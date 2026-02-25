Одна из самых известных коммунисток снова пойдет на выборы в Госдуму

Одна из самых известных коммунисток снова пойдет на выборы в ГосдумуКоманду Марии Прусаковой в Алтайском крае сотрясают коррупционные скандалы
Депутат Госдумы, первый секретарь алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова намерена вновь избираться в нижнюю палату в 2026 г. Это она сообщила в своем Telegram-канале и подтвердила «Ведомостям». По словам Прусаковой, в партии поддержали трех кандидатов в регионе – кроме нее это руководитель фракции КПРФ в заксобрании Андрей Кривов и его заместитель Антон Арцибашев.
В ходе предстоящей думской кампании в Алтайском крае кандидаты будут бороться за три одномандатных округа – регион лишился одного в процессе перенарезки округов Центризбиркомом в 2025 г. Был ликвидирован Рубцовский избирательный округ (№ 40), от которого в 2021 г. была избрана Прусакова (набрала тогда 27,12%). Его территория распределяется между Барнаульским, Бийским и Славгородским округами. Зампред краевого избиркома Евгений Суворов объяснял это решение уменьшением количества избирателей: сейчас в Алтайском крае зарегистрировано 1,7 млн человек – на 9,2% меньше, чем в 2015 г. (было 1,9 млн). Прусакова не стала уточнять, по какому из трех округов она намерена баллотироваться, сказав лишь, что «работает по всему Алтайскому краю».
В 2021 г. от «Единой России» (ЕР) в Госдуму избрались Даниил Бессарабов (36,56%) от Барнаульского избирательного округа № 39, Александр Прокопьев (31,41%) от Бийского округа № 41 (в 2024 г. он сложил мандат, сейчас возглавляет правительство Республики Алтай) и Иван Лоор (38,26%) от Славгородского округа № 42. По партийным спискам в Алтайском крае ЕР в 2021 г. набрала 33,67%, лишь немного обогнав КПРФ, получившую 30,54%. Тройку замыкала «Справедливая Россия» с результатом 9,85%, после – ЛДПР с 9,09% и «Новые люди» с 6,09%.
Источник, близкий к региональным властям, полагает, что Бессарабов и Лоор намерены избираться в новый созыв. В качестве кандидата от ЕР по Бийскому округу в местных СМИ упоминается вице-спикер заксобрания Денис Голобородько. В 2021 г. он возглавлял избирательный штаб ЕР в Алтайском крае, а в 2025 г. стал единственным участником от региона в конкурсе «Лидеры России. Политика».
В пресс-службе ЕР сообщили «Ведомостям», что партия определится с тем, кто будет ее представлять в регионах, по итогам предварительного голосования. «Ведомости» направили запрос Бессарабову, Лоору и Голобородько.
Прусакова, вероятно, будет баллотироваться от свободного Бийского округа, отмечает источник, близкий к КПРФ. По его словам, учитывая обстоятельства, коммунистам в Алтайском крае на выборах в Госдуму будет непросто.
2 февраля «Ведомости» писали, что коммунистам могут быть гарантированы победы в округах в Самарской, Омской, Иркутской областях и Марий Эл и идет обсуждение еще по одному округу. На такую позицию претендует и Хакасия, где, вероятно, будет избираться председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, сообщал источник в партии. Финальное распределение кандидатов по округам будет известно в конце марта – после того, как пройдут внутрипартийные праймериз, сказал «Ведомостям» секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов.
Помимо выборов в Госдуму в регионе будет проходить кампания по выборам в заксобрание. В Алтайском крае у КПРФ самая большая фракция среди региональных парламентов (18 депутатов). При этом с 2025 г. фракцию сотрясают скандалы, связанные с возможным мошенничеством.
5 февраля у двух членов заксобрания Алтайского края из фракции КПРФ – вице-спикера регионального парламента Юрия Кропотина и первого секретаря рубцовского горкома Андрея Чернобая прошли обыски, после которых их задержали. Региональное управление Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовных дел в отношении двух депутатов Алтайского краевого заксобрания и помощника одного из них, не называя имен. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Аналогичная ситуация произошла с двумя другими алтайскими коммунистами в конце 2025 г. – депутатом заксобрания Людмилой Клюшниковой и ее помощницей Светланой Кербер. По версии следствия, в период с 2021 по 2025 г. Клюшникова организовала фиктивное трудоустройство своей помощницы в парламент. В результате этих действий из бюджета было незаконно перечислено более 3 млн руб., считают следователи. Обе были отправлены в СИЗО, но 26 декабря их отпустили под домашний арест.
Алтайский край – один из самых сложных для партии власти и благоприятных для КПРФ регионов, констатирует политолог Ростислав Туровский. «Но позиции коммунистов в последние годы заметно ослабли. На это повлияли и внутренние конфликты, и сложные отношения с краевыми властями, а также ряд уголовных дел против партийцев», – сказал он «Ведомостям».
Для Прусаковой, по мнению политолога, задача тоже стала более сложной – вряд ли ей хватит личной популярности и ресурсов для новой победы в округе.
С ним соглашается политолог Константин Калачев: Алтайский край – непростой для ЕР регион, о чем говорят предыдущие электоральные циклы. Сейчас на руку партии власти играет фактор спецоперации, ведь в критических ситуациях люди сплачиваются вокруг власти, отмечает Калачев.
Впрочем, по мнению алтайского политолога Константина Лукина, неожиданностей в виде победы оппозиции на одномандатных округах в крае ждать не стоит. В этом контексте действительно играет свою роль так называемое сплочение вокруг флага. КПРФ же, напротив, по словам Лукина, ослабла – и во многом из-за скандалов с фракцией в заксобрании.
В подготовке материала участвовал Евгений Мездриков