Кто может повести список «Единой России» на выборы в Госдуму

Обсуждается, что к выбору кандидатов партия может подойти нелинейно. К примеру, на съезде могут выбрать несколько человек из лонг-листа в 10–20 кандидатур, говорят два собеседника «Ведомостей». «Вопрос – примет ли партия решение использовать такой сценарий на съезде, чтобы была некоторая интрига», – добавляет один из них. Еще один источник полагает, что сценарий обсуждается, но вряд ли его реализуют.