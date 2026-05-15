ЦИК подготовит методологическую базу к выборам в Госдуму

ЦИК подготовит методологическую базу к выборам в ГосдумуКомиссия готова противодействовать информационным атакам совместно с Роскомнадзором
Центризбирком (ЦИК) на заседании 14 мая принял сразу несколько постановлений, касающихся предстоящих выборов в Госдуму. Комиссия приводит свои методологические рекомендации в соответствие с обновленным законодательством и готовится противостоять информационным атакам совместно с Роскомнадзором. Члены комиссии вновь уполномочили секретаря ЦИК Наталью Бударину и члена ЦИК Эльмиру Хаймурзину обращаться в Роскомнадзор с просьбой принять меры по ограничению доступа к ресурсам, которые распространяют изготовленные с нарушением закона агитационные материалы или информацию, противоречащую избирательному законодательству.
Бударина напомнила, что в прошлом уже были случаи, когда они пользовались этим правом: например, члены комиссии подавали жалобу в Роскомнадзор на поддельный сайт ЦИК. «Допускаем, что будем прибегать к этой мере и в ходе предстоящей избирательной кампании, поскольку работаем в условиях постоянных информационных атак, внешне инспирированных в основном», – отметила выступающая. Глава ЦИК Элла Памфилова похвалила коллег, отметив, что у них «суперпрофессиональная деловая хватка». По ее словам, Бударина и Хаймурзина овладели всеми необходимыми навыками, чтобы отбивать новые вызовы, которые постоянно совершенствуются.
Кроме того, комиссия привела в соответствие с новыми поправками в избирательное законодательство постановление, регламентирующее вопрос публикации результатов соцопросов, связанных с выборами. Ранее обнародование итогов опросов запрещалось до конца последнего дня голосования (до 23.59), теперь же запрет действует до конца голосования в конкретном округе (участки закрываются в 20.00 воскресенья).
Также ЦИК принял 30-страничный документ о комплексе мер по информированию избирателей о партиях и кандидатах, выдвинувшихся на выборы в Госдуму девятого созыва. Данные о кандидатах будут традиционно включать в себя ФИО, дату рождения, регион проживания, место работы и должность, сведения о принадлежности к партии, наличие/отсутствие судимости, наличие статуса иноагента или аффилированности с ним (кандидат-иноагент обязан избавиться от этого статуса к моменту регистрации). Одно из новшеств предстоящего цикла заключается в том, что данные о доходах можно будет предоставить в электронном виде, после чего они будут публиковаться на сайтах региональных избиркомов. Теперь нет нужды печатать «500-страничные выпуски бумажной газеты», которые мало интересовали избирателей в таком виде, пояснила Бударина.
«Мы сформировали систему максимально открыто и прозрачно в мирное время, но она оказалась максимально дееспособной и в экстремальной ситуации, фактически во время войны. Сохраняется сочетание ее открытости и прозрачности для избирателей без ущерба безопасности и безопасности без ущерба открытости», – высказалась Памфилова о принятом постановлении. Партии могут доводить до избирателей необходимую информацию, но при этом есть и преграды от ЦИК для того, чтобы «паршивые овцы» не смогли пробраться в избирательную систему, уточнила она.
В конце заседания комиссия приняла постановления, согласно которым кандидаты могут помимо нотариально заверенной копии о регистрации партии представлять в ЦИК документ, подтверждающий факт внесения записи в единый госреестр юрлиц. Это связано с тем, что с 1 марта Минюст не выдает свидетельство о регистрации некоммерческим организациям, включая партии и региональные отделения. Также теперь данные о расходовании средств избирательного фонда кандидатами будут публиковаться не в СМИ, а в интернете.
Принятые постановления – это по большей части следствие недавних законодательных изменений, констатирует электоральный юрист Гарегин Митин.
По словам собеседника «Ведомостей», близкого к администрации президента, вероятнее всего, серьезных изменений в законе перед выборами на этот раз уже не будет.
Пока ЦИК активно не пользовался правом блокировки ресурсов в интернете, хотя у него есть возможность делать это через Роскомнадзор. «Эта опция нужна для оперативной блокировки фейков, но пока ее реализует сам Роскомнадзор и прокуратура, для ЦИК это опциональное полномочие, хотя такие ситуации возможны», – говорит электоральный юрист Олег Захаров.
Принятые постановления облегчили жизнь и социологам: публикация данных экзитполов сразу после окончания голосования в конкретном округе особенно важна для выборов в Госдуму, когда голосование проходит в нескольких часовых поясах, продолжает он. «Раньше, чтобы опубликовать экзитпол по Камчатке, нужно было дожидаться, когда закроются участки в Калининграде, а теперь можно сразу публичить социологию волнами по отдельным округам», – пояснил Захаров.
Что касается размещения информации о расходовании средств в интернете, то это не только позволит экономить средства кандидатам, но и может привлечь внимание граждан к этой информации, а также облегчит ее анализ, говорит Митин. «А упрощение процедуры подачи документов о госрегистрации партий порадует партийных юристов «Справедливой России», которая сейчас проходит перерегистрацию региональных отделений в связи со сменой названия партии (из названия «Справедливая Россия – За правду!» убрали вторую часть), добавил Захаров.