«Единая Россия» ищет женщину в федеральную пятерку списка

14 января «Ведомости» писали, что в партии обсуждают возможность, что общефедеральную часть списка возглавит председатель партии, зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В ней может быть как один человек, так и пятерка кандидатов, говорили источники «Ведомостей». Кроме того, «Ведомости» писали, что обсуждалась для попадания в пятерку и кандидатура уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, у которой в конце апреля истекают полномочия. Но здесь главная сложность, что она все же ассоциируется со «Справедливой Россией», депутатом Госдумы от которой она была раньше, говорит источник.