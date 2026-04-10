Кто из представителей компаний заявился на праймериз «Единой России»

В Челябинской области на праймериз ЕР по отбору кандидатов в депутаты Госдумы, например, выдвинулись генеральный директор ООО «Завод Спецагрегат» (ведущий российский производитель снегоуборочной техники для аэропортов и коммунальных служб) Евгений Субачев и директор ООО «Ревентон» (обувной бизнес) Алексей Денисенко. Оба участвуют в предварительном голосовании как по партсписку, так и по одномандатным округам (Златоустовский и Металлургический соответственно). У Субачева есть мандат заксобрания Челябинской области, Денисенко в прошлом был региональным депутатом.