Думские выборы Центризбирком проведет почти в неизменном составе

При этом обсуждались разные кандидаты. К примеру, один из источников «Ведомостей» называл в этом качестве главу избирательной комиссии Севастополя Нину Фаустову. Она занимает эту должность с 2021 г., у нее есть благодарность от первого заместителя руководителя АП Сергея Кириенко и в бэкграунде – работа в юрблоке «Новых людей». Правда, по данным собеседников «Ведомостей», из «Новых людей» она перешла на работу в Крыму в довольно ответственный момент – перед стартом думской кампании 2021 г. – и в связи с этим ее назначение от партии маловероятно.