Фотожурналистам в Госдуме запретили снимать пленарные заседания

Фотожурналистам в Госдуме запретили снимать пленарные заседанияНакануне Володин обвинил их в попытках что-то «подглядеть и показать в плохом виде»
В Госдуме с 21 января фотографам средств массовой информации запретили снимать пленарные заседания. Об этом «Ведомостям» рассказали четверо собеседников в нижней палате. Это произошло после того, как накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал фотографов и призвал их не издеваться над депутатами. Срок ограничений пока не называют.
Традиционно фотожурналисты ведут съемку с балкона в зале пленарных заседаний. Туда пускают фотожурналистов и операторов. Но с 21 января на балконе запретили находиться фотографам. Там остались только операторы. «Ведомости» направили запрос в управление пресс-службы и информации Государственной думы.
Накануне Володин обратился к фотожурналистам, которые находились на балконе в зале пленарных заседаний. «Когда вы попадаете в самые разные ситуации, обратите внимание, мы никогда над вами не подшучиваем, никогда вас не обижаем и не стебемся, попросту говоря. А когда вы с балкона, берете, ловите моменты, но, наверное, те моменты, которые в жизни и вашей присутствуют», – заявил спикер. Он обвинил фотожурналистов, в том что они пытаются «что-то подсмотреть, подглядеть и показать в плохом виде». «Неправильно это. Это, кстати, все разрушает. А если возьмут и в отношении ваших близких, кого вы уважаете, так поступят», – сказал Володин.
Ситуация с фотографами возникла после того, как фотожурналисты снимали депутатов в первый день пленарного заседания весенней сессии 13 января – когда парламентарии вернулись после новогодних каникул. Некоторым из депутатов не понравилось, как они вышли на снимках фотожурналистов, рассказывает собеседник в нижней палате.
Претензии к фотографам в думе возникали и в прошедшую осеннюю сессию – также из-за фотографий депутатов. «Они не понимают своего счастья, что работают в самом открытом парламенте мира. Если бы жизнь так сложилась, и они работали в парламенте Великобритании, их бы давно отправили на галеры», – сказал тогда Володин, обращаясь к фотографам. Правда, тогда спикер заметил, что фотографы держат депутатов в напряжении, не позволяют им «дремать в прямом и переносном смысле слова». «Поэтому им никогда не победить наших политиков, наш народ. Спасибо вам большое за это», – говорил спикер.
Запрет может продлиться всю весеннюю сессию – последнюю для Госдумы VIII созыва, полагает один из собеседников в нижней палате. Депутаты в зале пленарных заседаний будут работать до конца июля. Однако, пока неясно, каким образом будет продолжаться работа дальше, поскольку в думе проходят и большие публичные мероприятия – на февраль намечен правительственный час с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова, отчет правительства с участием премьер-министра Михаила Мишустина и членов кабмина. Кроме того в весеннюю сессию пройдут несколько больших парламентских слушаний и других правительственных часов.