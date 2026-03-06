Как будет выглядеть федеральная часть списка КПРФ на выборах в 2026 году

Как будет выглядеть федеральная часть списка КПРФ на выборах в 2026 годуКак и пять лет назад, в нее войдет 15 кандидатов
В общефедеральную часть списка КПРФ на выборах в Госдуму войдет 15 человек. Об этом «Ведомостям» сказали три собеседника, близких к руководству партии. Один из них уточняет, что это «наиболее вероятная конфигурация».
Возможность расширить эту часть списка с 10 до 15 человек появилась у партий накануне выборов VIII созыва в 2021 г. Тогда среди лоббистов этой идеи называли вождей КПРФ и ЛДПР. Обе партии в результате максимально наполнили общефедеральную часть списка кандидатами во главе с лидерами Геннадием Зюгановым и Владимиром Жириновским соответственно.
Правда, эта часть партсписка коммунистов в итоге сократилась на одну позицию: после того как Генпрокуратура нашла иностранные активы у экс-кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина, Центризбирком снял его с выборов.
В случае прохождения партии в Госдуму именно эти претенденты на депутатские мандаты получают их гарантированно. Остальные места распределяются между кандидатами, которые идут по списку во главе региональных групп. Принцип такой: чем больше избирателей за нее проголосовало, тем больше шансов у соответствующего кандидата.
Источники «Ведомостей» утверждают, что такой принцип руководство КПРФ вполне устраивает. Более того, говорит один из них, ротация в этой части списка может быть минимальной. К примеру, в нее не войдет депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов, но может быть выдвинута актриса и телеведущая Мария Шукшина.
Кроме того, в федеральной части списка в отличие от 2021 г., видимо, не будет первого заместителя председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Вадима Кумина (считается одним из спонсоров партии), уточняет один из близких к партии собеседников. Он, скорее всего, возглавит одну из двух территориальных групп по Москве.
Также в «пятнашке» не будет еще одного статусного партийца – председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова. В нынешний созыв он избран по Тольяттинскому округу в Самарской области. Как писали «Ведомости» 11 февраля, округ Калашникова может быть одним из согласованных для партии, где кандидатам от КПРФ может быть гарантировано избрание.
Еще два известных коммуниста, которые могли бы претендовать на включение в федеральную часть списка, будут избираться в территориальных группах в регионах, уточнил один из собеседников «Ведомостей».
Одна из них – председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. 26 января «Ведомости» писали, что она может баллотироваться в девятый созыв по округу в Хакасии, который сегодня представляет единоросс, экс-министр энергетики Николай Шульгинов. Но сейчас наиболее вероятный сценарий – что Останина возглавит группу, объединяющую Оренбургскую, Самарскую и Ульяновскую области (так же, как и в 2021 г.).
Еще один известный коммунист, который, вероятнее всего, не будет избираться в федеральной части списка, – мэр Новосибирска в 2014-2024 гг., первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть. Он может возглавить тергруппу по Новосибирской и Кемеровской областям, полагает один из собеседников в КПРФ.
Опрошенные «Ведомостями» депутаты Госдумы, избранные пять лет назад по общефедеральной части списка КПРФ, предпочли не комментировать предстоящее выдвижение. Алексей Куринный, Дмитрий Новиков, Юрий Синельщиков и Владимир Кашин сказали «Ведомостям», что решение принимают руководящие органы партии.
По словам Новикова, общефедеральная часть списка формируется «на финишной прямой, когда мы провели всю остальную работу и суммировали все предложения с мест». Куринный сказал, что личных планов у него нет: «Как решат товарищи, так и будет».
В федеральную часть списка включают прежде всего «паровозов» – лидеров партии и партийных функционеров, которых нельзя оставить без мандата, отмечает политюрист Олег Захаров. Это «лица партии», у которых есть большой вес внутри КПРФ, но нет достаточных для победы в одномандатном округе ресурсов, сказал он «Ведомостям». По словам Захарова, иногда кандидатов в этой части списка разбавляют крупными спонсорами партии, чтобы закрепить за ними «несгораемые» мандаты.
Глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко охарактеризовал стратегию КПРФ, проявляющуюся в том числе в подходе к составлению общефедеральной части партсписка, словами «не расплескать». «Ну вроде нормально все идет, так зачем заморачиваться? И более того, для них очень важен в условиях консервативной ставки на фигуру Зюганова баланс между разными группами, а именно: старой гвардией, молодыми технократами-политтехнологами и примкнувшими общественниками», – сказал он «Ведомостям».
КПРФ законсервировалась со своим пожилым электоратом, который ежегодно убывает по естественным причинам, и формирование общефедеральной части списка отражает ситуацию в партии, считает политтехнолог Петр Быстров.
«Пожилая консервативная партия, не ищущая новых избирателей и не пытающаяся расширить свой электорат; лидер партии опасается конкуренции, ярких фигур – ему удобно работать с тем составом фракции, который есть в Госдуме сейчас», – перечисляет он причины «дублирования» общефедеральной части списка пятилетней давности.
В подготовке материала участвовал Евгений Мездриков