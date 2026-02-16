ЕР поддержала кандидатуру Константина Мазуревского в новый состав Центризбиркома

Предыдущий состав ЦИК по думской квоте формировался предыдущим созывом Госдумы, где были представлены четыре партии (не было «Новых людей»). В 2021 г. депутаты делегировали в ЦИК единороссов Антона Лопатина (работает в комиссии с 2011 г.) и Константина Мазуревского, коммуниста Евгения Колюшина (с 1995 г.), представителя «Справедливой России» Николая Левичева (с 2016 г.) и члена ЛДПР Александра Курдюмова (с 2021 г.). Большинство из них продолжат работу в ЦИК, сказали пять источников «Ведомостей», близких к ЦИК и администрации президента (АП).