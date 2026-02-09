Источник «Ведомостей»: Госдума 10 марта может назначить пять членов ЦИК по квоте

Думская квота в составе ЦИК была сформирована предыдущим созывом Госдумы, в котором были представлены четыре партии (без участия «Новых людей»). В 2021 г. депутаты делегировали в комиссию от «Единой России» Антона Лопатина, работающего в ЦИК с 2011 г., и Константина Мазуревского; от КПРФ – Евгения Колюшина (в комиссии с 1995 г.); от «Справедливой России» – Николая Левичева (с 2016 г.); от ЛДПР – Александра Курдюмова (с 2021 г.). По информации пяти источников «Ведомостей», близких к ЦИК и администрации президента, большинство из этих представителей сохранят свои полномочия в обновленном составе комиссии.