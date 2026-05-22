Некоторые известные политики снялись с праймериз «Единой России»

Отзыв заявок может быть реакцией на административные сигналы
Александр Тихонов
Максим Стулов / Ведомости
Ряд известных политиков отозвали свои заявки с праймериз «Единой России» (ЕР), обратили внимание «Ведомости». По окончании срока приема документов (14 мая) сняли свои кандидатуры с процедуры предварительного голосования замглавы фракции ЕР в Госдуме, экс-губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, бывший вице-спикер нижней палаты парламента, экс-секретарь генсовета ЕР Сергей Неверов (вслед за ним с праймериз снялся и поддержанный им участник спецоперации, депутат смоленского горсовета Артем Корнюченков), вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов.

Последний объявил в своем Telegram-канале, что решил пойти на выборы самовыдвиженцем, что позволит ему «быть в будущем депутатом для всех – и для сторонников разных партий, и для беспартийных». Морозов в своем Telegram-канале назвал решение о снятии с праймериз «непростым». «Но оно взвешенное и продиктовано пониманием того, где сегодня я могу принести наибольшую пользу стране, региону и нашим людям», – добавил замглавы фракции ЕР. Он сказал, что остается в политике, «в команде президента и «Единой России».

А вот снятие с праймериз ЕР Неверова вызвало неожиданный эффект. Объявляя о своем решении, он намекнул, что невыдвижение ЕР Корнюченкова в Госдуму может означать, что «кто-то решит сыграть в политические поддавки», что «будет нечестно и непорядочно в отношении жителей героической смоленской земли». Через несколько дней Корнюченков снял свою кандидатуру с праймериз, на что бывший вице-спикер Думы отреагировал словами: «Округ сдан». Оба рассчитывали участвовать в праймериз по Смоленскому одномандатному округу, от которого, как ранее сообщали «Ведомости», может быть выдвинут один из руководителей «Справедливой России», вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.

21 мая стало известно, что от участия в праймериз отказался депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Сергей Соловьев. Об этом сообщил петербургский Telegram-канал «Ротонда» со ссылкой на замруководителя регионального исполкома ЕР Сергея Григорьева. Соловьев объяснил «Ведомостям» свое решение возрастом (1 мая депутату исполнилось 65 лет) и тем, что ему предложили «хорошую, интересную работу». На просьбу раскрыть будущее место работы он ответил: «Будете завидовать». «Скажу в сентябре, как устроюсь», – добавил депутат.

Соловьев в прошлом был вице-спикером заксобрания Санкт-Петербурга, когда городской парламент возглавлял нынешний депутат Госдумы Вячеслав Макаров. Последний, избранный в восьмой созыв нижней палаты парламента от Северной столицы, заявился на праймериз ЕР в Чувашии. По словам Григорьева, которые передала «Ротонда», с праймериз в Петербурге также снялась дочь Макарова Марина, являющаяся депутатом заксобрания.

Сколько пошло

Всего для участия в отборе на место кандидатов от ЕР на выборах в Госдуму заявления подали 5200 человек (конкурс на место – 11,6), говорил секретарь генсовета партии Владимир Якушев. Из потенциальных депутатов участников спецоперации 630 человек. При этом пошли на праймериз не все действующие депутаты, отметил он. Во фракции 311 человек, а заявки на отбор первоначально подали 239, отметил Якушев.

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов отозвал свою заявку с праймериз еще 5 мая. В Асбестовском одномандатном округе, где он планировал участвовать в выборах, намерена баллотироваться его коллега по фракции Жанна Рябцева.

Многие политики подавали документы на праймериз из позиции «принуждения к переговорам», говорит политолог Виталий Иванов. У некоторых участников праймериз были ожидания, что они решат вопрос, но в какой-то момент они получили четкий ответ «нет», соглашается глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Это все [снятие с праймериз] реакция на административные сигналы», – сказал он «Ведомостям».

Выдвигаясь на праймериз, акторы напоминают о себе, рассуждает политолог Константин Калачев. «Кто-то что-то может так выторговывать, кто-то просто рассчитывает, что бывшие заслуги зачтутся, а коридор возможностей даст шанс протиснуться. Тот же Неверов выстроил в Смоленской области системную работу, нарастил личный рейтинг, имеет группу поддержки, много сделал для региона. Но, увы, не вписался в аппаратные расклады», – сказал эксперт «Ведомостям».

«Ведомости» направили запрос в пресс-службу ЕР.

