Думские выборы Центризбирком проведет почти в неизменном составе

Думские выборы Центризбирком проведет почти в неизменном составеК концу марта произойдет ротация в комиссии, замены будут точечными
Власти начали активные консультации по формированию нового состава Центризбиркома (ЦИК), которому предстоит провести выборы в Госдуму 2026 г. Он должен заработать к 29 марта. В этот день истекает пятилетний срок полномочий действующего состава ЦИК. Определиться с кандидатами должны Совет Федерации (СФ), Госдума и президент – каждый из институтов назначит по пять членов комиссии.
Состав комиссии по думской квоте формировался предыдущим созывом Госдумы, где были представлены четыре партии (не было «Новых людей»). В 2021 г. депутаты делегировали в ЦИК единороссов Антона Лопатина (работает в комиссии с 2011 г.) и Константина Мазуревского, коммуниста Евгения Колюшина (с 1995 г.), представителя «Справедливой России» Николая Левичева (с 2016 г.) и члена ЛДПР Александра Курдюмова (с 2021 г.). Большинство из них продолжат работу в ЦИК, сказали пять источников «Ведомостей», близких к ЦИК и администрации президента (АП).
Лопатин в прошлом возглавлял секретариат Вячеслава Володина, а Мазуревский долгое время занимался партийной работой и руководил аппаратом фракции, когда ее возглавлял Сергей Неверов. Колюшина называют давним соратником Геннадия Зюганова и его первого заместителя Ивана Мельникова, а Левичев помогал Сергею Миронову создавать партию и даже некоторое время ею руководил. Собеседники «Ведомостей» уверены, что все они сохранят свои места в ЦИК, хотя и оговариваются, что в последний момент может быть принято иное решение.
У «Единой России» останется один представитель в ЦИК по думской квоте – в связи с появлением «Новых людей». С большой вероятностью – продолжит работу Мазуревский, говорит близкий к руководству партии собеседник. Он напоминает, что именно Мазуревскому было доверено принимать документы у Владимира Путина во время избирательной кампании президента. Лопатин будет переназначен, но уже по квоте Совета Федерации, куда его кандидатуру внесут несколько регионов, уверен близкий к ЦИК источник «Ведомостей».
Мазуревский не стал отвечать на вопрос «Ведомостей», уточнив, что «человек партийный и поэтому партия определит, где и в каком качестве необходимо работать». Лопатин от комментариев отказался.
Единственным новым членом комиссии по думской квоте станет представитель фракции «Новые люди», которая впервые появилась в Госдуме в 2021 г. Новый состав ЦИКа формируется накануне выборов в Госдуму, поэтому в 2021 г. у «Новых людей» (тогда не прошедших в парламент) еще не было права делегировать его, оно появилось только после выборов, напоминает юрист Олег Захаров. В партии пока не комментируют вопрос выдвижения своих представителей в ЦИК.
В каком порядке назначают в ЦИК
При этом обсуждались разные кандидаты. К примеру, один из источников «Ведомостей» называл в этом качестве главу избирательной комиссии Севастополя Нину Фаустову. Она занимает эту должность с 2021 г., у нее есть благодарность от первого заместителя руководителя АП Сергея Кириенко и в бэкграунде – работа в юрблоке «Новых людей». Правда, по данным собеседников «Ведомостей», из «Новых людей» она перешла на работу в Крыму в довольно ответственный момент – перед стартом думской кампании 2021 г. – и в связи с этим ее назначение от партии маловероятно.
Также среди возможных новых членов ЦИК другой собеседник называет представителя организации «Национальный общественный мониторинг» Алену Булгакову. Этот выбор был бы логичен, ведь она давно в орбите комиссии, добавляет собеседник. «Ведомости» направили запросы Фаустовой и Булгаковой.
Нового представителя, вероятно, делегирует и ЛДПР, которую после смерти Владимира Жириновского возглавил Леонид Слуцкий, отмечают источник в самой партии и в ЦИК. Такой шаг выглядел бы логичным, уверен один из них. «Информация будет к моменту рассмотрения вопроса Государственной думой», – заявил «Ведомостям» Курдюмов.
Что касается Левичева и Колюшина, то оба – давние соратники лидеров своих партий, отмечают собеседники и в «Справедливой России», и в КПРФ. Колюшин – самый опытный среди членов ЦИК, в нем ценят сочетание «опыта, профессионализма и принципиальности, которую он не раз проявлял весьма конкретно», отмечает один из коммунистов.
«Стабильность – залог успеха», – отметил собеседник, близкий к руководству ЦК КПРФ. Источники, близкие к ЦИК, также убеждены, что Колюшин продолжит работу. Левичев и Колюшин не были доступны для журналистов.
Свои позиции, вероятнее всего, сохранит и все руководство комиссии, о чем «Ведомости» писали 13 ноября 2025 г. Это председатель, бывший омбудсмен Элла Памфилова (с 2016 г.), ее заместитель, экс-депутат, сенатор и глава Рособрнадзора Николай Булаев (с 2016 г.) и секретарь, ранее сотрудница управления президента по внутренней политике Наталья Бударина (с 2021 г.). Памфилову и Бударину в состав ЦИК назначает президент указом, который публикуется в последнюю очередь. Булаева уже рекомендовало Совету Федерации переназначить заксобрание Санкт-Петербурга.
«Президентская квота обычно включает в себя как минимум двух из трех руководителей комиссии, – замечает Захаров. – Связано это с тем, что консультации идут до последнего момента».
Источники ранее допускали ротацию в руководстве ЦИК, но такое решение было бы связано с кадровыми перестановками и в других структурах, в том числе в администрации президента. «От этого сценария пока отказались, – говорит один из источников. – Усиливать тут сейчас ничего не надо, не время вводить и необкатанных людей».
Сама Памфилова 24 декабря 2025 г. заявила на заседании ЦИК, что «большинство из здесь присутствующих продолжат свою работу на месте».
При этом, по словам источников «Ведомостей» в ЦИК и близких к администрации президента, в новом составе может не оказаться Бориса Эбзеева – опытного юриста, судьи Конституционного суда в 1991–2008 гг. и президента Карачаево-Черкесии в 2008–2011 гг. Сам он ответил «нет» на вопрос «Ведомостей» о планах войти в новый состав ЦИК (назначался Советом Федерации). Один из собеседников, близких к АП, считает, что квота, вероятно, перейдет другой республике.
Павел Андреев (квота президента) заметил, что все зависит от решения главы государства. «Решение пока не принято. Жду марта», – сказал Андрей Шутов, назначенный по квоте президента. Игорь Борисов (квота президента) и Евгений Шевченко (квота СФ, его уже предложила выдвинуть Башкирия) отказались от комментариев. Комментарии Людмилы Маркиной (назначена СФ) получить не удалось, но ряд регионов уже поддержал ее выдвижение. Эльмира Хаймурзина (квота СФ) сказала, что обсуждать перспективы рано, при этом ее уже предложила СФ Воронежская облдума, писал «Блокнот».
Большинство из них останется на своих местах, уверены источники «Ведомостей». При этом обсуждается включение в ЦИК представителей новых регионов или людей, связанных со спецоперацией, говорят собеседники, близкие к ЦИК. Один из них говорит, что среди возможных кандидатов называют главу избиркома Запорожья Галину Катющенко, у которой конфликт с главой региона Евгением Балицким («Ведомости» неоднократно писали об этом).
«Запрос на большую ротацию состава сейчас не просматривается, – отмечает Захаров. – Скорее, ожидается только точечная замена, но это плановый процесс».
В подготовке материала участвовала Елена Мухаметшина