«Единая Россия» перед выборами в Госдуму смягчает свою риторику

Теперь единороссы критикуют неоправданно жесткие меры. К примеру, 12 мая журналист Евгений Поддубный, который рассматривается в качестве кандидата в федеральную пятерку партии на выборах (об этом сообщал РБК, собеседники «Ведомостей» это подтверждали), заявил, что «в «Единой России» считают чрезмерными возникшие практики маркировки и отмены ряда литературных, музыкальных и кинопроизведений». По словам Поддубного, вступление в силу закона о запрете пропаганды наркотиков не повод запрещать все, что кому-то покажется связанным с ними в художественных произведениях: «Уже есть факты вымарывания слов в книгах, запретов доступа к песням, вырезания сцен из фильмов. Причем речь часто идет и о классике <...> «Единая Россия» выступает против откровенной, глупой и вредной цензуры в литературе, кино и музыке».