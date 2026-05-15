ЦИК подготовит методологическую базу к выборам в Госдуму

Также ЦИК принял 30-страничный документ о комплексе мер по информированию избирателей о партиях и кандидатах, выдвинувшихся на выборы в Госдуму девятого созыва. Данные о кандидатах будут традиционно включать в себя ФИО, дату рождения, регион проживания, место работы и должность, сведения о принадлежности к партии, наличие/отсутствие судимости, наличие статуса иноагента или аффилированности с ним (кандидат-иноагент обязан избавиться от этого статуса к моменту регистрации). Одно из новшеств предстоящего цикла заключается в том, что данные о доходах можно будет предоставить в электронном виде, после чего они будут публиковаться на сайтах региональных избиркомов. Теперь нет нужды печатать «500-страничные выпуски бумажной газеты», которые мало интересовали избирателей в таком виде, пояснила Бударина.