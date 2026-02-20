КПРФ предложила делегировать в ЦИК Евгения Колюшина
КПРФ предложила делегировать в новый состав Центризбиркома (ЦИК) действующего члена комиссии Евгения Колюшина, сообщил «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Колюшин работает в комиссии с 1995 г.
19 февраля «Ведомости» писали, что новым представителем ЛДПР в ЦИК может стать женщина. Речь идет о депутате Госдумы Василине Кулиевой. Она заменит действующего члена комиссии Александра Курдюмова «с вероятностью 99%».
16 февраля «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Константина Мазуревского для выдвижения в новый состав ЦИК. Руководитель фракции Владимир Васильев отметил, что многие депутаты хорошо знакомы с ним, поскольку в настоящее время он уже является членом ЦИК от Госдумы по предложению «ЕР», а ранее возглавлял аппарат фракции.
Фракция «Новые люди» может направить в новый состав ЦИК председателя общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алену Булгакову, но окончательного решения еще нет, сообщил «Ведомостям» представитель партии.
Новый состав ЦИК, которому предстоит провести выборы в Госдуму 2026 г., должен заработать к 29 марта. В этот день истекает пятилетний срок полномочий действующего состава ЦИК. 8 февраля «Ведомости» сообщили о начале активных консультаций по формированию нового состава ЦИК. Совет Федерации (СФ), Госдума и президент назначат по пять членов комиссии.
В 2021 г. депутаты делегировали в ЦИК коммуниста Колюшина, единороссов Мазуревского и Антона Лопатина (работает в комиссии с 2011 г.), представителя «Справедливой России» Николая Левичева (с 2016 г.) и члена ЛДПР Александра Курдюмова (с 2021 г.).
23 января КПРФ, СР и «Яблоко» заявили, что сталкиваются со сложностями при формировании новых ТИКов. Первыми о своем недовольстве заявили в КПРФ: в конце декабря 2025 г. первый зампред ЦК Юрий Афонин написал в своем Telegram-канале, что в Оренбургской области местный избирком включил представителей КПРФ лишь в пять из 28 ТИКов. При этом коммунисты предлагали своих кандидатов в состав каждой комиссии.