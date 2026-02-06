По меньшей мере три Героя России впервые будут участвовать в выборах в Госдуму«Единая Россия» планирует выдвинуть военнослужащих как минимум в трех нацреспубликах
Как минимум три участника специальной военной операции, удостоенные звания Героя России, впервые будут участвовать в выборах депутатов Госдумы, узнали «Ведомости». «Единая Россия» (ЕР) планирует выдвинуть таких кандидатов в Бурятии, Калмыкии и Республике Коми, сообщили три собеседника, близких к администрации президента. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу центрального исполнительного комитета (ЦИК) ЕР.
В Бурятии по одномандатному округу № 4 (Бурятский) с высокой степенью вероятности будет выдвинут 35-летний командир 175-го отдельного разведывательного батальона 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, гвардии подполковник Дашибал Мункожаргалов.
7 декабря 2023 г. президент России Владимир Путин вручил ему в Кремле медаль «Золотая Звезда» (знак отличия к званию Герой России) на церемонии чествования героев Отечества. Тогда же на тот момент спикер парламента ДНР Артем Жога (сейчас – полпред президента в Уральском федеральном округе) попросил Путина принять участие в выборах президента 2024 г.
В Думе восьмого созыва по бурятскому округу (до 2025 г. он был пронумерован девятым) избран Вячеслав Дамдинцурунов от ЕР. Входит в комитет по молодежной политике, до работы в нижней палате парламента был министром спорта и молодежной политики Бурятии. Он сказал «Ведомостям», что пока не принял решение об участии в выборах в девятый созыв.
Кандидатом ЕР в Калмыкии, возможно, станет командир штурмовой роты 6-го мотострелкового батальона старший лейтенант Наран Очир-Горяев, говорят источники. В декабре 2025 г. он трижды общался с Путиным. 11 декабря офицер доложил верховному главнокомандующему об обстановке на вверенном ему участке фронта из Северска (ДНР) во время онлайн-совещания. 17 декабря Путин вручил Очир-Горяеву медаль «Золотая Звезда».
19 декабря Герой России по приглашению президента пришел на прямую линию с Путиным. Старший лейтенант рассказал о взятии Северска, а также назвал людей, рожденных в 1990-е гг., основным костяком в зоне спец-операции.
По одномандатному округу № 9 (до 2025 г. он был пронумерован 15-м) в восьмой созыв Думы избран Бадма Башанкаев (ЕР). Он является первым заместителем председателя комитета по охране здоровья. Башанкаев сказал «Ведомостям», что пока не принял решение о выдвижении своей кандидатуры в новый созыв. «Если Родина прикажет, мы и днем не будем спать», – добавил он. По словам источников «Ведомостей», пока депутат не нашел поддержку у руководства республики в вопросе выдвижения.
37-летний участник второго потока президентской программы «Время героев» Станислав Кочев, избранный в 2025 г. депутатом государственного совета Республики Коми и занимающий сейчас пост вице-спикера, скорее всего, будет выдвинут по избирательному округу № 12 (Сыктывкарский, до 2025 г. был пронумерован 18-м).
На встрече с Путиным 19 августа 2025 г. на тот момент врио главы Коми Ростислав Гольдштейн (был избран на выборах 14 сентября) заявлял, что пять жителей республики были удостоены звания Героя России и Кочев является единственным живым из них. По сыктывкарскому округу в 2021 г. был избран Олег Михайлов (КПРФ). На звонок «Ведомостей» он не ответил.
Бросается в глаза, что военнослужащих планируется выдвигать в Госдуму прежде всего в национальных республиках, территориях, где в процентном отношении участников спецоперации больше всего, говорит политолог Константин Калачев. «Тренд на продвижение ветеранов спецоперации в органы законодательной власти задан с самого верха, а значит, задача будет исполнена. Но с учетом принципа репрезентативности и специфики законотворческой работы участие будет заметным, но не тотальным. Опытные законодатели тоже понадобятся», – сказал он «Ведомостям».
Не исключено, что участники спецоперации пойдут на выборы и в других регионах, в том числе в столичном регионе, уточняют источники «Ведомостей».
