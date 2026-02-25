Одна из самых известных коммунисток снова пойдет на выборы в Госдуму

В ходе предстоящей думской кампании в Алтайском крае кандидаты будут бороться за три одномандатных округа – регион лишился одного в процессе перенарезки округов Центризбиркомом в 2025 г. Был ликвидирован Рубцовский избирательный округ (№ 40), от которого в 2021 г. была избрана Прусакова (набрала тогда 27,12%). Его территория распределяется между Барнаульским, Бийским и Славгородским округами. Зампред краевого избиркома Евгений Суворов объяснял это решение уменьшением количества избирателей: сейчас в Алтайском крае зарегистрировано 1,7 млн человек – на 9,2% меньше, чем в 2015 г. (было 1,9 млн). Прусакова не стала уточнять, по какому из трех округов она намерена баллотироваться, сказав лишь, что «работает по всему Алтайскому краю».