Элла Памфилова может сохранить должность председателя ЦИК

Элла Памфилова может сохранить должность председателя ЦИКВласти начали обсуждать обновление комиссии
В марте 2026 г. заканчивается второй срок Эллы Памфиловой на посту председателя Центризбиркома (ЦИК), и она, вероятнее всего, будет вновь переназначена на эту должность. Об этом сказали пять источников «Ведомостей», близких к администрации президента (АП) и ЦИК. Один из собеседников «Ведомостей» утверждает, что Памфилова, занимающая должность главы ЦИК с 2016 г., уже получила предварительную поддержку в Кремле. Впрочем, как отмечает собеседник, знакомый с процедурой формирования ЦИК, такие решения всегда могут быть переиграны «с учетом сложной конъюнктуры». Пока ничто не указывает, что есть запрос на серьезную перестройку ЦИК, рассуждает он.
Предварительное обсуждение лонг-листа кандидатов в новый состав ЦИК ведется, отмечает источник «Ведомостей». «Об окончательных решениях за несколько месяцев до конца полномочий комиссии говорить рано, – утверждает собеседник, знакомый с процедурой формирования ЦИК. – Слишком много переменных». 15 членов комиссии проходят по квотам Совета Федерации, Госдумы и президента – по пять от каждого института. Срок начала официальной процедуры ротации в ЦИК не установлен. Как правило, отмечает юрист Гарегин Митин, назначение производится на ближайшей ко дню истечения полномочий ЦИК сессии Госдумы и Совета Федерации. А глава государства обычно последним назначает своих представителей (в 2011 г. он сделал это 14 марта, в 2016 г. – 3 марта, в 2021 г. – 19 марта). Памфилова и в 2016 г., и в 2021 г. назначалась по квоте президента.
«Президентская пятерка традиционно хранится в секрете, тем не менее смена руководителя ЦИК вряд ли стоит на повестке дня, о чем говорит нейтрально-позитивный тон в оценках ее работы», – сказал «Ведомостям» юрист, бывший председатель избиркома Ярославской области Олег Захаров. В последний раз Кремль сообщал о встрече Владимира Путина и главы ЦИК 26 сентября.
Тогдашний президент Дмитрий Медведев отнесся к решению об уходе Памфиловой нейтрально. Но она оказалась вновь востребована, когда Сурков ушел из Кремля, а Медведева на президентском посту сменил Путин: в 2014 г. Памфилова стала уполномоченным по правам человека в России, а в 2016 г. пришла в ЦИК.
В открытой части обсуждались итоги региональных выборов. Она говорила в том числе о ситуации в приграничных регионах, развитии ДЭГ, там же она подняла вопрос о выходе из БДИПЧ ОБСЕ, которая «себя дискредитировала». «Мы действительно хотим укреплять нашу политическую систему и, несмотря ни на какие сложности, делаем это, в том числе делаем и благодаря вашим усилиям и усилиям вашей команды», – отметил тогда Путин.
«Пока рано [говорить об этом]», – сказал «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Владимир Путин в следующем году включить Эллу Памфилову в пятерку кандидатов от президента в составе ЦИК.
Связаться с Памфиловой не удалось. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу ЦИК по поводу ротации в комиссии.
Памфилова в любом случае поставит рекорд по времени пребывания на посту председателя ЦИК. Ни один глава комиссии не работал на этой должности больше девяти лет. Столько (с 2007 по 2016 г.) проработал Владимир Чуров, причем уже во время его службы продлили срок каденции ЦИК – с четырех до пяти лет (после того как время полномочий Госдумы продлили до пяти, а президента – до шести лет). Его предшественник Александр Вешняков проработал восемь лет (с 1999 по 2007 г.). Александр Иванченко и Николай Рябов возглавляли ЦИК по три года (с 1996 по 1999 г. и с 1993 по 1996 г.).
За время работы в ЦИК Памфилова «превратилась в символическую фигуру», считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Она приходила [с должности уполномоченного по правам человека в России] на волне усталости от Чурова, как своего рода анти-Чуров, с ожиданием последующих изменений». После выборов в Госдуму 2011 г. именно он был одним из главных объектов критики со стороны оппозиции, заявлявшей о фальсификации итогов голосования.
С тех пор Памфилова, отмечает Виноградов, «поменяла публичное позиционирование и стала защитником государства от происков мировой закулисы, в том числе через электоральную систему». Она уже за первый срок работы провела не только полный цикл федеральных выборов, но также общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. В это время появилось немало важных электоральных новаций: от ДЭГ до многодневного голосования. ЦИК постепенно отошел от активного обсуждения ряда инициатив, которые прежде были актуальны для оппозиционных партий (вроде корректировки муниципального фильтра на губернаторских выборах).
Радикальное обновление руководства ЦИК сейчас в целом не обсуждается, говорит один из источников «Ведомостей». Может сохраниться руководство комиссии, предполагает еще один собеседник, подразумевая Памфилову, ее заместителя Николая Булаева (назначался Советом Федерации, занимает пост с 2016 г.) и секретаря комиссии Наталью Бударину (назначена главой государства, работает с 2021 г.). Она отказалась от комментариев. Булаев в ответ на вопрос «Ведомостей» про консультации о возможном переназначении ответил, что каждый субъект назначения «самостоятельно реализует свое право», и перечислил эти субъекты.
Наиболее радикальной ротация руководства ЦИК была в 2016 г., когда его возглавила Памфилова. В новый состав не вошли Чуров и два зама – Станислав Вавилов и Леонид Ивлев, бывший заместитель начальника управления президента по внутренней политике. Не продолжил работу и секретарь ЦИК Николай Конкин. Па первом же заседании после назначения Памфилова сократила число замов до одного в соответствии с законом.
Смены кого-то из руководящей тройки на внешнего человека, как это было с рокировкой секретаря Майи Гришиной на Бударину, не ожидается, полагает Захаров: «Если только, как в прошлый раз, в комиссию не будет делегирован чиновник АП, но этот сценарий пока не просматривается». Бударина до 2021 г. работала в управлении президента по внутренней политике. Источники «Ведомостей» считают, что она сохранит свою должность.
