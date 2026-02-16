ЕР поддержала кандидатуру Константина Мазуревского в новый состав Центризбиркома
Президиум фракции «Единая Россия» в Госдуме единогласно поддержал кандидатуру Константина Мазуревского для выдвижения в новый состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ. Решение было принято 16 февраля на заседании фракции, сообщается в Telegram-канале партии.
По словам руководителя фракции Владимира Васильева, 12 февраля президиум генсовета партии внес кандидатуру Мазуревского на рассмотрение фракции. Он отметил, что многие депутаты хорошо знакомы с ним, поскольку в настоящее время он уже является членом ЦИК от Госдумы по предложению «Единой России», а ранее занимал должность руководителя аппарата фракции.
Васильев подчеркнул, что Мазуревский «полон сил, энергии и готов продолжать работу». Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила конструктивную совместную работу с Мазуревским в формате центральной контрольной комиссии партии и охарактеризовала его как порядочного, честного и ответственного человека.
8 февраля «Ведомости» писали, что власти начали активные консультации по формированию нового состава ЦИК, которому предстоит провести выборы в Госдуму 2026 г. Он должен заработать к 29 марта. В этот день истекает пятилетний срок полномочий действующего состава ЦИК. Определиться с кандидатами должны Совет Федерации (СФ), Госдума и президент – каждый из институтов назначит по пять членов комиссии.
Предыдущий состав ЦИК по думской квоте формировался предыдущим созывом Госдумы, где были представлены четыре партии (не было «Новых людей»). В 2021 г. депутаты делегировали в ЦИК единороссов Антона Лопатина (работает в комиссии с 2011 г.) и Константина Мазуревского, коммуниста Евгения Колюшина (с 1995 г.), представителя «Справедливой России» Николая Левичева (с 2016 г.) и члена ЛДПР Александра Курдюмова (с 2021 г.). Большинство из них продолжат работу в ЦИК, сказали пять источников «Ведомостей», близких к ЦИК и администрации президента (АП).