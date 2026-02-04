ЦИК назвал дату выборов в Госдуму

27 октября сообщалось, что власти начали обсуждать ориентиры для кампании 2026 г. По данным источников «Ведомостей», в качестве оптимального результата для «Единой России» рассматривается не менее 55% голосов по спискам при явке от 55%. Перед выборами 2021 г. также обсуждалась формула 45% на 45%. Тогда партия получила 324 мандата, набрав 49,8% по спискам и победив в 198 одномандатных округах. Явка составила 51,7%.