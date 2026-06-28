Путин прибыл на съезд «Единой России» в Москве

Болилая заняла первое место на праймериз единороссов в Московской области, обогнав в том числе и действующих депутатов Госдумы. Головин же занял первое место в Кировской области. Их выдвижение и избрание в Госдуму даже по округам не помешает выступить паровозами для списка партии, отмечают два источника «Ведомостей». По словам одного из собеседников, окончательно их место в списке не определено.