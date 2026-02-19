Алена Булгакова может стать членом ЦИК по квоте «Новых людей»Партия выбирает первого в своей истории представителя в комиссии
Фракция «Новые люди» (НЛ) может направить в новый состав Центризбиркома (ЦИК) РФ председателя общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алену Булгакову, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к партии. По его словам, в комиссию может войти внешний человек – не состоящий в рядах фракции.
«Рассматривается несколько кандидатур, одна из них – Алена Булгакова. Решение еще не принято», – сообщил «Ведомостям» представитель партии.
Кандидат от НЛ должен быть определен в течение двух дней – 20 февраля заканчивается сбор предложений в состав ЦИК по думской квоте.
Булгакова – исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, ей 31 год. Она известна по своей работе в системе общественного наблюдения и мониторинга выборов, организации обучения наблюдателей и т. д.
В частности, в ноябре 2025 г. прошел первый Всероссийский конгресс общественных наблюдателей, в котором, по словам Булгаковой, участвовали 700 человек из 89 регионов. Тогда приветствие конгрессу направил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он отметил, что общественные наблюдатели выполняют ключевую роль в обеспечении прозрачности и высокой планки качества проводимых выборов. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала этот институт «важнейшим объективным маркером качества голосования».
В случае выдвижения от НЛ Булгакова станет третьим на данный момент кандидатом, предложенным партиями в новый состав ЦИК по думской квоте. Ранее «Единая Россия» (ЕР) поддержала действующего члена комиссии Константина Мазуревского, а «Справедливая Россия» – Николая Левичева, также работающего в ЦИК. ЛДПР, как писали «Ведомости», может предложить кандидатуру депутата Госдумы Василины Кулиевой вместо Александра Курдюмова. КПРФ, скорее всего, сохранит своего нынешнего представителя Евгения Колюшина.
НЛ впервые предлагают своего кандидата в состав ЦИК – эта партия получила фракцию в Госдуме лишь осенью 2021 г., а комиссия формировалась весной того же года. В действующем составе сразу два члена представляют ЕР (Мазуревский и Антон Лопатин), теперь одно из этих мест отойдет «Новым людям». Лопатина, вероятнее всего, переназначат по другой квоте, отмечали источники «Ведомостей».
Новый состав ЦИК должен быть сформирован к 29 марта. В этот день истекает пятилетний срок полномочий действующего состава комиссии. Определиться с кандидатами должны Совет Федерации, Госдума и президент – каждый из институтов назначит по пять членов комиссии.
В подготовке материала участвовали Юлия Малева и Максим Иванов