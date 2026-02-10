Регионы начали предлагать СФ кандидатов для нового состава ЦИК

В 2021 г. по квоте от СФ прошли заместитель председателя Николай Булаев (в 1999–2007 и 2010–2015 гг. был депутатом Госдумы, с 2015 по 2016 г. – член СФ от Рязанской области, с 2016 г. является заместителем главы ЦИК Эллы Памфиловой) и члены ЦИК Евгений Шевченко (вошел в состав ЦИК в 2016 г. от партии «Патриоты России», в 2021 г. – по квоте от СФ), Людмила Маркина (с 2014 по 2021 г. была председателем Орловской избирательной комиссии, с 2021 г. – член ЦИК), Эльмира Хаймурзина (в 2018 г. была главой избиркома Московской области, до 2021 г. занимала должность главы Красногорска и с 2021 г. вошла в состав ЦИК) и Борис Эбзеев (судья КС в 1991–2008 гг., глава Карачаево-Черкесии в 2008–2011 гг., с 2011 г. – член ЦИК с правом решающего голоса, в 2021 г. переназначен от верхней палаты).