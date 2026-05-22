Некоторые известные политики снялись с праймериз «Единой России»

А вот снятие с праймериз ЕР Неверова вызвало неожиданный эффект. Объявляя о своем решении, он намекнул, что невыдвижение ЕР Корнюченкова в Госдуму может означать, что «кто-то решит сыграть в политические поддавки», что «будет нечестно и непорядочно в отношении жителей героической смоленской земли». Через несколько дней Корнюченков снял свою кандидатуру с праймериз, на что бывший вице-спикер Думы отреагировал словами: «Округ сдан». Оба рассчитывали участвовать в праймериз по Смоленскому одномандатному округу, от которого, как ранее сообщали «Ведомости», может быть выдвинут один из руководителей «Справедливой России», вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.