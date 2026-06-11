Кто может повести список «Единой России» на выборы в Госдуму

Кто может повести список «Единой России» на выборы в ГосдумуСреди возможных кандидатов – Лавров, Собянин, Болилая, Головин и Поддубный
В общефедеральную часть списка «Единой России» на выборах в Госдуму с большой вероятностью могут войти министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, участница спецоперации фельдшер Людмила Болилая, участник спецоперации Владислав Головин и военкор Евгений Поддубный. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника, близких к администрации президента (АП), и источник, участвующий в обсуждении списка.
Все эти фамилии так или иначе уже назывались СМИ. «Ведомости» писали, что партия ищет женщину для федеральной пятерки и в качестве основного варианта называли Болилаю. РБК сообщал, что изучается отношение людей к Лаврову, Головину, Поддубному, а позже – Собянину. «Ведомости» также писали, что Головин – один из кандидатов на попадание в федеральную пятерку.
Болилая заняла первое место на праймериз единороссов в Московской области, обогнав в том числе и действующих депутатов Госдумы. Головин же занял первое место в Кировской области. Их выдвижение и избрание в Госдуму даже по округам не помешает выступить паровозами для списка партии, отмечают два источника «Ведомостей». По словам одного из собеседников «Ведомостей», окончательно их место в списке не определено.
Замеры электорального потенциала фигурантов общефедеральной части списка ведутся постоянно, говорит источник, близкий к АП. К примеру, изучалась возможность выдвижения главврача больницы № 52 Марьяны Лысенко (была сопредседателем штаба президента в 2024 г.), но сейчас эта кандидатура не актуальна, утверждают источники.
Обсуждается, что к выбору кандидатов партия может подойти нелинейно. К примеру, на съезде могут выбрать несколько человек из лонг-листа в 10–20 кандидатур, говорят два собеседника «Ведомостей». «Вопрос – примет ли партия решение использовать такой сценарий на съезде, чтобы была некоторая интрига», – добавляет один из них. Еще один источник полагает, что сценарий обсуждается, но вряд ли его реализуют.
Юридически процедура выдвижения списка кандидатов не предполагает отдельного внимания к его общефедеральной части, которая может включать до 15 человек. Съезд пройдет 28 июня. Традиционно сюрпризы могут быть до последней минуты перед голосованием делегатов, говорит один из источников «Ведомостей».
Общефедеральная часть списка партии призвана отразить ключевую повестку кампании и обозначить работу с целевыми аудиториями, сказал вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Если судить по этому варианту [кандидатов], то повестка будет в первую очередь патриотической».
При этом возможное присутствие Собянина «нацелено не только на использование его образа хозяйственника, но и на целевую работу с крупной столичной аудиторией», считает эксперт. Кроме того, проявлен традиционный для многих российских партий интерес к условной «женской квоте».
Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов удивился бы присутствию Лаврова в списке по аналогии с 2021 г., поскольку тогда «считалось, что внешняя политика – самое успешное направление действий нынешней власти».
Впрочем, из названных кандидатов в январе этого года только одного человека респонденты ВЦИОМа сами вспоминали при вопросе о том, кому они доверяют, – это Лавров (15,2%). Выше него в том рейтинге был только Владимир Путин (33,3% опрошенных спонтанно говорили об отношении к нему как политику).
Примечательно, что теперь некоторые источники говорят о возможной замене «первого номера» в списке. По словам трех собеседников «Ведомостей», обсуждалось, что под вопросом выдвижение председателя партии и зампреда Совбеза Дмитрия Медведева. О том, что он может возглавить общефедеральную часть списка впервые с 2016 г., «Ведомости» писали в январе.
Настроения людей изменились этой весной, поясняет один из собеседников «Ведомостей». Свойственная в последние годы Медведеву резкая риторика «скорее отпугивает», пояснял он эту логику.
По публичным данным ВЦИОМа, в апреле рейтинг председателя партии действительно просел: на прямой вопрос о доверии Медведеву только 34% опрошенных отвечали положительно. Но это было временным явлением – сейчас показатели выросли до прежнего 41%. Медведев на выборы пойдет, уверен еще один источник «Ведомостей».
«Всё увидите на съезде» , – заметил собеседник в «Единой России».
В целом же образ партии сложился, ее поддержка связана с поддержкой власти как таковой, а голосование сильно не зависит от людей в общефедеральной части списка, отмечает Туровский.
В 2021 г. в федеральную пятерку кандидатов «Единой России» вошли министр обороны Сергей Шойгу, Лавров, врач Денис Проценко, глава «Сириуса» Елена Шмелева, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Из этих пяти кандидатов мандат взяла лишь Кузнецова – в Думе VIII созыва она заняла пост вице-спикера. На этот раз Кузнецова планирует пойти на выборы по региональной группе от Саратовской области.