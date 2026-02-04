В Госдуму нового созыва могут избраться известные политтехнологи

В Госдуму нового созыва могут избраться известные политтехнологиДарья Кислицына и Сергей Толмачев – финалисты конкурса «Лидеры России. Политика»
В Госдуму IX созыва могут пойти несколько близких к администрации президента (АП) политтехнологов, в частности Дарья Кислицына и Сергей Толмачев. Об этом «Ведомостям» сказали четыре источника, близких к АП.
Кислицыну и Толмачева могут выдвинуть «Новые люди». Первую – в Кировской области (регионом с 2022 г. руководит бывший чиновник одного из внутриполитических управлений АП Александр Соколов), второго – в одном из новых регионов. Хотя, не исключает один из собеседников «Ведомостей», Толмачев может пойти в Госдуму и на своей малой родине – в Красноярском крае.
Эти политтехнологи плотно взаимодействуют с АП. Они стали финалистами проходившего в 2025 г. второго конкурса «Лидеры России. Политика». У каждого из финалистов есть наставники: у Кислицыной – это вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков, у Толмачева – Борис Рапопорт, заместитель начальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.
«Я участвую в финале конкурса «Лидеры России. Политика», по итогам которого потенциально рассматриваю разные карьерные треки», – заявила Кислицына «Ведомостям». Рано говорить, что будет после финала конкурса, сказал Толмачев: «Мы молодые перспективные политики».
Кислицына окончила МГУ по специальности «политология», там же защитила диссертацию. Работала в агентстве «Полилог», с 2018 г. возглавляет департамент региональных программ Экспертного института социальных исследований, является членом Общественной палаты.
Толмачев родом из Красноярска, с 2001 г. возглавляет «Агентство Вертикаль». Сразу после окончания университета занялся политическим консалтингом. В 2012 г. участвовал в выборах мэра Красноярска. В сентябре 2013 г. был избран там депутатом горсовета, в 2016 г. – депутатом заксобрания края. В 2020 г. стал советником губернатора Севастополя, затем был исполняющем обязанности вице-губернатора Севастополя, в 2023–2024 гг. – первым замглавы Запорожской области.
По итогам первого конкурса «Лидеры России. Политика» трое близких к Кремлю политтехнологов, победившие в конкурсе, стали депутатами Госдумы: Олег Матвейчев – от «Единой России», Дмитрий Гусев – от «Справедливой России», Станислав Наумов – от ЛДПР. Собеседники «Ведомостей» говорят, что пока все трое планируют идти и в новый созыв нижней палаты.
Ранее «Ведомости» писали, что Наумов может сменить партию и выдвинуться на выборы от «Единой России».
«Думаю, что в «Лидерах России. Политика» нет деления на фракцию технологов или другие. Если, даст бог, мы останемся в Госдуме следующего созыва, то возьмем над коллегами шефство, будем делать их соавторами законопроектов уже в первой осенней сессии. У всех этих двоих финалистов есть свои компетенции, которые им пригодятся при разработке законопроектов», – говорит Наумов.
По его словам, он сам в депутатской работе за этот созыв не разочаровался: «Наоборот, это здорово, когда видишь прямую связь законотворчества с народом, когда каждый день работаешь с людьми. Если же говорить о сопоставлениях предвыборных обещаний и будней законотворческого процесса, то здесь тоже разницы нет – надо и в избирательную кампанию быть честным с людьми».
Несмотря на то что депутат и политтехнолог – это политические профессии, специфика деятельности совершенно разная, говорит Гусев: «Но каждый депутат в Госдуме является политтехнологом – изощренным, опытным, профессиональным – иначе бы он не стал депутатом». С коллегами по конкурсу есть товарищеские отношения, но все работают в разных комитетах и фракциях, отметил он.