Госдума может остаться без ряда медийных депутатов

Госдума может остаться без ряда медийных депутатовСейчас востребована не раздражающая избирателей тональность разговора, говорят эксперты
Некоторые из известных резонансными высказываниями и популярных в медиа депутатов Госдумы, за исключением петербургского единоросса Виталия Милонова, могут не переизбраться в девятый созыв, выяснили «Ведомости».
Депутат от Дагестана Султан Хамзаев, просивший Минюст признать экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса иностранным агентом и призывавший исключить английский язык из школьной программы, до сих пор не заявился на праймериз «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в депутаты Госдумы.
На вопрос «Ведомостей», будет ли он подавать документы на предварительное голосование, он ответил, что планирует «никого об этом не информировать». «А решение принять тогда, когда посчитаю нужным», – добавил Хамзаев. Ранее ЕР продлила срок регистрации кандидатов на праймериз до 14 мая.
На праймериз ЕР по выборам в Госдуму по спискам в Дагестане заявилось 34 человека, в том числе три действующих депутата. В частности, в предварительном голосовании намерена участвовать Сапижат Мазаева – мать погибшего 24 февраля 2022 г. Нурмагомеда Гаджимагомедова. Он стал первым Героем России из участников спецоперации. В декабре 2023 г. Мазаева участвовала в беседе с президентом Владимиром Путиным после церемонии награждения Героев России. В этом разговоре он объявил о намерении баллотироваться в 2024 г.
Размышляет о том, чтобы принять участие в праймериз ЕР, и исключенный в марте из ЛДПР депутат Андрей Свинцов, получивший свой мандат в восьмом созыве после смерти в 2022 г. лидера партии Владимира Жириновского. Свинцов сказал «Ведомостям», что переговорил «со всеми партиями» относительно выдвижения своей кандидатуры. По его словам, партии «не возражают», чтобы он баллотировался в каком-либо одномандатном округе. «В ЕР только через праймериз. На них я еще успеваю», – уточнил Свинцов. Один из собеседников «Ведомостей» не исключает, что в итоге депутат может баллотироваться в новый созыв от одной из непарламентских партий.
В декабре 2025 г. Свинцов и его коллеги по Думе Каплан Панеш (ЛДПР), Роза Чемерис («Новые люди») и Евгений Федоров (ЕР) оказались фигурантами думского расследования о продаже мест для участия в круглых столах в нижней палате. Свинцов, Чемерис, Федоров опровергали свою причастность к ситуации, связанной с продажей мест на круглых столах. Выяснилось, что помощник Чемерис помогал выписывать помощнику Федорова пропуска для участников, писали «Ведомости» 24 декабря 2025 г. По итогам расследования были приняты меры против помощников депутатов.
Федоров, избранный в восьмой созыв Думы по списку от региональной группы в Карелии и Мурманской области, заявился на праймериз ЕР по списку в Москве. Он объяснил «Ведомостям» смену региона для выдвижения тем, что прописан в столице. «Партия решит все вот эти вопросы. А я пока заявился, что хотел бы участвовать», – сказал депутат. Его шансы попасть на проходное место собеседники «Ведомостей» пока тоже оценивают как невысокие.
Известность Федоров получил как координатор Национального освободительного движения (НОД), целью которого является «восстановление суверенитета (независимости) страны, потерянного в 1991 г.». По версии НОДа, 35 лет назад СССР был разделен на 15 частей, «которые утратили суверенитет, попав под внешнее управление США». В январе 2022 г. Федоров предложил нанести «предупредительный удар ядерным оружием, можно даже без ядерного оружия, а просто стратегическими ракетами по полигону в Неваде», а в 2024 г. призвал обнулить ключевую ставку для остановки инфляции.
Еще один эксцентричный депутат – телеэрудит Анатолий Вассерман («Справедливая Россия»), в юности давший обет целомудрия, – не нашел спонсоров для своей кампании в Москве и решил не идти на новый срок. Об этом он сообщил «Коммерсанту» 13 апреля. По Преображенскому округу в Москве, от которого избран Вассерман, на праймериз ЕР заявился президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. В нынешний созыв он прошел по округу в Ульяновский области.
Вассерман сказал «Ведомостям», что по завершении депутатских полномочий собирается начать работу над новыми книгами. При этом из политики, по его словам, он не уйдет, так как занимается ею «в разных статусах уже 35 лет». «Даже мои статьи по проблемам лингвистики или этнографии тоже вполне политические, ибо касаются процесса изготовления Украины. Так что в каком-то виде я в политике точно останусь», – заверил Вассерман.
А вот Милонов, по чьей инициативе в Санкт-Петербурге в 2012 г. был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Не все перечисленные депутаты изначально были популистами – некоторые приобретали такую роль по мере радикализации повестки, роста медийного и административного спроса на них, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Поэтому вопрос не в том, останутся ли эти, а в том, будет ли на это социальный заказ», – сказал он «Ведомостям».
По мнению политолога Константина Калачева, спрос на таких депутатов действительно упал, «ибо во главу угла встает фракционная дисциплина и управляемость». «Не время хайповать», – добавил эксперт.
Общая стилистика кампании 2026 г. в значительной степени оставляет за бортом авторов резких, порой радикальных высказываний, рассуждает президент ФоРГО Константин Костин. По его словам, усталость и тревожность общества (в конце апреля ФОМ зафиксировал резкий рост тревожности в России до 53%) требуют от политиков другой тональности разговора с гражданами. «В то же время, когда общественные настроения изменятся, мы наверняка увидим в Госдуме любителей ярких популистских заявлений», – заключил Костин.