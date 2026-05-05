Один из богатейших депутатов – Савченко передумал возвращаться в Госдуму

Один из богатейших депутатов – Савченко передумал возвращаться в ГосдумуВместо него на выборы от Костромской области пойдет спикер заксобрания
Депутат Госдумы четырех созывов и предприниматель Олег Савченко («Единая Россия», ЕР), признававшийся одним из богатейших госслужащих по версии Forbes, передумал вновь избираться в нижнюю палату парламента, рассказал «Ведомостям» его представитель. 17 марта бизнесмен сообщал «Ведомостям» о намерении баллотироваться в Госдуму в Костромском округе, который сейчас представляет единоросс Алексей Ситников. В 2025 г. Савченко досрочно сложил полномочия депутата Госдумы восьмого созыва.
«Предложения [по участию в выборах в Госдуму] были, но в итоге приняли решение не идти», – пояснил представитель Савченко. Он напомнил, что депутат уходил из Госдумы ради проекта «Север – Юг», связанного с расширением транспортных коридоров. «Север – Юг» соединяет северо-западную часть ЕАЭС и страны Скандинавии с государствами Центральной Азии, Персидского залива и Индийского океана. Савченко продолжит работу над ним, уточнил его представитель. Сам экс-депутат на звонок «Ведомостей» не ответил.
Савченко ранее говорил «Ведомостям», что подавал заявление для участия в праймериз ЕР в Костромской области. О таких планах депутата говорил и источник, близкий к администрации президента.
27 марта, в день прославления главной святыни Костромской области – Феодоровской иконы Божией матери, – он вместе с губернатором Сергеем Ситниковым посещал Богоявленский собор Костромского кремля. На фотографиях, опубликованных в Telegram-канале губернатора, экс-депутат Госдумы находится в компании Алексея и Сергея Ситниковых, а также спикера Костромской областной думы Алексея Анохина.
Именно последний пойдет на выборы в Госдуму в Костромском одномандатном округе, сообщил «Ведомостям» собеседник в регионе. 30 апреля губернатор Ситников сообщил в своем Telegram-канале, что поддержал выдвижение спикера в нижнюю палату. Анохин занимает пост спикера с 2015 г., также он является секретарем костромского регионального отделения ЕР. Алексей Ситников сменит федеральный уровень представительства на муниципальный: он заявился на праймериз ЕР по отбору кандидатов в депутаты думы Костромского муниципального округа.
У Савченко «возникли обстоятельства, непреодолимо препятствующие продолжению депутатской карьеры», говорит политолог Виталий Иванов. По словам главы «Минченко консалтинга» Евгения Минченко, экс-депутат и губернатор «не нашли общего языка по формату участия – как в собственной избирательной кампании, так и в последующем времени по привлечению инвестиций и вообще по лоббизму региона». Анохина Минченко назвал авторитетным в Костромской области политиком.
Савченко мог бы успешно использовать тему серьезного инвестора, который заходит в депрессивный регион, говорил «Ведомостям» политолог Константин Калачев. «Опыт участия в выборах у Савченко большой. Запрос на варяга в регионе есть. <...> Субъект для серьезного кандидата «со стороны» действительно перспективный», – отмечал он.
Спикер Костромской областной думы является не только опытным управленцем, но и человеком, который давно входит в команду губернатора Ситникова, считает политолог Ростислав Туровский. По его мнению, Анохин имеет очень высокие шансы на избрание, в том числе в случае, если часть избирателей решит голосовать за кандидатов от оппозиции, учитывая, что Костромская область – это не самый простой для ЕР регион.
На выборах депутатов Костромской областной думы, прошедших в 2025 г., ЕР набрала 50,25% голосов, в 2020 г. – 31,93%. На предыдущих выборах в Госдуму в регионе в 2021 г. результат ЕР равнялся 30,26%, а в целом по России – 49,82%.
«Напротив, вариант с Савченко трудно было назвать перспективным. Савченко исторически баллотировался от Волгоградской области, но влияние там потерял. Попытки найти себе другой регион были закономерными, но в Костромской области его появление вызвало бы вопросы у электората. В итоге сработал сценарий проведения выборов с опорой на местные кадры», – заключил Туровский.-
Уроженец Ленинграда Савченко считался старожилом волгоградской политики, хотя до конца 1990-х гг. не имел отношения к региону, писал «Коммерсантъ». В 1998 г. он стал акционером и генеральным директором, а затем и владельцем Волжского подшипникового завода, из которого затем выросла Европейская подшипниковая корпорация.