Борис Эбзеев, вероятнее всего, не войдет в новый состав ЦИК

Борис Эбзеев, вероятнее всего, не войдет в новый состав ЦИКВласти начали консультации по формированию нового состава комиссии
Как сообщили источники «Ведомостей», близкие к Центральной избирательной комиссии и администрации президента, в новом составе ЦИК может не оказаться Бориса Эбзеева – судьи КС (1991–2008 гг.) в отставке и бывшего главы Карачаево-Черкесии (2008–2011 гг.), который входил в комиссию по квоте Совета Федерации. Сам Эбзеев ответил «нет» на вопрос «Ведомостей» о планах вновь войти в ЦИК. Его место, вероятно, займет представитель другой республики, сообщают источники.
При этом, как ранее сообщали собеседники «Ведомостей», председатель ЦИК Элла Памфилова, занимающая пост с 2016 г., с высокой вероятностью будет переназначена. По информации источников, она уже получила предварительную поддержку Кремля. Ожидается, что сохранят свои позиции и ее заместитель Николай Булаев, и секретарь комиссии Наталья Бударина.
Окончательные решения будут приняты ближе к марту – официальная процедура назначения 15 членов комиссии (по пять от президента, Госдумы и Совета Федерации) обычно происходит в начале весны. Радикальное обновление руководства ЦИК в настоящее время не обсуждается, говорили источники «Ведомостей».