ЦИК предложил провести трехдневное голосование на выборах в Госдуму
Центральная избирательная комиссия России выступила с инициативой провести голосование на выборах депутатов Государственной думы в течение трех дней. Об этом на заседании комиссии сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает ТАСС.
По ее словам, предложено установить датами голосования период с 18 по 20 сентября. Глава Центризбиркома напомнила, что решение о многодневном голосовании на федеральных выборах относится к полномочиям ЦИК России. Памфилова отметила, что подготовленный проект постановления предусматривает проведение голосования на выборах депутатов Госдумы, а также на других избирательных кампаниях, совмещенных с ними.
Председатель комиссии подчеркнула, что практика многодневного голосования уже стала привычной для российской избирательной системы.
Памфилова также заявила, что ЦИК, Минобороны и ФСБ считают возможным проведение выборов в Госдуму в регионах Донбасса и Новороссии, в которых введено военное положение. Она подчеркнула, что проведение выборов в условиях военного положения – сложный процесс, но это отвечает запросу жителей новых регионов.
16 июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 20 сентября.
15 июня на совещании ЦИК с комитетом Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Памфилова отмечала, что сентябрьские выборы будут проходить в непростых условиях на фоне усталости общества. По ее словам, элементы разочарования и депрессивные настроения делают политическую атмосферу напряженнее. Кроме того, многие политические партии «подустали быть хорошими», что также может повлиять на ход выборов, сказала глава ЦИК.