2025 г. – 235 млрд руб.). «ННК – Северная нефть» (выручка в 2021 г. – 57 млрд руб.) занимается добычей нефти, ООО «Бурсервис» (53 млрд руб.) оказывает нефтесервисные услуги, АО «Транснефть-Север» (48 млрд руб.) перекачивает по нефтепроводам нефть, «Воркута-уголь» (35 млрд руб.) добывает кокс закрытым способом, входящий в «Русал» «Боксит Тимана» (выручка в 2020 г. – 24 млрд руб.) добывает алюминийсодержащее сырье, а «Лукойл-УНП» (19 млрд руб. в 2025 г.) занимается нефтепереработкой.

Регион входит в пятерку лидеров по объему деревообработки и производству изделий из дерева. На долю республики приходится заметная часть производства в стране бумаги и картона, фанеры. Среди лидеров – Сыктывкарский ЛПК (выручка в 2025 г. – 83 млрд руб.), крупный производитель бумаги, которым до 2023 г. владела английская корпорация Mondi. А также Сыктывкарский фанерный завод (14 млрд руб.), изготовитель гигиенической бумаги «Сыктывкар тиссью груп» (11 млрд руб.), лесопереработчик «Лузалес» (10 млрд руб.) и др. Компания «Комитекс» и ее «дочка» «Комитекс-лин» (общая выручка в 2025 г. – 9 млрд руб.) являются крупными производителями нетканых синтетических материалов и линолеума.

Но богата республика не только лесом и углеводородами, но и красотами. На территории республики расположены национальные парки «Койгородский» и «Югыд-Ва», а также Печоро-Илычский биосферный заповедник.