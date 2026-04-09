«Единая Россия» ищет женщину в федеральную пятерку списка

«Единая Россия» ищет женщину в федеральную пятерку спискаСреди тех, чьи рейтинги замеряет партия, – участница спецоперации Болилая
Единороссы замеряют рейтинги медсестры, Героя России Людмилы Болилая для возможного включения ее в федеральную пятерку кандидатов на выборах депутатов Госдумы. Об этом «Ведомостям» сказали четыре источника, близких к администрации президента (АП). Замеры рейтингов не гарантируют попадания в общефедеральную часть списка, отмечает один из собеседников.
При этом известность у Болилая невысокая, поскольку она не особо публичный человек, говорят собеседники «Ведомостей».
В 2021 г. в федеральной пятерке из известных людей были тогдашний министр обороны Сергей Шойгу и глава МИДа Сергей Лавров, а также врач Денис Проценко (кампания шла на фоне борьбы с ковидом). Были в общефедеральной части списка и женщины – руководитель «Сириуса» Елена Шмелева и Анна Кузнецова, в то время уполномоченный по правам ребенка (хотя ее кандидатура была не единственной). Кузнецова стала депутатом и заняла пост вице-спикера Госдумы, пойдет на выборы и сейчас, но от Саратовской области, писали «Ведомости».
Найти известную женщину на роль кандидата в федеральную «пятерку» оказалось несколько проблематично, говорит один из источников «Ведомостей». Другой собеседник считает, что итоговая конфигурация федеральной части списка будет понятна, вероятно, в начале мая, в том числе после ее обсуждения с главой государства. Финальный список кандидатов выдвигают на предвыборном съезде, который планируется на 27 июня.
Пока Болилая подала документы на участие в праймериз «Единой России» по списку в Московской области. Один из собеседников «Ведомостей» говорит, что сейчас основной вариант – выдвижение от Подмосковья. Но если будет принято решение включить Героя России в общефедеральную часть списка, то от этого сценария можно отступить, говорят источники.
Болилая 40 лет, она родом из Саратовской области. До призыва на службу она 16 лет работала фельдшером «Скорой помощи». В 2023 г. заключила контракт с Минобороны. Она медсестра 1220-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии Московского военного округа, ефрейтор.
В 2025 г. получила звание Героя России. Во время ракетного удара Болилая оказывала медицинскую помощь солдатам и закрыла своим телом тяжелораненого, сама получив ранения. Награду ей вручал президент Владимир Путин.
Кроме того, Болилая является финалисткой второго сезона конкурса «Лидеры России. Политика», часть победителей которого будут баллотироваться в Госдуму. Стажировку в рамках конкурса она проходит у вице-спикера Госдумы от «Единой России» Ирины Яровой (идет в нижнюю палату от Камчатки).
14 января «Ведомости» писали, что в партии обсуждают возможность, что общефедеральную часть списка возглавит председатель партии, зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В ней может быть как один человек, так и пятерка кандидатов, говорили источники «Ведомостей». Кроме того, «Ведомости» писали, что обсуждалась для попадания в пятерку и кандидатура уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, у которой в конце апреля истекают полномочия. Но здесь главная сложность, что она все же ассоциируется со «Справедливой Россией», депутатом Госдумы от которой она была раньше, говорит источник.
«Безусловно, если «Единая Россия» решит делать федеральную пятерку кандидатов, то она не должна быть исключительно мужской. Болилая достаточно логичная кандидатура, поскольку сочетает в себе образ медсестры и героя спецоперации. То есть тут две имиджевые составляющие – с одной стороны, медсестра, спасающая жизни, с другой – участница спецоперации, отстаивающая национальные интересы», – говорит исполнительный вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Петр Быстров. Он напоминает, что «Единая Россия» неоднократно заявляла о необходимости продвижения во власть участников спецоперации и в этом контексте Болилая вполне знаковая для партии фигура. «Что касается известности, то кандидату ее за полгода можно нарастить, тем более с такой фактурной биографией», – добавляет он.