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Путин прибыл на съезд «Единой России» в Москве

Ранее о его возможном участии в мероприятии рассказал «Ведомостям» Песков
Ксения Наумчик
Елена Мухаметшина
Елена Мухаметшина

Президент России Владимир Путин прибыл на XXIII съезд партии «Единая Россия», который проходит в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».

В ходе своего выступления Путин подчеркнул, что выборы в России пройдут в сентябре в установленные сроки. Президент заявил о мерах по обеспечению безопасности на выборах, включая защиту от внешних манипуляций. Он отметил, что выборы важны для стабильности страны в условиях давления Запада, и заверил в готовности России противостоять вызовам. Путин выразил уверенность в сплоченности всех партий и народа.

В воскресенье проходит первый этап XXIII съезда партии. Одним из ключевых вопросов повестки станет утверждение списков кандидатов для участия в выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.

16 июня Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 20 сентября. На следующий день Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ провела заседание, где в том числе утвердила трехдневное голосование на выборах в Госдуму – с 18 по 20 сентября, а также представила визуальное оформление информационной кампании ЦИК под слоганом «Твой голос – сила России!». 

18 июня «Ведомости» сообщили, что ЕР проведет съезд в два этапа: 28 июня партия утвердит список кандидатов, а в августе утвердит новую версию «Народной программы». Основной слоган ЕР, который планируется принять на съезде, будет связан как с программой партии, так и с теми людьми, которые составят ее кадровое ядро на выборах.

Кто может повести список «Единой России» на выборы в Госдуму

Политика / Демократия

11 июня источники «Ведомостей» рассказали, что в общефедеральную часть списка ЕР с большой вероятностью могут войти министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, участница спецоперации фельдшер Людмила Болилая, участник спецоперации Владислав Головин и военкор Евгений Поддубный.

Болилая заняла первое место на праймериз единороссов в Московской области, обогнав в том числе и действующих депутатов Госдумы. Головин же занял первое место в Кировской области. Их выдвижение и избрание в Госдуму даже по округам не помешает выступить паровозами для списка партии, отмечают два источника «Ведомостей». По словам одного из собеседников, окончательно их место в списке не определено.

По словам трех собеседников «Ведомостей», обсуждалось, что под вопросом выдвижение председателя партии и зампреда Совбеза Дмитрия Медведева.

25 июня на вопрос о том, может ли Путин в качестве «паровоза» возглавить общефедеральную часть списка партии, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: «Мне об этом ничего не известно». Также Песков рассказал, что президент может принять участие в съезде «Единой России» 28 июня.

26 июня трое собеседников, близких к администрации президента (АП), рассказали «Ведомостям», что вице-премьер Виталий Савельев может перейти в Госдуму. Савельев не участвовал в праймериз «Единой России», но, согласно уставу «Единой России», от которой он может быть избран, партия включит его в свой предвыборный список.

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