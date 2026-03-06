Как будет выглядеть федеральная часть списка КПРФ на выборах в 2026 году

Одна из них – председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. 26 января «Ведомости» писали, что она может баллотироваться в девятый созыв по округу в Хакасии, который сегодня представляет единоросс, экс-министр энергетики Николай Шульгинов. Но сейчас наиболее вероятный сценарий – что Останина возглавит группу, объединяющую Оренбургскую, Самарскую и Ульяновскую области (так же, как и в 2021 г.).