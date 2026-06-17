ЦИК после консультаций с силовыми ведомствами назначил выборы в новых регионах

ЦИК после консультаций с силовыми ведомствами назначил выборы в новых регионахВласти сделают все, чтобы жители проголосовали
ЦИК, Минобороны и ФСБ считают возможным проведение выборов в Госдуму в регионах Донбасса и Новороссии, в которых введено военное положение. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
«В своих официальных письменных позициях они единогласно высказались за то, что проведение выборов депутатов Госдумы на территории воссоединенных субъектов является возможным», – сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Она подчеркнула, что проведение выборов в условиях военного положения – сложный процесс, но это отвечает запросу жителей новых регионов: «Да, сложно. Но это запрос людей. И мы обязаны все вместе сделать все, что требуется». ЦИК направит президенту Владимиру Путину постановление о проведении выборов в воссоединенных регионах.
По словам главы ЦИК, перед принятием решения комиссия провела необходимые консультации с Минобороны, ФСБ и высшими должностными лицами новых субъектов РФ. Памфилова добавила, что ответы силовых ведомств были получены оперативно.
16 июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 20 сентября. 15 июня Памфилова предупредила, что предстоящие выборы будут проходить в непростых условиях на фоне усталости общества. При этом она отметила, что во время голосования могут быть перебои с интернетом и связью в регионах, которые, по ее словам, допустимы ради безопасности.