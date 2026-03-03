Пермский депутат Госдумы Дмитрий Скриванов, скорее всего, не пойдет на выборы

За время думской карьеры Скриванова в Пермском крае сменилось два губернатора. На момент избрания депутата в седьмой созыв Госдумы в сентябре 2016 г. регионом руководил Виктор Басаргин. Последний оставил пост 6 февраля 2017 г. и затем возглавил Ространснадзор, а в апреле 2025 г. ушел на пенсию. С 2017 по 2020 г. губернатором Пермского края был нынешний министр экономического развития России Максим Решетников. С 2020 г. регион возглавляет выходец из Федеральной монопольной службы Махонин, который в 2025 г. был избран на второй срок.