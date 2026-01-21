Фотожурналистам в Госдуме запретили снимать пленарные заседания

Накануне Володин обратился к фотожурналистам, которые находились на балконе в зале пленарных заседаний. «Когда вы попадаете в самые разные ситуации, обратите внимание, мы никогда над вами не подшучиваем, никогда вас не обижаем и не стебемся, попросту говоря. А когда вы с балкона, берете, ловите моменты, но, наверное, те моменты, которые в жизни и вашей присутствуют», – заявил спикер. Он обвинил фотожурналистов, в том что они пытаются «что-то подсмотреть, подглядеть и показать в плохом виде». «Неправильно это. Это, кстати, все разрушает. А если возьмут и в отношении ваших близких, кого вы уважаете, так поступят», – сказал Володин.