Новым представителем ЛДПР в ЦИК может стать женщина

В 2026 г. в нижнюю палату от ЛДПР, вероятно, будут баллотироваться первый замруководителя центрального аппарата партии Мария Воропаева (сейчас заседает в Мосгордуме) и депутат Госдумы Роза Чемерис (сейчас – «Новые люди»), поэтому женские лица во фракции будут и без нее, рассуждает собеседник. В том, что они могут пойти в Госдуму, уверен и собеседник, близкий к администрации президента.