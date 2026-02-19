Алена Булгакова может стать членом ЦИК по квоте «Новых людей»

НЛ впервые предлагают своего кандидата в состав ЦИК – эта партия получила фракцию в Госдуме лишь осенью 2021 г., а комиссия формировалась весной того же года. В действующем составе сразу два члена представляют ЕР (Мазуревский и Антон Лопатин), теперь одно из этих мест отойдет «Новым людям». Лопатина, вероятнее всего, переназначат по другой квоте, отмечали источники «Ведомостей».