Кто из представителей компаний заявился на праймериз «Единой России»Привлекательность мандатов для предпринимателей и топ-менеджеров падает
На праймериз «Единой России» (ЕР) заявляются представители крупного бизнеса, в том числе партийные спонсоры, обратили внимание «Ведомости». Среди участников предварительного голосования – топ-менеджеры крупных компаний и региональные игроки.
В Челябинской области на праймериз ЕР по отбору кандидатов в депутаты Госдумы, например, выдвинулись генеральный директор ООО «Завод Спецагрегат» (ведущий российский производитель снегоуборочной техники для аэропортов и коммунальных служб) Евгений Субачев и директор ООО «Ревентон» (обувной бизнес) Алексей Денисенко. Оба участвуют в предварительном голосовании как по партсписку, так и по одномандатным округам (Златоустовский и Металлургический соответственно). У Субачева есть мандат заксобрания Челябинской области, Денисенко в прошлом был региональным депутатом.
Златоустовский округ в восьмом созыве Госдумы представляет Олег Колесников (участвует в праймериз на этой территории), Металлургический – Владимир Бурматов. Последний пока не заявлялся на предварительное голосование. 13 февраля «Ведомости» сообщали, что он может сменить депутатскую прописку.
Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края «Крайрыбакколхозсоюз», депутат заксобрания Ольга Булкова участвует в праймериз по списку ЕР и по Хабаровскому одномандатному округу. Представляющий округ в текущем созыве Борис Гладких пока не выдвинулся на праймериз.
В Ульяновском одномандатном округе (представляет Владимир Кононов, участвует в праймериз) и по партсписку на праймериз ЕР заявился генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Ульяновск», секретарь регионального отделения партии, депутат заксобрания Владимир Камеко. Руководитель проектного направления ООО «Аграрная группа-капитал» (ООО «Сибагро-капитал») Илья Леонтьев подал документы для участия в предварительном голосовании по Томскому одномандатному округу. От этого округа в восьмой созыв избран Алексей Диденко (ЛДПР).
В Енисейском избирательном округе Красноярского края, как и предполагали «Ведомости» 20 февраля, для участия в праймериз заявился бывший топ-менеджер «Норильского никеля» Андрей Грачев, который сейчас занимает должность директора по взаимодействию с органами власти и объединениями работодателей Сибирского федерального округа. Представляющий этот округ в нынешнем созыве Госдумы Алексей Веллер, скорее всего, не будет переизбираться.
Директор по GR «Уралкалия» Олег Калинский 7 апреля подал документы для участия в праймериз ЕР в Кудымкарском одномандатном округе (Пермский край). В восьмом созыве этот округ представляет Ирина Ивенских, которая пока не заявилась на праймериз. Вице-президент – руководитель службы внутреннего аудита «Роснефти» Геннадий Букаев участвует в праймериз ЕР в Артемовском округе Приморского края. 26 марта «Ведомости» сообщали, что представляющий его в текущем созыве Думы Владимир Новиков может не пойти на новый срок.
Для участия в выборах в Госдуму от Запорожского одномандатного округа заявился заместитель директора ООО «Кедр» (оптовый поставщик моторного топлива), депутат государственного совета Крыма Владимир Тихомиров, сообщали «Ведомости» 2 апреля. Бенефициаром «Кедра» является Иванна Тихомирова, которую СМИ называли его супругой. Компания является спонсором ЕР: в 2024 г. она перечислила партии 11 млн руб., следует из сводного финансового отчета партии, опубликованного на сайте Центризбиркома (ЦИК).
Генеральный директор ООО «Устькамчатрыба» (перечислило партии 11,2 млн руб. в 2024 г.) Валентин Павленко и генеральный директор АО «Океанрыбфлот» (пожертвовало 4,5 млн руб. в 2024 г.) участвуют в отборе кандидатов в депутаты заксобрания Камчатского края.
Привлекательность депутатских мандатов для бизнеса или топ-менеджеров значительно снизилась, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Для кого-то это пропуск в элиту или источник статуса, но все-таки в условиях периферийной роли депутатского корпуса мандат вызывает больше скепсиса, чем романтики», – сказал он «Ведомостям». По мнению Виноградова, депутатство отнимает много ресурсов и денег и несет в себе риски, «а эффект неочевиден».
По мнению руководителя аналитического департамента «Минченко консалтинга» Кирилла Петрова, в бизнес-среде, чьи представители идут на праймериз, выделяются две категории людей: те, кто по-прежнему идет за исполнением своей мечты о высоком социальном статусе, и бизнесмены и топ-менеджеры, которые, несмотря на публичную демонстрацию оптимизма, выбирают вложения в возможный мандат как страховку и способ перезаключить договоренности с влиятельными элитными группами на будущее.
В праймериз ЕР в 2021 г. представителем сферы предпринимательства был каждый третий, заявлял тогдашний секретарь генсовета партии Андрей Турчак (сейчас – глава Республики Алтай).
В подготовке материала участвовал Евгений Мездриков