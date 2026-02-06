По меньшей мере три Героя России впервые будут участвовать в выборах в Госдуму

По одномандатному округу № 9 (до 2025 г. он был пронумерован 15-м) в восьмой созыв Думы избран Бадма Башанкаев (ЕР). Он является первым заместителем председателя комитета по охране здоровья. Башанкаев сказал «Ведомостям», что пока не принял решение о выдвижении своей кандидатуры в новый созыв. «Если Родина прикажет, мы и днем не будем спать», – добавил он. По словам источников «Ведомостей», пока депутат не нашел поддержку у руководства республики в вопросе выдвижения.