ЦИК после консультаций с силовыми ведомствами назначил выборы в новых регионах

16 июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 20 сентября. 15 июня Памфилова предупредила, что предстоящие выборы будут проходить в непростых условиях на фоне усталости общества. При этом она отметила, что во время голосования могут быть перебои с интернетом и связью в регионах, которые, по ее словам, допустимы ради безопасности.