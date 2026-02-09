Источник «Ведомостей»: Госдума 10 марта может назначить пять членов ЦИК по квоте

Источник «Ведомостей»: Госдума 10 марта может назначить пять членов ЦИК по квотеПервым вопрос 4 марта обсудит СФ
Совет Государственной думы объявит о сборе предложений в новый состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 9 февраля, следует из повестки. Проведение заседания Госдумы по назначению пяти членов ЦИК по думской квоте запланировано на 10 марта, сообщил источник «Ведомостей».
На повестке совета Госдумы на 9 февраля, в частности, стоит вопрос о кандидатурах для назначения на должности членов ЦИК. Сбор предложений продлится до 20 февраля.
По данным источника «Ведомостей» в Совете Федерации, до 16 февраля ведется сбор предложений, а пленарное заседание по вопросу назначения кандидатов состоится 4 марта.
Власти России начали консультации по формированию нового состава ЦИК. Он должен заработать до 29 марта – даты истечения полномочий действующего состава. Новой комиссии предстоит организовать выборы в Госдуму 2026 г.
В состав ЦИК войдут 15 членов: пять будут назначены Советом Федерации, пять – Государственной думой и пять – президентом России.
Думская квота в составе ЦИК была сформирована предыдущим созывом Госдумы, в котором были представлены четыре партии (без участия «Новых людей»). В 2021 г. депутаты делегировали в комиссию от «Единой России» Антона Лопатина, работающего в ЦИК с 2011 г., и Константина Мазуревского; от КПРФ – Евгения Колюшина (в комиссии с 1995 г.); от «Справедливой России» – Николая Левичева (с 2016 г.); от ЛДПР – Александра Курдюмова (с 2021 г.). По информации пяти источников «Ведомостей», близких к ЦИК и администрации президента, большинство из этих представителей сохранят свои полномочия в обновленном составе комиссии.
13 ноября 2025 г. «Ведомости» писали, что свои позиции, скорее всего, сохранит и все руководство комиссии. Речь о председателе Элле Памфиловой (с 2016 г.), ее заместителе, главе Рособрнадзора Николае Булаеве (с 2016 г.) и секретаре, бывшей сотруднице управления президента по внутренней политике Наталье Будариной (с 2021 г.).
Источники «Ведомостей» в ЦИК и близкие к администрации президента сообщают, что в новый состав может не войти Борис Эбзеев – судья Конституционного суда в 1991–2008 гг. и президент Карачаево-Черкесии в 2008–2011 гг.