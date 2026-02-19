Новым представителем ЛДПР в ЦИК может стать женщина

Новым представителем ЛДПР в ЦИК может стать женщинаВероятнее всего, партия направит депутата Госдумы Василину Кулиеву
В новый состав Центризбиркома (ЦИК) ЛДПР может делегировать депутата Госдумы Василину Кулиеву – единственную женщину во фракции. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к администрации президента, и два, близких к партии. В этом случае Кулиева заменит действующего члена комиссии Александра Курдюмова.
«Вероятность – 99%», – отметил один из собеседников «Ведомостей».
О том, что ЛДПР, вероятно, направит в ЦИК другого представителя, «Ведомости» писали 8 февраля. Сам Курдюмов предложил дождаться официального решения. «Я вам потом все расскажу, почему я остался в ЦИК или почему не остался в ЦИК», – сказал он «Ведомостям». Кулиева на звонки не ответила.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу ЛДПР.
Заседание Госдумы по назначению пяти членов комиссии (по одному от каждой парламентской партии) по думской квоте запланировано на начало марта. Сбор предложений в новый состав ЦИК продлится до 20 февраля. На этот день назначено заседание высшего совета ЛДПР, уточнил источник в партии.
Кулиева – член высшего совета ЛДПР, депутат Госдумы трех созывов, включая нынешний, в котором она получила мандат бывшего зампреда фракции Василия Власова, лишенного полномочий в ноябре 2023 г. Она дважды участвовала в губернаторских кампаниях как кандидат от ЛДПР. В 2013 г. – в Забайкальском крае, где Кулиева заняла третье место с 10,13%. В 2025 г. – в Камчатском крае, там она стала второй (13,82%).
Кулиеву сложно отнести к команде лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, отмечает близкий к партии источник. По его мнению, в действующем созыве она «закрывала» женскую квоту во фракции.
В 2026 г. в нижнюю палату от ЛДПР, вероятно, будут баллотироваться первый замруководителя центрального аппарата партии Мария Воропаева (сейчас заседает в Мосгордуме) и депутат Госдумы Роза Чемерис (сейчас – «Новые люди»), поэтому женские лица во фракции будут и без нее, рассуждает собеседник. В том, что они могут пойти в Госдуму, уверен и собеседник, близкий к администрации президента.
Чемерис может возглавить крупную территориальную группу ЛДПР, объединяющую ряд регионов Дальнего Востока, писали «Ведомости» 16 января. Кулиева представляет в Госдуме в том числе Забайкальский край. Логика ее перехода в ЦИК может заключаться в том, чтобы она «не вредила» Чемерис, отмечает источник «Ведомостей» в Госдуме: «Лучше разойтись полюбовно».
Депутат четырех созывов и бывший ректор Института мировых цивилизаций (основан Владимиром Жириновским) Курдюмов представляет ЛДПР в ЦИК с 2021 г. – нынешний состав комиссии формировался еще при покойном лидере партии. При этом он сумел сработаться со Слуцким, в том числе для продолжения работы, отмечает один из собеседников «Ведомостей».
В январе 2025 г., когда Слуцкий утвердил новую оргструктуру партии, Курдюмов получил в ней пост первого замруководителя центрального аппарата, он курирует административно-операционный блок партии, писали «Ведомости». Возможно, на какое-то время он сосредоточится на этих обязанностях, но не исключено, что в перспективе ему предложат более весомую должность – например, в одном из регионов, предполагает собеседник в партии.
Новый состав ЦИК должен заработать к 29 марта. В этот день истекает пятилетний срок полномочий действующего состава комиссии. Определиться с кандидатами должны Совет Федерации, Госдума и президент – каждый из институтов назначит по пять членов комиссии.
Большинство членов ЦИК, которые сейчас назначены по думской квоте, могут сохранить позиции: это Антон Лопатин и Константин Мазуревский (оба – от «Единой России», ЕР), Евгений Колюшин (КПРФ) и Николай Левичев («Справедливая Россия»), говорили источники «Ведомостей» 10 февраля. Мазуревского и Левичева их партии уже поддержали. У ЕР останется один представитель в ЦИК – в связи с появлением в Госдуме «Новых людей». Среди возможных новых членов ЦИК источники также называли представителя «Независимого общественного мониторинга» Алену Булгакову.
Лопатина, вероятнее всего, переназначат по другой квоте, отмечали источники «Ведомостей».
В подготовке материала участвовали Максим Иванов и Юлия Малева