КПРФ предложила делегировать в ЦИК Евгения Колюшина

23 января КПРФ, СР и «Яблоко» заявили, что сталкиваются со сложностями при формировании новых ТИКов. Первыми о своем недовольстве заявили в КПРФ: в конце декабря 2025 г. первый зампред ЦК Юрий Афонин написал в своем Telegram-канале, что в Оренбургской области местный избирком включил представителей КПРФ лишь в пять из 28 ТИКов. При этом коммунисты предлагали своих кандидатов в состав каждой комиссии.