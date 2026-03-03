Внук вождя КПРФ Леонид Зюганов не пойдет на выборы в Госдуму

Внук лидера коммунистов Геннадия Зюганова – депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов не будет выдвигаться в Госдуму в 2026 г. Об этом «Ведомостям» сказали три собеседника в КПРФ, а также подтвердил Зюганов-младший. «Ему, судя по всему, такое движение не интересно», – сказал один из источников. Еще один собеседник в партии говорит, что сейчас Зюганов «на своем месте».