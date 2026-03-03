Пермский депутат Госдумы Дмитрий Скриванов, скорее всего, не пойдет на выборы

Пермский депутат Госдумы Дмитрий Скриванов, скорее всего, не пойдет на выборыОн был одной из ключевых фигур региональной политики при экс-губернаторе Чиркунове
Член фракции «Единой России» (ЕР) в Госдуме Дмитрий Скриванов, избранный от Кунгурского избирательного округа № 60 (Пермский край, в новой конфигурации округу присвоен № 64), скорее всего, не будет переизбираться в следующий, девятый, созыв нижней палаты парламента. Об этом «Ведомостям» сообщили собеседник, близкий к администрации президента, и собеседник, близкий к региону. Депутат является членом думского комитета по контролю.
Сам Скриванов сказал «Ведомостям», что государственные институты и партия должны в первую очередь принимать решение, «кто им нужен депутатом». «Если государству и партии будет нужен человек другой, то я ни минуты колебаться не буду. Мы должны быть вместе и единым целым. Поэтому я бы это решение в первую очередь и вопрос этот адресовал партии, региону», – заявил он.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службы пермского краевого отделения ЕР и центрального исполнительного комитета партии.
Депутат признал, что восьмой созыв «был не самый активный» в его депутатской карьере в связи с заболеванием (в Думе Скриванов работает с 2016 г.). «Прошла вторая операция, я прохожу реабилитацию в Крыму. Слава богу, я думаю, что я выздоровел. Собственное желание [идти на выборы] является вторичным. Первичным являются интересы партии», – повторил он.
На вопрос о взаимодействии с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным (возглавляет краевое отделение ЕР) Скриванов ответил, что отношения у них «нормальные, деловые». «На протяжении достаточно большого периода времени я говорил, что мне бы хотелось, чтобы губернатором был пермяк, которому небезразлично, кем он останется в истории. Ему точно небезразлично. <...> Слава богу, что губернатором является пермяк, Пермь развивается, и мы создаем неплохой экономический и культурный потенциал», – добавил депутат Госдумы.
За время думской карьеры Скриванова в Пермском крае сменилось два губернатора. На момент избрания депутата в седьмой созыв Госдумы в сентябре 2016 г. регионом руководил Виктор Басаргин. Последний оставил пост 6 февраля 2017 г. и затем возглавил Ространснадзор, а в апреле 2025 г. ушел на пенсию. С 2017 по 2020 г. губернатором Пермского края был нынешний министр экономического развития России Максим Решетников. С 2020 г. регион возглавляет выходец из Федеральной монопольной службы Махонин, который в 2025 г. был избран на второй срок.
До работы в Госдуме Скриванов занимался бизнесом (возглавлял Кунгурский молокозавод), был депутатом заксобрания Пермского края, возглавлял Фонд развития моногородов (ликвидирован в 2023 г.). В региональном парламенте был неформальным лидером депутатского объединения «Группа товарищей», состоящего примерно из полутора десятков депутатов, считавшихся единомышленниками экс-губернатора Олега Чиркунова (2005–2012), писал «Коммерсантъ». «Группа товарищей» состояла в оппозиции к Басаргину.
Скриванов – одна из ключевых фигур пермской политики, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Человек, который одно время имел влияние сразу на несколько региональных отделений федеральных политических партий. И сильный бизнесмен, и сильный политик, человек с очень хорошими связями, лоббистским потенциалом», – сказал эксперт «Ведомостям».
С тех пор когда Скриванов имел репутацию внутриэлитного оппозиционера в Пермском крае, власть в регионе сменилась, а его влияние пошло на спад, рассуждает политолог Ростислав Туровский. «Судя по всему, он не вписывается в политический расклад в роли партнера нынешней краевой власти, а на роль оппозиционера, конечно, давно не претендует. Поэтому его уход из парламента может оказаться логичным», – считает политолог.