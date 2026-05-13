«Единая Россия» перед выборами в Госдуму смягчает свою риторику

«Единая Россия» перед выборами в Госдуму смягчает свою риторикуПартия начала искать разрешительные инициативы вместо запретительных
Единороссы перед стартом избирательной кампании в Госдуму 2026 г. смягчают риторику и вместо запретительных инициатив ищут идеи с позитивной повесткой. Об этом «Ведомостям» рассказали три собеседника – два в партии и один, близкий к администрации президента.
В преддверии выборов депутатам рекомендовано предлагать инициативы, которые не были бы направлены на различные запреты, а, напротив, разрешали бы какие-либо действия людям, говорит один из собеседников. Это же подтверждает еще один источник. По его словам, люди устали от запретов, поэтому партия пытается заработать очки на более-менее позитивном контенте.
«Единая Россия» перед выборами хочет избавиться от того, что на нее «навешивают лишнее», поскольку все же большое число мер инициируют различные структуры, а вносят в Госдуму депутаты партии, говорит еще один источник. «Кроме того, между партиями перед выборами началась борьба за антизапретительную повестку – ее продвигают КПРФ, «Новые люди» и даже «Справедливая Россия», – отмечает он. По его словам, небольшой электоральный бонус от этого распределится между всеми партиями.
Источник «Ведомостей», близкий к администрации президента, обращает внимание, что еще с начала апреля стала менее насыщенной и думская повестка. Депутаты решили уйти от регулирования даже некоторых узкоотраслевых вопросов, чтобы не привлекать чрезмерное внимание, говорит собеседник. Один из источников на Охотном Ряду обращает внимание, что это сказалось и на графике нижней палаты: теперь число инициатив из портфеля, которые требуется рассмотреть, в разы меньше.
Президент Владимир Путин 27 апреля сказал, что законодательный процесс должен быть нацеленным на адаптацию к вызовам и рискам, но не следует зацикливаться «только на запретах, ограничениях, выработке новых каких-то мер наказания для нарушителей». Правда, установку единороссам по поиску позитивных инициатив дали еще до выступления президента.
Теперь единороссы критикуют неоправданно жесткие меры. К примеру, 12 мая журналист Евгений Поддубный, который рассматривается в качестве кандидата в федеральную пятерку партии на выборах (об этом сообщал РБК, собеседники «Ведомостей» это подтверждали), заявил, что «в «Единой России» считают чрезмерными возникшие практики маркировки и отмены ряда литературных, музыкальных и кинопроизведений». По словам Поддубного, вступление в силу закона о запрете пропаганды наркотиков не повод запрещать все, что кому-то покажется связанным с ними в художественных произведениях: «Уже есть факты вымарывания слов в книгах, запретов доступа к песням, вырезания сцен из фильмов. Причем речь часто идет и о классике <...> «Единая Россия» выступает против откровенной, глупой и вредной цензуры в литературе, кино и музыке».
27 апреля партия заявила, что «по предложению «Единой России» правительство смягчило законопроект о регулировании искусственного интеллекта». 30 апреля секретарь генсовета партии Владимир Якушев сообщил, что «Единая Россия» против снижения нештрафуемого порога скорости. 2 мая глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский говорил, что «Единая Россия» не поддерживает поспешных и непродуманных предложений об ограничениях или запретах на рынке видеоигр. А 7 мая Якушев критиковал идею депутатов о регулировании проведения фотосессий с новорожденными (с такой инициативой выступила единоросс – первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая).
Появились и некоторые разрешительные инициативы за авторством единороссов: 24 апреля они внесли в Госдуму законопроекты, которые предлагают освободить от ответственности не только налогоплательщиков, не сдавших нулевые декларации, но и тех, кто не отчитался по доходам от продажи или дарения недвижимости. Кроме того, партия предложила перенести погашение задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 г. на более поздний срок.
Запреты уже серьезно отразились на репутации депутатского корпуса и всех думских партий, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его словам, чтобы тема прожила больше одного дня и «реакция не свелась на «пчелы против меда», логично было бы сопроводить это более радикальными шагами».
Это нормальная практика – баланс между ограничениями и новыми возможностями всегда присутствует в предвыборной повестке, говорит руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков (работает как эксперт с «Единой Россией»).
«В 2026 г. этот баланс на старте кампании смещен по вполне понятным причинам. В первую очередь в связи со спецоперацией, новой геополитической реальностью, социальными практиками, информационной гигиеной, в предыдущие годы законодатели всех фракций в разной пропорции сосредоточивались на новых ограничениях. В ходе же предстоящих думских выборов становится востребованной повестка «новых возможностей» и более гибких решений», – считает он. Поэтому «Единая Россия» и реагирует на эти запросы, тем более что программа любой партии всегда содержит предложения и по некоторым ограничениям, и по некоторому их уменьшению, добавляет Чеснаков.