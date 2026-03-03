Внук вождя КПРФ Леонид Зюганов не пойдет на выборы в Госдуму

Внук вождя КПРФ Леонид Зюганов не пойдет на выборы в ГосдумуСтоличную группу компартии может повести Виктор Царихин
Внук лидера коммунистов Геннадия Зюганова – депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов не будет выдвигаться в Госдуму в 2026 г. Об этом «Ведомостям» сказали три собеседника в КПРФ, а также подтвердил Зюганов-младший. «Ему, судя по всему, такое движение не интересно», – сказал один из источников. Еще один собеседник в партии говорит, что сейчас Зюганов «на своем месте».
Решение о том, пойдет ли Зюганов на выборы в Госдуму, будет принимать московская организация, отмечает депутат Госдумы, пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко. Кроме того, это будет зависеть и от личного желания кандидата: «Сейчас он эффективно работает в Мосгордуме, и у него хорошие перспективы. Но про его дальнейшие планы я не могу сказать».
Зюганов сказал «Ведомостям», что рассматривал для себя возможность пойти на выборы в Госдуму, но, учитывая, что выборы в Мосгордуму прошли только в 2024 г., такой переход означает потерю одного мандата КПРФ в столичном парламенте. Выборы в Москве проходят только по мажоритарной системе. По его словам, «на довыборах КПРФ округ может проиграть».
Сейчас во фракцию КПРФ в Мосгордуме кроме Зюганова-младшего входят Николай Зубрилин и Вячеслав Арбузов. «Если бы до конца созыва Мосгордумы оставалось меньше времени, то другое дело, – сказал Зюганов «Ведомостям». – Но в городе много работы». А мандат в Москве «сопоставим с мандатом депутата Госдумы», замечает он.
У партии в Москве по списку будет минимум одно проходное место, говорит собеседник в КПРФ. Другой источник считает, что два.
По его словам, в московскую тройку войдут первый секретарь столичного горкома КПРФ Виктор Царихин, депутаты Госдумы Вадим Кумин и Денис Парфенов. В 2024 г. Царихин сложил мандат депутата заксобрания Ленинградской области после прокурорской проверки на владение иностранными активами. В том же году он вышел из партячейки и возглавил горком в Москве. При этом он занимает и федеральную партийную должность секретаря по оргработе.
На посту первого секретаря горкома он сменил руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина.
Леониду Зюганову 35 лет. Он с 2014 г. является депутатом Мосгордумы, сейчас работает там уже третий созыв. В 2023 г. Зюганов-младший участвовал в выборах мэра Москвы, где занял второе место, набрав 8,16% голосов. Он является председателем комиссии по науке и промышленности, а с 2014 по 2019 г. был еще и руководителем фракции КПРФ в Мосгордуме.
На выборах в Госдуму 2021 г. у КПРФ по округу в Москве не прошло ни одного депутата. Список по Москве тогда возглавлял секретарь горкома Валерий Рашкин, за ним шел секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, затем Денис Парфенов. Они втроем и получили мандаты депутатов Госдумы (позже Рашкин был лишен полномочий из-за уголовного дела в связи с незаконной охотой). Кумин, которого собеседники «Ведомостей» называли спонсором партии, был в федеральной части списка.
Вопрос о перспективах Зюганова-младшего – это отчасти личное решение лидера партии, отчасти вопрос согласования с властями, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Сам Леонид Зюганов высокой политической активностью не отличается, на позиции и рейтинг КПРФ он не влияет. Поэтому вполне возможно, что он останется на своем месте». А для думской кампании при таком варианте будут полезными опытные партийные игроки, которые могут реально вложить свои ресурсы и известность в кампанию, считает эксперт.
Федеральный же список КПРФ на выборах возглавит председатель партии Геннадий Зюганов, говорят собеседники «Ведомостей», в партии это вопрос решенный.