Элла Памфилова может сохранить должность председателя ЦИК

В 2000 г., когда Владимир Путин впервые баллотировался в президенты, выдвигалась и Элла Памфилова, тогда она была первой женщиной – кандидатом на эту должность. Памфилова набрала 1,01% голосов, Путин – 52,94%. В 2002 г. она была назначена главой Комиссии по правам человека при президенте России, которая в 2004 г. была преобразована в Совет при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. В 2010 г. Памфилова ушла в отставку с поста главы совета из-за конфликта с тогдашним куратором внутренней политики в Кремле Владиславом Сурковым по поводу принимаемых законов и действий прокремлевской молодежи. За три дня до отставки Памфиловой в лагере прокремлевского движения «Наши» на Селигере фотография главы президентского совета в кепи с фашистской символикой оказалась в ряду других «врагов России», она назвала авторов акции «выкормышами неких наших политтехнологов», которые «закладывают душу дьяволу».

Тогдашний президент Дмитрий Медведев отнесся к решению об уходе Памфиловой нейтрально. Но она оказалась вновь востребована, когда Сурков ушел из Кремля, а Медведева на президентском посту сменил Путин: в 2014 г. Памфилова стала уполномоченным по правам человека в России, а в 2016 г. пришла в ЦИК.