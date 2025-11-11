ЦИК и глава Запорожья не пришли к согласию по отставке главы облизбиркома

Губернатор, не страшась ответственности, может проигнорировать прокурорский протест, а может, что законно, оспорить его, отмечает электоральный юрист Гарегин Митин. «Но прокуратура и в суд обратилась, поэтому надо решения суда дождаться», – добавил он. Очевидно, судебный иск прокуратуры будет удовлетворен и тогда указ придется отменять уже не в добровольном порядке, а исполняя решение суда, говорит электоральный юрист Олег Захаров. «Такие вещи в современной России нонсенс, и вряд ли у чиновника с таким бэкграундом могут быть какие-то серьезные кадровые перспективы, ведь отмена судом указа губернатора – это повод для отставки», – обратил внимание он. Позиция Балицкого, по мнению Захарова, заведомо проигрышная не только с политической, но и с юридической точки зрения.