Борис Эбзеев, вероятнее всего, не войдет в новый состав ЦИК

Как сообщили источники «Ведомостей», близкие к Центральной избирательной комиссии и администрации президента, в новом составе ЦИК может не оказаться Бориса Эбзеева – судьи КС (1991–2008 гг.) в отставке и бывшего главы Карачаево-Черкесии (2008–2011 гг.), который входил в комиссию по квоте Совета Федерации. Сам Эбзеев ответил «нет» на вопрос «Ведомостей» о планах вновь войти в ЦИК. Его место, вероятно, займет представитель другой республики, сообщают источники.