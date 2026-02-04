Газета
Главная / Политика /

ЦИК назвал дату выборов в Госдуму

Ведомости

Выборы депутатов Государственной думы РФ запланированы на 20 сентября 2026 г., сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Речь идет о выборах в Госдуму девятого созыва. Назначить их своим указом должен президент России, документ должен быть опубликован в июне 2026 г. Полномочия нового состава парламента составят пять лет – до сентября 2031 г.

В Госдуму нового созыва могут избраться известные политтехнологи

Политика / Демократия

Количество депутатских мест не изменится и составит 450. Выборы пройдут по смешанной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам.

27 октября сообщалось, что власти начали обсуждать ориентиры для кампании 2026 г. По данным источников «Ведомостей», в качестве оптимального результата для «Единой России» рассматривается не менее 55% голосов по спискам при явке от 55%. Перед выборами 2021 г. также обсуждалась формула 45% на 45%. Тогда партия получила 324 мандата, набрав 49,8% по спискам и победив в 198 одномандатных округах. Явка составила 51,7%.

