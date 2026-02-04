В Госдуму нового созыва могут избраться известные политтехнологи

По его словам, он сам в депутатской работе за этот созыв не разочаровался: «Наоборот, это здорово, когда видишь прямую связь законотворчества с народом, когда каждый день работаешь с людьми. Если же говорить о сопоставлениях предвыборных обещаний и будней законотворческого процесса, то здесь тоже разницы нет – надо и в избирательную кампанию быть честным с людьми».