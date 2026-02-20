«Новые люди» выдвинули Булгакову в ЦИК

«Новые люди» выдвинули Булгакову в ЦИКОна может стать первым представителем партии в комиссии
Председателя общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алену Булгакову выдвинули в новый состав Центризбиркома РФ. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе партии «Новые люди».
Она может стать первым представителем «Новых людей» в ЦИКе в истории партии.
О том, что Булгакову могут выдвинуть членом ЦИК от «Новых людей», писали «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к партии. Тогда представитель партии уточнял, что решения пока не принято.
Булгаковой 31 год. Она является исполнительным директором ассоциации «Независимый общественный мониторинг», председателем комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан.
Булгакова станет третьим на данный момент кандидатом, предложенным партиями в новый состав ЦИК по думской квоте. Ранее «Единая Россия» (ЕР) поддержала действующего члена комиссии Константина Мазуревского, а «Справедливая Россия» – Николая Левичева, также работающего в ЦИК. ЛДПР предложила кандидатуру депутата Госдумы Василины Кулиевой. О возможности ее выдвижения вместо Александра Курдюмова также писали «Ведомости».