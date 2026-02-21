Кого парламентские партии отправляют в ЦИК

Кого парламентские партии отправляют в ЦИКВ комиссии двух из пяти мужчин по думской квоте заменят женщины-новички
Парламентские партии определились с кандидатами, которых делегируют в новый состав Центризбиркома (ЦИК). «Единая Россия» (ЕР) вновь предложила кандидатуру действующего члена комиссии Константина Мазуревского, КПРФ – Евгения Колюшина, ЛДПР – депутата Госдумы Василину Кулиеву, «Справедливая Россия» (СР) поддержала действующего члена ЦИК Николая Левичева, а «Новые люди» (НЛ) – председателя общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алену Булгакову.
Сейчас нижнюю палату в ЦИК представляют только мужчины. Большее количество женщин (3) по думской квоте в комиссию делегировали только в состав 2003-2007 гг.
Кандидатуру Мазуревского, работающего в ЦИК с 2021 г., президиум фракции ЕР единогласно одобрил 16 февраля. Руководитель фракции Владимир Васильев отметил тогда, что многие депутаты хорошо знакомы с Мазуревским, поскольку он уже является членом ЦИК по предложению ЕР, а ранее занимал должность руководителя аппарата фракции.
Васильев подчеркнул, что Мазуревский «полон сил, энергии и готов продолжать работу». Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила конструктивную совместную работу с Мазуревским в формате Центральной контрольной комиссии партии и охарактеризовала его как порядочного, честного и ответственного человека.
Второй член ЦИК от ЕР Антон Лопатин (в 2021 г. единороссы делегировали двух членов в комиссию, поскольку пятой партии не было, а «Новые люди» стали парламентской партией уже после формирования действующего состава ЦИК), скорее всего, займет место в комиссии по другой квоте, говорили источники «Ведомостей».
Коммунисты поддержали кандидатуру многолетнего (с 1995 г.) члена ЦИК Евгения Колюшина, сообщил «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. О том, что такой сценарий наиболее вероятен, «Ведомости» писали 8 февраля. Тогда источники в КПРФ говорили, что в нем ценят сочетание «опыта, профессионализма и принципиальности, которую он не раз проявлял весьма конкретно».
ЛДПР решила представить в ЦИК кандидатуру Кулиевой на заседании Высшего совета 20 февраля. «Ведомости» сообщали о такой возможности 19 февраля. Кулиева представляет в Госдуме в том числе Забайкальский край, участвовала в двух губернаторских кампаниях – в этом регионе и в Камчатском крае. На ближайших выборах в нижнюю палату, как писали «Ведомости», ЛДПР может сформировать крупную территориальную группу, объединяющую ряд субъектов Дальнего Востока, во главе с депутатом Розой Чемерис (сейчас – НЛ). И логика перемещения Кулиевой в ЦИК может заключаться в том, чтобы она «не вредила» Чемерис, отмечал источник в Госдуме: «Лучше разойтись полюбовно».
Кулиева – единственная женщина во фракции, член Высшего совета и депутат трех созывов. В ЦИК она заменит Александра Курдюмова, назначенного в комиссию еще при жизни основателя партии Владимира Жириновского в 2021 г.
Курдюмов сообщил «Ведомостям», что сконцентрируется на подготовке к думской кампании. «Будучи членом ЦИК, я не смогу этого делать, ведь члены Центризбиркома не могут заниматься политической деятельностью», – пояснил он. Кроме того, Курдюмов намерен активно заниматься работой в «Блоке Жириновского», который он возглавляет.
«Спасибо главе ЛДПР Леониду Слуцкому за то, что он направил единственную женщину-депутата в ЦИК. Это действительно востребовано. Она будет достойным членом ЦИК от партии», — подчеркнул он.
Давнего соратника главы СР Сергея Миронова Левичева партийцы единогласно поддержали на заседании фракции 10 февраля, сказал «Ведомостям» представитель партии. Левичев был вице-спикером Госдумы от СР, возглавлял штаб Миронова на президентских выборах в 2004 г., а в 2011-2013 гг. даже подменял его на посту председателя СР – Миронов на это время стал главой палаты депутатов партии и получил право вето на любые решения. В 2011 г. Миронов рассказывал, что они с Левичевым росли в одном дворе, и это единственный человек, которому он «всецело доверяет».
НЛ впервые представили своего кандидата в комиссию – 31-летнюю общественницу Алену Булгакову, исполнительного директора ассоциации «Независимый общественный мониторинг» и главу комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан. Она известна по своей работе в системе общественного наблюдения и мониторинга выборов, организации обучения наблюдателей и т. д.
Заседание Госдумы по назначению пяти членов комиссии по думской квоте запланировано на 10 марта, писали «Ведомости». Новый состав ЦИК должен начать работу к 29 марта. В этот день истекает срок полномочий действующего состава комиссии. Определиться с кандидатами должны Совет Федерации, Госдума и президент – каждый из институтов назначит по пять членов ЦИК. В новом составе комиссия проведет выборы в нижнюю палату в 2026 г.
Думская пятерка обновилась всего на две фамилии, одна из которых в любом случае была бы новая, от НЛ вряд ли был бы назначен действующий член комиссии, отмечает электоральный юрист Олег Захаров. То, что им стала в итоге Булгакова, а не один из депутатов фракции, разбавляет комиссию общественником, в противовес остальным партийным назначенцам, переехавшим в ЦИК с депутатских кресел, не исключая и вторую замену – Кулиеву от ЛДПР.
«В итоге госдумская пятерка ЦИКа получается сбалансированной: три профессионала с опытом работы в прошлом созыве комиссии и серьёзным бэкграундом в своих партиях, депутат из региона и общественник. Это позволяет максимально быстро настроить работу нового состава комиссии, сохраняя пространство для свежих идей и нестандартных форматов, которые могут генерировать новые члены комиссии», – сказал он «Ведомостям».