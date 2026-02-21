Кого парламентские партии отправляют в ЦИК

ЛДПР решила представить в ЦИК кандидатуру Кулиевой на заседании Высшего совета 20 февраля. «Ведомости» сообщали о такой возможности 19 февраля. Кулиева представляет в Госдуме в том числе Забайкальский край, участвовала в двух губернаторских кампаниях – в этом регионе и в Камчатском крае. На ближайших выборах в нижнюю палату, как писали «Ведомости», ЛДПР может сформировать крупную территориальную группу, объединяющую ряд субъектов Дальнего Востока, во главе с депутатом Розой Чемерис (сейчас – НЛ). И логика перемещения Кулиевой в ЦИК может заключаться в том, чтобы она «не вредила» Чемерис, отмечал источник в Госдуме: «Лучше разойтись полюбовно».