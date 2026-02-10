Регионы начали предлагать СФ кандидатов для нового состава ЦИК

Регионы начали предлагать СФ кандидатов для нового состава ЦИКСубъекты выдвигают заранее проходных кандидатов, говорят эксперты
Региональные законодательные собрания и губернаторы начали предлагать Совету Федерации (СФ) кандидатуры в новый состав Центризбиркома (ЦИК), который должен заработать к 29 марта. Верхняя палата, Госдума и президент назначают по пять членов в ЦИК сроком на пять лет. По данным источника «Ведомостей» в СФ, до 16 февраля ведется сбор предложений, а пленарное заседание по вопросу назначения кандидатов состоится 4 марта.
В 2021 г. по квоте от СФ прошли заместитель председателя Николай Булаев (в 1999–2007 и 2010–2015 гг. был депутатом Госдумы, с 2015 по 2016 г. – член СФ от Рязанской области, с 2016 г. является заместителем главы ЦИК Эллы Памфиловой) и члены ЦИК Евгений Шевченко (вошел в состав ЦИК в 2016 г. от партии «Патриоты России», в 2021 г. – по квоте от СФ), Людмила Маркина (с 2014 по 2021 г. была председателем Орловской избирательной комиссии, с 2021 г. – член ЦИК), Эльмира Хаймурзина (в 2018 г. была главой избиркома Московской области, до 2021 г. занимала должность главы Красногорска и с 2021 г. вошла в состав ЦИК) и Борис Эбзеев (судья КС в 1991–2008 гг., глава Карачаево-Черкесии в 2008–2011 гг., с 2011 г. – член ЦИК с правом решающего голоса, в 2021 г. переназначен от верхней палаты).
Первым регионом, делегировавшим члена ЦИК в новый состав, стало заксобрание Санкт-Петербурга – 4 февраля депутаты предложили кандидатуру Булаева. В ходе заседания депутат Денис Четырбок («Единая Россия»; ЕР) напомнил, что тот как член комиссии курирует Санкт-Петербург в части организации и обеспечения исполнения норм федерального законодательства при проведении выборов разного уровня.
Председатель избиркома региона Максим Мейксин написал в своем Telegram-канале, что Булаев – «известный политический деятель, имеющий большой опыт работы в избирательной системе России». В рамках своих полномочий он «успешно курирует широкий круг вопросов, связанных с организацией избирательного процесса, в том числе внедрение цифровых технологий: развитие дистанционного электронного голосования, эксплуатацию ГАС «Выборы», применение видеонаблюдения и другие инновационные направления», охарактеризовал его работу Мейксин.
Булаев заявил ТАСС, что готов продолжить работу в комиссии в случае назначения. «Спасибо коллегам из Законодательного собрания Санкт-Петербурга за доверие. Дорожу имеющимися отношениями. Смогу быть полезным? Буду стараться», – высказался он.
Вторым субъектом, который высказался в поддержку Булаева, стала Рязанская область. Губернатор Павел Малков направил в СФ соответствующее предложение 6 февраля. «Николай Иванович – почетный гражданин Рязанской области, человек с огромным государственным и профессиональным опытом, настоящий патриот. Он прекрасно знает избирательную систему страны и пользуется заслуженным авторитетом у коллег», – написал он в своем Telegram-канале. Его принципиальный и профессиональный подход будет полезен и в новом составе ЦИК, добавил Малков.
За включение в новый состав ЦИК Шевченко высказались в Совете Саратовской областной думы 5 февраля (этот вопрос значится в повестке заседания регионального парламента 11 февраля) и в госсобрании Башкирии 7 февраля. Кандидатура Шевченко «полностью отвечает всем требованиям, установленным федеральным законодательством», отметил в ходе рассмотрения вопроса заместитель председателя саратовской облдумы Сергей Овсянников. Сам член ЦИК сказал «Ведомостям», что не комментирует эту тему.
5 февраля кандидатуру Маркиной предложило Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменская облдума. Член ЦИК, отвечая на вопрос «Ведомостей» о своих планах, отметила, что не она принимает решения о вхождении в новый состав ЦИК. Кандидатуру Хаймурзиной предложил парламент Воронежской области.
При этом в новом составе ЦИК, которому предстоит провести выборы в Госдуму в 2026 г., может не оказаться Эбзеева, писали «Ведомости» 8 февраля. Сам Эбзеев ответил «нет» на вопрос «Ведомостей» о планах вновь войти в ЦИК. Его место, вероятно, займет представитель другой республики, говорили источники «Ведомостей».
Какие регионы курируют члены ЦИК
Большинство членов ЦИК, которые сейчас назначены по думской квоте, могут сохранить позиции: это Антон Лопатин и Константин Мазуревский (оба – от ЕР), Евгений Колюшин (КПРФ) и Николай Левичев («Справедливая Россия»), говорили источники «Ведомостей» (см. номер от 9 февраля). У ЕР останется один представитель в ЦИК по думской квоте – в связи с появлением «Новых людей». С большой вероятностью продолжит работу Мазуревский, говорит близкий к руководству партии собеседник. Лопатина, вероятнее всего, переназначат по другой квоте, отмечали источники. ЛДПР, скорее всего, делегирует нового представителя – сейчас в ЦИК от партии Александр Курдюмов.
Совет Госдумы объявит о сборе предложений в новый состав ЦИК 9 февраля. Проведение заседания Госдумы по назначению пяти членов ЦИК по думской квоте запланировано на 10 марта, писали «Ведомости» со ссылкой на источник.
Свои позиции, вероятнее всего, сохранит и все руководство комиссии, о чем «Ведомости» писали 13 ноября 2025 г. Это председатель, бывший омбудсмен Элла Памфилова (с 2016 г.), Булаев (с 2016 г.) и секретарь, ранее сотрудница управления президента по внутренней политике Наталья Бударина (с 2021 г.).
Шансы кандидатов, которых регионы предложили для рассмотрения в СФ, «достаточно высоки», сказал «Ведомостям» электоральный юрист Гарегин Митин. «Резкой ротации я не предвижу, хотя, безусловно, без нее не обойдется. Кардинальная смена состава в текущих условиях не нужна: новым людям требуется время на «адаптацию», а его нет, ведь впереди федеральная кампания в условиях спецоперации», – отметил он.
Первые предложения регионов по квоте СФ отражают общий тренд на сохранение кадрового костяка комиссии, согласен электоральный юрист Олег Захаров. «Логика принятия кадровых решений для ЦИК предполагает, что лишних людей регионы не предлагают, нет смысла выдвигать кандидатов, которые заранее не поддержаны, поэтому, когда появится следующая фамилия от регионального парламента или главы региона, она и займет последнее место в сенаторской пятерке членов ЦИК [вместо Эбзеева]», – говорит он.