ЦИК и глава Запорожья не пришли к согласию по отставке главы облизбиркома

ЦИК и глава Запорожья не пришли к согласию по отставке главы облизбиркомаЕвгений Балицкий должен рассмотреть в ближайшие дни протест прокуратуры на его указ
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, отстранивший 23 октября председателя регионального избиркома Галину Катющенко, согласно ст. 23 закона «О прокуратуре РФ» обязан рассмотреть в течение 10 дней протест региональной прокуратуры на его указ. Об этом говорится в ответе Центризбиркома (ЦИК) «Ведомостям». Учитывая, что указ был опротестован 27 октября, крайний срок рассмотрения – 11 ноября. В комиссии настаивают, что оснований для прекращения полномочий Катющенко нет.
«ЦИК России внимательно следит за динамикой сложившейся ситуации», – отмечается в ответе ЦИК.
В ст. 23 указанного закона уточняется, что о результатах рассмотрения протеста необходимо незамедлительно сообщить прокурору в письменной форме. При исключительных обстоятельствах, требующих немедленного устранения нарушения закона, прокурор вправе установить сокращенный срок рассмотрения протеста.
Поводом к рассмотрению прокуратурой данного указа послужило обращение ЦИК в Генпрокуратуру с просьбой опротестовать изданный губернатором документ в связи с тем, что он, как подчеркивают в комиссии, противоречит закону. По мнению главы ЦИК Эллы Памфиловой, документ демонстрирует, «помимо откровенной конфронтации с ЦИК, вызывающее пренебрежение Балицким федеральным законодательством», поскольку такие решения находятся вне компетенции губернатора. Освобождение от обязанностей главы избиркома до истечения срока полномочий – это прерогатива ЦИК, говорится в сообщении комиссии от 24 октября.
Более того, 7 ноября стало известно, что прокуратура Запорожской области подала иск в Мелитопольский межрайонный суд с просьбой признать незаконным указ губернатора об отстранении Катющенко от должности. В ходе проверки прокуратура установила, что он противоречит п. 6.2 ст. 29 и п. 9.1 ст. 23 закона «Об основных гарантиях избирательных прав» и нарушает гарантии независимости избирательной комиссии региона. Также прокуратура просит «приостановить действие указа и запретить совершение действий по его реализации, включая издание производных актов и принятие кадровых решений, направленных на изменение персонального состава комиссии во исполнение оспариваемого акта, до вступления в законную силу судебного акта по данному делу в рамках меры предварительной защиты», говорится в сообщении облсуда.
Балицкий объявил об увольнении главы избиркома «в связи с утратой доверия» в ходе рабочей встречи с членами комиссии поздно вечером 23 октября. В ответе губернатора «Ведомостям» говорится, что Катющенко уволили на основании доклада комитета по противодействию коррупции администрации губернатора и правительства Запорожской области. Было установлено, что глава избиркома не подала декларацию о доходах, «что является грубым нарушением закона «О государственной гражданской службе РФ», настаивает Балицкий. «Как я уже говорил ранее, ни один чиновник Запорожской области не должен позволять себе нарушать законодательство. Все незаконные действия будут пресекаться независимо от должности», – отметил он.
Несмотря на это сама Катющенко сообщила «Ведомостям», что избирательная комиссия работает в штатном режиме.
Новость об увольнении появилась на следующий день после того, как Памфилова направила телеграмму в адрес заксобрания Запорожской области, в которое губернатор внес законопроект о праве главы субъекта и регионального парламента распускать областную избирательную комиссию. Как подчеркнула глава ЦИК, эти поправки в случае их принятия приведут «к развалу избирательной системы региона». Опрошенные «Ведомостями» юристы назвали законопроект Балицкого противоречащим федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав».
Губернатор, не страшась ответственности, может проигнорировать прокурорский протест, а может, что законно, оспорить его, отмечает электоральный юрист Гарегин Митин. «Но прокуратура и в суд обратилась, поэтому надо решения суда дождаться», – добавил он. Очевидно, судебный иск прокуратуры будет удовлетворен и тогда указ придется отменять уже не в добровольном порядке, а исполняя решение суда, говорит электоральный юрист Олег Захаров. «Такие вещи в современной России нонсенс, и вряд ли у чиновника с таким бэкграундом могут быть какие-то серьезные кадровые перспективы, ведь отмена судом указа губернатора – это повод для отставки», – обратил внимание он. Позиция Балицкого, по мнению Захарова, заведомо проигрышная не только с политической, но и с юридической точки зрения.
«Ведомости» направили запрос руководителю управления информации и пресс-службы губернатора Запорожской области.